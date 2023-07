como negociar suas dívidas com DESCONTOS INCRÍVEIS

Você é cliente do Nubank e tem uma dívida de cartão de crédito que está pesando no bolso? Se a resposta for sim, você precisa conhecer a nova parceria entre o Nubank e o Serasa Limpa Nome, a maior plataforma online de negociação de dívidas do país.

Agora, é possível negociar dívidas do Nubank direto pelo site ou pelo aplicativo do Serasa Limpa Nome, com condições especiais que podem chegar a até 98% de desconto. Assim, os clientes podem quitar suas dívidas por uma fração do valor original e limpar o seu nome.

A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e entenda como funciona essa parceria e quais são os requisitos e as vantagens para negociar suas dívidas do Nubank pelo Serasa Limpa Nome.

O que é o Serasa Limpa Nome?

O Serasa Limpa Nome é uma plataforma online oferecida pela Serasa, uma das principais empresas de análise de crédito do Brasil. Ela reúne mais de 400 parceiros, entre bancos, financeiras, lojas, operadoras de telefonia e outras empresas, que oferecem ofertas exclusivas para o pagamento de contas atrasadas ou dívidas negativadas.

Além disso, o Serasa Limpa Nome permite que os consumidores consultem gratuitamente o seu CPF e vejam se têm dívidas pendentes. Também permite que eles analisem as opções de pagamento que se adequam ao seu orçamento, gerenciem seus acordos e emitam segunda via de boletos para pagamento.

Dessa maneira, esta é uma forma simples, rápida e segura de negociar suas dívidas e limpar o seu nome. Com isso, você pode recuperar o seu crédito no mercado e ter acesso a melhores condições de financiamento, empréstimo, cartão de crédito e outros serviços.

Como negociar as dívidas do Nubank pelo Serasa Limpa Nome?

Para negociar as dívidas do Nubank pelo Serasa Limpa Nome, é necessário ter uma conta no Nubank e uma dívida de cartão de crédito. No momento, somente as dívidas feitas com o cartão de crédito Nubank podem ser negociadas pelo Serasa Limpa Nome. Além disso, a única opção de pagamento disponível é à vista.

Para fazer o acordo, você precisa seguir os seguintes passos:

Acesse o site ou o aplicativo do Serasa Limpa nome e faça o login com o seu CPF e senha. Mas caso ainda não possua, é possível fazer o cadastro na mesma página;

Ao entrar na plataforma, verifique se há ofertas de negociação das dívidas do Nubank disponíveis na tela inicial. Se houver, clique em “Ver oferta” ;

; Depois, escolha a melhor opção de pagamento e confira os detalhes da oferta (valor original da dívida, valor do desconto, valor a pagar e a data de vencimento do boleto);

Assim, se estiver de acordo com as condições, clique em “Concluir acordo” e aguarde a confirmação na tela;

e aguarde a confirmação na tela; Pronto! Você já pode baixar ou imprimir o boleto para pagamento. Você também receberá um e-mail com o boleto e as instruções para pagamento.

Quais são as vantagens de negociar as dívidas do Nubank pelo Serasa Limpa Nome?

Negociar as dívidas do Nubank pelo Serasa Limpa Nome pode trazer várias vantagens para quem possui dívida na instituição. Assim, veja algumas delas:

Descontos incríveis que podem chegar a até 98% do valor da dívida;

Se livrar dos juros e das multas ao quitar dívidas à vista ;

Ter o nome limpo em até cinco dias úteis após o pagamento do boleto;

Recuperação do crédito no mercado e acesso a melhores oportunidades financeiras;

Negociação das dívidas de forma 100% online, sem sair de casa e sem burocracia.

Como fazer uma boa negociação no Serasa Limpa Nome?

Negociar as dívidas do Nubank pelo Serasa Limpa Nome pode ser uma ótima oportunidade para resolver a situação financeira. Mas é importante saber fazer uma boa negociação. Confira algumas dicas práticas: