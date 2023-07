Como obter mais seguidores em tópicos pelo Instagram: aumente seu seguidor

Threads é um novo aplicativo de mídia social do Instagram. Como o aplicativo foi lançado recentemente, ele possui uma base de usuários de poucas pessoas. Dito isso, não há tantos criadores no Threads, por isso menos postagens são publicadas na plataforma. Com menos usuários, é fácil que suas postagens se tornem virais e sejam notadas por outros usuários. Não será mais difícil ganhar seguidores no Threads do que em outras plataformas de mídia social como Facebook e Instagram. Se você deseja aumentar sua base de seguidores no Threads e se tornar famoso, este artigo irá ajudá-lo. Discutiremos todas as maneiras de obter mais seguidores no Threads.

Dicas Para Conseguir Mais Seguidores Nos Threads Pelo Instagram

Threads é uma nova plataforma; conseguir mais seguidores nos tópicos será fácil. Você precisa se lembrar de algumas dicas se quiser se tornar um criador no Threads e terá uma base de seguidores leais rapidamente.

Siga suas conexões do Instagram

Tópicos e contas do Instagram estão conectados. Ao se inscrever no Threads, você terá a opção de seguir seus seguidores e as pessoas que segue no Instagram. Você pode segui-los e, em troca, eles podem segui-lo de volta; conseguir os primeiros seguidores será um bom começo quando você entrar em uma nova plataforma de mídia social.

Quando seus seguidores no Instagram se inscreverem no Threads, eles verão uma lista de todas as pessoas que seguem. Eles podem seguir você no Threads se gostarem do que você publica no Instagram e quiserem ver mais postagens suas no Threads.

Você também deve seguir outros usuários do Thread, não apenas aqueles que você segue em sua conta do Instagram. Quando você seguir outras pessoas, elas serão notificadas de que você as seguiu. Eles podem verificar seu perfil depois de segui-los e, se acharem seu perfil interessante e digno de ser seguido, eles o seguirão.

Publique conteúdo de qualidade

Todos nós sabemos que o conteúdo é rei, e o mesmo ditado vale para esta plataforma. Se você quer mais seguidores no Threads, poste conteúdo de qualidade na plataforma. Você deve criar conteúdo de alta qualidade que seja envolvente para o público.

Você pode postar texto de até 500 caracteres com fotos, vídeos e links. As postagens que você cria no Threads devem ser uma mistura perfeita de texto e fotos/vídeos. Você também pode incluir GIFs em sua postagem no Threads.

Certifique-se de que as postagens que você cria chamem a atenção de seus seguidores e de outras pessoas que as veem. Se outros usuários do Threads acharem seu conteúdo útil e informativo, eles vão querer ver mais e seguir você.

Publique consistentemente em tópicos

A chave para crescer em uma plataforma de mídia social é ser consistente. Você não deve apenas postar conteúdo de qualidade, mas também deve ser consistente ao postar nos Tópicos. Quando alguém segue você no Threads, eles seguem você para ver mais postagens de suas postagens.

Mas se você não for consistente nos Tópicos, os usuários que visitam os Tópicos não vão querer segui-lo. Você pode tentar postar 3-5 vezes ao dia. Isso lhe dará mais impressões e mais pessoas desejarão segui-lo.

Entenda seu público e interaja com ele

Você precisa entender seu público/seguidores no Threads. Eles estão seguindo seu identificador de Threads por algum motivo, e você precisa entender isso. A melhor maneira de fazer isso será trabalhar em torno de um nicho. Você pode escolher um nicho como tecnologia, saúde, educação, novo, etc. Você também pode postar memes em seu identificador de Tópicos, se desejar.

Depois de trabalhar em torno de um nicho, seu público saberá qual conteúdo você publica no Threads. Se alguém seguir você no Threads, será para o nicho em que você está trabalhando no Threads. Você pode postar mais conteúdo semelhante em Tópicos.

Você deve tentar se envolver com seu público no Threads. Você pode postar perguntas nos Tópicos e até pedir algumas opiniões nos Tópicos. Você pode responder às pessoas que comentam em suas postagens do Threads para interagir com elas. Além disso, você deve interagir com outras pessoas na plataforma comentando as postagens de outras pessoas e iniciando uma conversa com elas.

Peça às pessoas em outras plataformas para segui-lo em tópicos

É importante conseguir os primeiros seguidores no Threads. Se você tem uma boa base de seguidores no Instagram, pode postar uma história no Instagram ou fazer uma postagem no Instagram pedindo a seus seguidores que o sigam no Instagram. Você também pode compartilhar seu perfil do Threads com seus amigos no Instagram e outras plataformas de mídia social, pedindo que eles o sigam no Threads.

Obter Tópicos Verificados

Você pode obter a verificação de Tópicos para tornar seu perfil mais autenticado. Isso atrairá mais pessoas para segui-lo na plataforma. No entanto, até agora, o Instagram não anunciou o programa de verificação para Threads. No entanto, você pode entrar na lista de espera para Tópicos verificados a partir deste link.

Se você não quiser esperar, pode ser verificado no Instagram. Todos os perfis verificados no Instagram serão verificados automaticamente no Threads. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Instagram app em seu telefone e faça login na mesma conta que você usa no Threads.

Toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque no Cardápio ícone no canto superior direito.

No menu que se abre, toque no Meta verificada opção.

Agora, toque no Se inscrever botão.

Toque em Inscrever-se botão abaixo do seu perfil para se inscrever Meta verificada .

Em seguida, você será solicitado a pagar a taxa de assinatura. Pague a taxa e siga as instruções na tela para ser verificado no Instagram.

Depois de verificado no Instagram, você será automaticamente verificado nos Threads da mesma conta.

Conclusão

É fácil conseguir mais seguidores no Threads. Tudo o que você precisa é de postagens envolventes, consistência e algumas outras dicas e truques que discutimos acima, e você ganhará seguidores rapidamente. No entanto, você deve aprimorar sua base de mídia social se quiser uma base de seguidores leais no Threads.

LEIA TAMBÉM: