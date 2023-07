Como obter o modo de karaokê do Spotify no iOS, Android, PC (2023)

O Spotify é um serviço de streaming de música digital que permite aos usuários acessar milhões de músicas de diferentes idiomas e gêneros em um só lugar na forma de um reprodutor da web e também de um aplicativo. Enquanto isso, o Spotify introduziu um recurso de karaokê em 2021 que permite aos usuários ler a letra da música enquanto ouve sessões de canto sozinho. Agora, alguns usuários do Spotify estão interessados ​​em saber como obter o Spotify Karaoke Mode no iOS, Android ou PC.

Em geral, pode ser necessário usar uma configuração especial ou uma máquina de karaokê para organizar uma sessão de canto. Mas com o novo Spotify Karaoke Mode, você pode facilmente iniciar sua própria festa de karaokê e curtir suas músicas favoritas usando um smartphone e o próprio aplicativo. Se você é assinante de banheiro ou fã de karaokê para tentar cantar novas músicas, precisará saber mais sobre o recurso Karaokê do Spotify e como usá-lo.

Antes de entrar em qualquer coisa, você deve verificar se possui o recurso de cantar junto em sua conta do Spotify ou não. O Spotify Karaoke estará disponível para todos os assinantes gratuitos e premium. Mas atualmente, está disponível apenas para alguns usuários em sua fase inicial. Esperamos que o Spotify em breve lance esse recurso para todos, independentemente da plataforma do dispositivo.

Como obter o modo de karaokê do Spotify no iOS, Android, PC

Como já mencionamos, o Modo Karaokê no Spotify se parece com as letras na tela do streaming de música/música, mas ambas as funções são realmente diferentes. O ‘Ver Letras’ modo só mostra as letras enquanto ouve música. Mas o modo Spotify Karaokê remove a voz do cantor para que você possa facilmente começar a cantar a música com sua própria voz, incluindo a música de fundo ou a melodia instrumental.

Além disso, o Spotify Karaoke dá a você uma pontuação final em sua performance de canto de karaokê até agora. Isso é legal. O Spotify aumentou gradualmente seus novos recursos e desenvolvimentos sobre os quais seus usuários podem gostar na maioria dos casos. Desta vez, o modo Spotify Karaokê se torna viral como o Spotify Wrapped. Embora o novo recurso do Modo Karaokê ainda não tenha aparecido para todos os usuários, ele já é uma tendência.

Então, assim que a letra da música começar a aparecer na tela no modo Karaokê, você pode começar a cantar sozinho, e o microfone do seu dispositivo ouvirá sua voz. Dessa forma, o Spotify analisará sua voz/áudio e fornecerá uma pontuação de precisão para incentivá-lo a experimentar esse recurso cada vez mais, algo como (‘Legal! Você está no caminho de se tornar famoso!’). Depois de completar cada música, você receberá uma classificação entre 0 e 100.

Observe: Lembre-se de que todo sistema de karaokê é apenas para diversão e entretenimento. Você não deve levar o sistema ou recurso de karaokê a sério ou não deve confiar nas avaliações/resultados para presumir se você é um bom cantor ou não. Isso obviamente não é o caminho correto. O modo Karaokê no Spotify analisará apenas a qualidade da saída de voz, dependendo do tom de voz ou da qualidade do microfone para dar uma pontuação.

1. Etapas para obter o modo de karaokê do Spotify no iOS

Se você estiver usando o iPhone ou iPadOS, confira as etapas abaixo para usar o Karaokê no Spotify.

Primeiro de tudo, abra seu iPhone ou iPad.

Abra a loja de aplicativos da Apple.

A seguir, pesquise o Spotify aplicativo.

aplicativo. Em seguida, toque no Atualizar botão para usar sempre a versão mais recente.

botão para usar sempre a versão mais recente. Uma vez feito isso, abra seu aplicativo Spotify e faça login na conta.

Agora, toque sua música favorita.

Por fim, toque no Letra da música (ícone do microfone) para começar a cantar no karaokê.

2. Etapas para obter o modo de karaokê do Spotify no Android

Os usuários do Android podem seguir as etapas abaixo para obter facilmente o Spotify Karaoke Mode.

No seu dispositivo Android, abra a Google Play Store.

A seguir, procure o Spotify aplicativo.

aplicativo. Toque no Atualizar botão se houver uma nova versão disponível.

botão se houver uma nova versão disponível. Abra o aplicativo Spotify e faça login na conta.

Toque em Modo Karaokê (Letra) para começar a cantar.

3. Etapas para obter o modo de karaokê do Spotify no PC

Se, no caso, você estiver usando um computador e quiser tocar músicas do Spotify para usar o karaokê, confira as etapas abaixo.

Abra o Spotify app da Microsoft Store depois de instalá-lo. (Caso contrário, visite o site oficial do Spotify)

app da Microsoft Store depois de instalá-lo. (Caso contrário, visite o site oficial do Spotify) Em seguida, faça login na conta e toque sua música favorita.

Agora, escolha o Tocando agora opção.

opção. Agora você pode clicar no microfone ícone para letras no canto inferior direito.

ícone para letras no canto inferior direito. Aqui você verá letras com textos destacados conforme a música começa a tocar.

Se o modo Karaokê estiver disponível para uma música específica, você verá um botão de cantar com um ícone de microfone.

com um ícone de microfone. Então, agora você pode assinar sozinho. Você deve usar um fone de ouvido ou um microfone para usar o karaokê. Portanto, o Spotify reconhecerá o canto e lhe dará uma pontuação.

Isso é tudo por agora. Se você ainda não consegue usar o Karaokê no Spotify, pode comentar abaixo.

