Como preencher automaticamente códigos de verificação de e-mail/SMS no iPhone com iOS 17

O uso de códigos de verificação de e-mail é uma forma comum de confirmar a identidade de um usuário e proteger uma conta online. No entanto, inserir manualmente esses códigos todas as vezes pode ser demorado e sujeito a erros. Graças ao iOS 17, que é o sistema operacional mais recente para iPhones, os códigos de verificação de e-mail são preenchidos automaticamente por um recurso inovador chamado AutoFill.

Neste artigo, você aprenderá sobre as diferentes etapas envolvidas ao habilitar e utilizar esse recurso conveniente. Isso ajudará você a manter suas contas online com maior segurança, economizando tempo e energia. Então, vamos começar com o guia sobre como preencher automaticamente os códigos de verificação de e-mail no iPhone com iOS 17.

O que é a limpeza de códigos de verificação no iOS 17?

No iOS 17, a Apple simplifica o processo de lidar com senhas únicas e códigos de verificação que às vezes você recebe ao fazer login em aplicativos e sites. Trata-se de uma ferramenta automática para limpar códigos de verificação usados ​​para autenticação em aplicativos ou serviços que já foram removidos.

Os aplicativos de mensagens e e-mail do seu iPhone fornecem uma ferramenta para excluir mensagens que contêm códigos de verificação. Essa ferramenta pode ser encontrada nas configurações do iOS. No iOS 17, o preenchimento automático agora permite que você insira os códigos recebidos por e-mail recebido no aplicativo Mail.

O uso do preenchimento automático do iOS permitirá que você use a nova ferramenta de limpeza para inserir códigos de verificação. Quando você insere manualmente um código de verificação por meio dos aplicativos Mensagens ou Mail, o iOS não o exclui automaticamente. Você poderá organizar suas caixas de entrada em ambos os aplicativos limpando as mensagens com códigos de verificação, permitindo que sejam usadas para comunicações mais importantes.

Por que excluir códigos de verificação automaticamente no seu iPhone?

Seu iPhone pode preencher automaticamente os códigos de verificação de e-mail com o AutoFill, um recurso integrado ao iOS 17. Além de reduzir a entrada manual, ele agiliza o processo de verificação para aprimorar a experiência do usuário. Usando o preenchimento automático, seu iPhone detecta códigos de verificação recebidos e os sugere como opções sempre que você precisar.

Você pode se beneficiar do uso do Preenchimento Automático para códigos de verificação de e-mail de duas maneiras. Em primeiro lugar, economiza tempo, pois não é mais necessário alternar entre aplicativos ou inserir códigos manualmente. Em segundo lugar, garante a precisão do processo de verificação, minimizando os erros que podem ocorrer quando a entrada manual é realizada.

Como funcionam os códigos de verificação de preenchimento automático de e-mail ou SMS?

O iPhone da Apple pode detectar automaticamente OTPs e códigos de verificação em e-mails e se oferecer para inseri-los para você. Ao fazer isso, você não precisa alternar os aplicativos, copiar e colar o código e voltar ao aplicativo original.

Códigos de verificação de preenchimento automático de e-mail ou SMS no iPhone no iOS 17

No iOS 16, você pode preencher automaticamente senhas descartáveis ​​(OTPs) de mensagens de texto. Agora com o iOS 17, você também pode fazer esse truque com o Apple Mail! Se você deseja ativar a verificação de preenchimento automático de e-mail em seu dispositivo, siga as etapas abaixo.

No seu iPhone, abra o Configurações aplicativo. Selecione senhas e, em seguida, autentique com sua senha. Clique no Senha opção. você pode habilitar Senhas de Preenchimento Automático e Senhas

Agora você pode preencher automaticamente os códigos de verificação de e-mail no seu iPhone assim que esse recurso for ativado. Isso é semelhante ao antigo Auto Verify OTP no iOS 16.

Como excluir automaticamente os códigos de verificação após o uso no iPhone?

Se você estiver usando o iOS 17, verifique se o recurso Limpar automaticamente está ativado nas Opções de senha. Quando os códigos de verificação são usados ​​com preenchimento automático em iPhones, eles são apagados automaticamente após serem recebidos por e-mail ou mensagens.

Como preencho códigos de texto automaticamente no iPhone?

No seu iPhone, você pode ter a opção de preenchimento automático de senhas e senhas ativadas. Esses códigos serão inseridos automaticamente nos campos de texto de verificação correspondentes no Safari ou em aplicativos de terceiros quando recebidos por e-mail ou mensagens.

Solução de problemas de preenchimento automático no iOS 17:

Apesar do AutoFill ser projetado para funcionar perfeitamente, você pode encontrar problemas ocasionais. Você pode tentar as seguintes etapas de solução de problemas:

Verifique as configurações de preenchimento automático: Certifique-se de que o Preenchimento Automático esteja ativado e configurado corretamente para códigos de verificação de e-mail. Atualize seu iOS: Se o seu iPhone não tiver o iOS 17 instalado, verifique se ele está atualizado. Além das correções de bugs, as atualizações também incluem melhorias de desempenho. Limpar cache e dados: Para corrigir problemas com o preenchimento automático, tente limpar o cache e os dados no aplicativo de e-mail. Entre em contato com o Suporte da Apple: Se ainda estiver com problemas, entre em contato com o Suporte da Apple.

Conclusão

Agora que o iOS 17 inclui preenchimento automático para códigos de verificação de e-mail, os usuários do iPhone podem inseri-los com mais eficiência. É possível economizar tempo e reduzir erros ao verificar uma conta de e-mail ativando e definindo as configurações de preenchimento automático. Conforme descrito neste artigo, você pode habilitar o Preenchimento Automático para códigos de verificação de e-mail, definir configurações e solucionar quaisquer problemas que possam surgir.

Se você entender como funciona esse recurso, poderá aproveitá-lo ao máximo em seu iPhone com iOS 17 e garantir um processo de verificação mais tranquilo. Então, é assim que preencher automaticamente os códigos de verificação de e-mail no iPhone com iOS 17. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, caso precise de mais informações sobre esse novo recurso, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: