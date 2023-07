Como mudar e gerenciar como um profissional (2023)

Se você possui uma Apple TV Box, pode estar seriamente apaixonado pelo protetor de tela da Apple TV. Conseqüentemente, você estaria interessado em saber que agora você pode alternar e gerenciar os locais do protetor de tela da Apple TV de maneira fácil. Ser capaz de alternar e gerenciar os locais do protetor de tela da Apple TV é útil quando você vê uma imagem intrigante de uma criatura subaquática ou uma imagem do espaço sideral que faz você pensar muito.

Se você está tendo problemas para reconhecer de onde veio esta imagem ou do que se trata esta imagem, nós o ajudaremos. Neste guia, ajudaremos você a encontrar e conhecer os locais do Apple TV Screensaver para que você possa reconhecê-lo facilmente quando o vir novamente.

O que são os protetores de tela da Apple TV?

Se você já usou computadores, deve ter notado que quando não é usado por um longo tempo, como 5 minutos, uma determinada imagem ou linhas ou desenhos começam a aparecer na tela. Isso é conhecido como protetor de tela. Nem todos devem ter notado isso porque há uma configuração especial para ativar esse recurso.

Da mesma forma, o protetor de tela da Apple TV oferece uma bela aparência à sua TV quando você não a usa por longos períodos de tempo. Por exemplo, mais de 10 minutos. Quando os protetores de tela são usados, sua TV não entra no modo de espera, aumentando o consumo de energia.

O que é alternar e gerenciar localização em protetores de tela?

Os usuários que procuram especificamente encontrar a fonte da imagem que estão vendo na Apple TV é o que isso significa. Se um usuário vê uma imagem muito bonita, ela intriga sua mente e ele quer saber mais sobre a imagem, por exemplo, onde está essa coisa ou quem clicou nela, ou o que é. Para isso, alternar e gerenciar locais em protetores de tela torna-se importante.

Como resultado, se você viu recentemente uma bela foto que o fez se perguntar de onde veio essa foto, este guia o ajudará imensamente.

Como habilitar protetores de tela na Apple TV (2023)

Se você ainda não ativou os protetores de tela na sua Apple TV, pode fazê-lo seguindo nossas etapas fáceis. Além disso, se você não tiver protetores de tela ativos, não poderá alternar ou gerenciar os locais dos protetores de tela da Apple TV. Como resultado, torna-se necessário implementá-lo primeiro. Com isso, seguem os passos:

Abrir Configurações. Com o controle remoto, clique em Em geral. Clique em Protetor de tela. Agora escolha Tipo. Isso ajudará você a determinar que tipo de protetor de tela deseja usar. Na lista de opções disponíveis, escolha Aéreo.

Ao escolher protetor de tela aéreo, esta opção permitirá que você veja e gerencie a localização do protetor de tela da Apple TV

Como alterar as configurações do protetor de tela da Aple TV?

Se você já configurou seu protetor de tela na Apple TV, agora poderá alterar algumas configurações para torná-lo mais atraente e também explorar algumas opções adicionais. Para isso, seguem os passos:

Abrir Configurações. Com o controle remoto, clique em Em geral. Clique em Protetor de tela. Você pode ver que definiu anteriormente o Tipo como Aeria. Então, agora você pode editar mais configurações. Clique em Começar Depois para escolher a hora em que deseja ver o protetor de tela. Você terá algumas opções, como 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Se você não tocar na Apple TV por esse período de tempo, a TV começará a exibir o protetor de tela.

Agora, é assim que você pode controlar e alterar as configurações do protetor de tela da sua Apple TV.

Alternar e gerenciar locais de proteção de tela da Apple TV

Se você está cansado de ver sempre o mesmo tipo de protetor de tela, convém alternar e gerenciar o local do protetor de tela da Apple TV para ver um protetor de tela diferente sempre que a Apple TV entrar no modo de espera. Aqui estão as etapas para alternar e gerenciar locais:

Abrir Configurações. Com o controle remoto, clique em Em geral. Clique em Protetor de tela. Agora, clique em Temas. Aqui, você verá 4 opções: Paisagem, Terra, Subaquático e Paisagem urbana. Escolha o que você deseja.

Agora você pode percorrer todos os protetores de tela disponíveis na opção preferida. Suponha que você escolha a Terra, você pode usar o controle remoto para deslizar para a esquerda e para a direita nas imagens.

Agora, para obter as informações de localização, basta tocar na superfície do seu Siri remote. Certifique-se de não pressionar caso contrário, ele fechará.

Da mesma forma, quando sua Apple TV entra no modo de espera para mostrar o protetor de tela, você pode simplesmente tocar na superfície do controle remoto Siri para obter informações sobre o local. Como resultado, agora você poderá ver onde a foto foi clicada e do que se trata.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode alternar e gerenciar os locais do protetor de tela da Apple TV. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

