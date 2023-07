como não cair em golpes online

Hoje, praticamente tudo o que fazemos envolve dispositivos digitais. Por isso, preservar a segurança na internet é fundamental para garantir a integridade de seus dados e suas informações pessoais.

Portanto, se você quiser saber como melhorar a proteção de suas conexões, separamos 10 dicas importantes sobre segurança digital. Então, aproveite para conferir e entender como se proteger enquanto navega por seus sites preferidos.

A importância da segurança na internet

A internet é uma ferramenta muito útil, presente desde o entretenimento, até nas transações comerciais e bancárias. Por isso, usamos vários dados e informações durante os acessos, que podem ser um prato cheio para pessoas mal intencionadas.

Assim, para quase toda interação na internet, existe alguém tentando se aproveitar para obter vantagem. Saber como se proteger garante que você não caia em golpes, nem tenha suas informações utilizadas para atividades ilegais.

Além disso, garante que você consiga utilizar sua conexão de forma segura, sem prejuízos ou problemas. Afinal, não basta somente saber como utilizar a internet, mas também como se proteger enquanto navega.

Veja 10 dicas de segurança na internet

Para te ajudar a manter sua segurança na internet, separamos 10 dias principais de como evitar os golpes online. Portanto, aproveite para conferir quais são e começar a aplicar agora mesmo em sua rotina de navegação.

1.Sempre proteja suas informações

A primeira dica importante de segurança na internet é manter sempre suas informações protegidas. Por isso, muito cuidado com quais dados você insere nos sites. Avalie sempre a necessidade de enviar documentos pessoais online.

Normalmente, os sites costumam pedir informações básicas, como RG e CPF. Ainda não existe nenhum tipo de transação que exija suas senhas e dados pessoais, por isso não se engane se encontrar isso em algum momento.

2.Faça a manutenção de seus dispositivos

Assim, outra dica importante é manter a manutenção de seus dispositivos sempre em dia. Com isso, utilizar antivírus e softwares originais para proteger seus dados no celular, tablet ou computador. Essa é uma parte fundamental da segurança online.

Afinal, existem vários programas e aplicativos de fontes externas que podem conter arquivos maliciosos. Portanto, sempre procure fontes oficiais, e evite baixar conteúdos de sites que você não conhece para garantir sua segurança na internet.

3.Cuidado onde clica

Então, uma grande parte dos golpes é feita com links que são disparados em massa em várias plataformas. Assim, eles vêm normalmente em endereços aparentemente inofensivos. Portanto, mantenha a atenção onde você clica.

Assim, se receber um link suspeito, é possível copiar o endereço e verificar no buscador se existem informações sobre ele. Um dos casos mais populares foi de uma promoção do MC Donald’s, que continua um vírus de disparo automático, assim que você acessava o site.

4.Verifique os sites que acessa

Ainda, é importante manter suas escolhas de sites sempre entre páginas confiáveis. Principalmente no caso de compras online, sempre verifique se são as fontes oficiais e se estão de acordo com as políticas e diretrizes da Lei 12.965/14, o Marco Civil da Internet.

Essa é uma lei que garante a privacidade e proteção de dados, aumentando a segurança na internet. Ela obriga páginas a terem informações básicas, como o CNPJ e endereços em locais visíveis, e adicionar proteções para manter o sigilo de dados dos usuários.

5.Não acredite em tudo que vê – segurança na internet

Normalmente, as propostas milagrosas e anúncios costumam ser uma fonte perfeita para golpes. Então, mantenha o cuidado com aquela promoção incrível, ou aquele recrutamento de emprego dos sonhos, que virá muito fácil.

Essa é uma forma que os golpistas usam para te induzir a clicar em páginas que contém arquivos maliciosos. Por isso, desconfie sempre desses conteúdos, e opte por realizar transações somente em sites oficiais e confiáveis.

6.Não divulgue senhas e dados

Uma dica fundamental é: nunca divulgue suas senhas e dados pessoais para ninguém. Isso mesmo, ninguém. Você pode até garantir sua segurança na internet, mas não consegue ter o controle sobre outros dispositivos.

Por exemplo, imagine que você mandou sua senha bancária para sua mãe, e ela teve o celular clonado. Com isso, o golpista acaba pegando dois usuários de uma vez só. Então, nunca divulgue ou forneça dados importantes para terceiros.

7.Cuidado com as redes Wi-Fi

Ainda, evite as conexões de Wi-Fi públicas, mesmo que pareçam ser muito seguras. Afinal, é possível utilizar esse tipo de rede para invadir dispositivos e roubar conteúdos. Portanto, para manter a segurança na internet, é importante evitar esse tipo de conexão.

Então, sempre procure conexões confiáveis e redes privadas para usar a internet. Dessa maneira, você garante que seus dados ficarão protegidos e não precisa se preocupar com possíveis ataques e invasões a seus dispositivos.

8.Analise experiências de usuários – segurança na internet

Ainda, uma forma de sempre se proteger é analisar as experiências de outros usuários nos sites que você tem dúvida. Existem várias páginas que oferecem relatos, como o Reclame Aqui, para produtos e serviços e a SaferNet, para páginas.

Dessa maneira, você pode realizar pesquisas básicas para entender se existem golpes ou não atrelados a uma compra, um site ou uma transação. Sempre que estiver com dúvida, utilize a vivência de outros consumidores para se basear.

9.Autenticação em dois fatores

Ainda, uma dica super funcional para proteger seus cadastros e aplicativos é utilizar a autenticação em dois fatores. Hoje, quase todos os sites possuem essa ferramenta, que ajuda a adicionar uma camada extra de proteção.

Esse tipo de proteção funciona gerando códigos de acesso e enviando para seu celular ou e-mail. Então, quando alguém tenta acessar sua conta, você fica sabendo na mesma hora e pode tomar as medidas de proteção.

10.Se bater a dúvida, não prossiga

Por fim, uma grande parte da segurança na internet é a sua percepção dos conteúdos. Portanto, se você não se sentir confortável para acessar um conteúdo ou realizar uma transação, não faça. Espere um pouco mais, pesquise mais e faça quando tiver certeza.

Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de explorar mais novidades de tecnologia por aqui. Deixamos vários posts importantes para te ajudar a não cair em golpes e manter sua navegação muito mais segura e protegida.