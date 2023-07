Como os Broncos poderiam deixar Russell Wilson se as coisas não dessem certo com Sean Payton

ADepois de um desempenho decepcionante do quarterback Russell Wilson em 2022 (recorde de 5-12), o Denver Broncos estão enfrentando um temporada crucial depois jogatina no 34 anos veterano.

Analistas e repórteres próximos à equipe já estão discutindo possíveis opções em outros lugares se Wilson não entrega sob novo treinador Sean Payton.

No entanto, o Broncos administração está confiante nisso movimentos fora de temporada colocaram a equipe de volta no caminho das vitórias.

Chegada de Sean Payton e Jarret Stidham

As opções do time não são muitas, mas uma que chamou a atenção nesta offseason foi a chegada do quarterback Jarrett Stidham em março, depois que a equipe garantiu de Payton Serviços.

Stidham’s assinando com Denver tem sido visto como uma espécie de seguro em caso Wilson continua com baixo desempenho. O 26 anos assinou um dois anos valor do contrato $ 10 milhões de dólares com $ 5 milhões garantido.

O 6’3 QB foi elaborado pelo Patriotas da Nova Inglaterra em 2020 e passou algumas temporadas como reserva de Bill Belichick antes de ser negociado para o invasores em 2022.

Agora com o Broncose com a crença da organização de ser “material de partida”, Stidham’s tarefa é tornar-se uma ameaça constante para Wilson’s começar o trabalho se ele não começar 2023 no pé direito.

A opção menos desejável: um comércio de 2024

O Broncos quebrou seu cofrinho para adquirir Wilson durante a entressafra de 2022 e foi ainda mais longe para fazer Wilson um homem feliz com um $ 242 milhões última extensão do contrato Setembro.

A opção de negociação se as coisas continuarem indo na direção errada em 2023 é aquele que a equipe prefere não explorar.

Se, e esse é um grande “se” se alguma vez houve um, o Broncos decidir que se livrar de Wilson for a melhor opção, a equipe enfrentaria grandes problemas de teto salarial com uma cobrança de dinheiro morto estimada em US $ 85 milhões.

Isso colocaria a equipe sob pressão significativa para manter outras estrelas veteranas em sua lista nas temporadas futuras.

Sean Payton certamente terá um trabalho difícil para ele se quiser entregar a primeira temporada de vitórias do time em 7 anos. Os fãs estão confiantes em suas habilidades e esperam que ele seja o escolhido para reviver Wilson’s carreira e fazer bem na organização promessa de voltar a ser um time competitivo no AFC.