Como recuperar sua antiga conta de e-mail AOL 2023

Durante os bons velhos tempos, havia apenas dois fornecedores principais de e-mail disponíveis no mercado. Um deles era o Hotmail da Microsoft e o outro era o AOL. Como o próprio nome contém, velho, é, de fato, antigo. No entanto, sendo tão antigo e um dos primeiros serviços a oferecer e-mail gratuito, milhões de usuários da AOL começaram a usar o e-mail pela primeira vez. No entanto, quando o tempo passou e as pessoas descobriram que a maioria de seus e-mails ou documentos importantes ainda estavam na AOL, começaram a descobrir maneiras de recuperar e-mails antigos da AOL.

Se você é um daqueles que pensa o mesmo, não tema. Muitos usuários ainda estão descobrindo maneiras de recuperar seus e-mails antigos da AOL, porque eles contêm algo inestimável. Aqui está o nosso guia para ajudá-lo a recuperar seu antigo e-mail da AOL da maneira mais fácil.

Por que você precisa recuperar/recuperar seu e-mail antigo da AOL?

Quando o Google Mail entrou no mercado, todos pularam naquele trem e começaram sua jornada. No entanto, os profissionais que trabalhavam naquela época usavam principalmente AOL. No entanto, quando o Gmail surgiu, todos o abandonaram. Agora, eles começaram a entrar em pânico quando exigiram que o e-mail da AOL passasse por alguns documentos ou e-mails necessários que estão presentes em seu e-mail real da AOL.

Agora que as coisas importantes ainda estão lá na AOL, torna-se extremamente necessário que os usuários recuperem seus e-mails antigos da AOL e os divulguem. No entanto, há muitos problemas com isso. Alguns não têm o e-mail de recuperação e outros não têm seus números de telefone de recuperação. Isso porque, em 10 anos, nada permanece igual. Em nossa próxima seção, você verá como recuperar seu e-mail antigo da AOL.

Como recuperar seu antigo e-mail AOL excluído

Ao recuperar uma conta de e-mail antiga da AOL, as coisas são bem semelhantes à recuperação de uma conta antiga do Hotmail. Como resultado, antes de começar a recuperar seu e-mail antigo da AOL, você precisa manter qualquer uma dessas coisas à mão.

O endereço de e-mail de login ou número de celular associado à sua conta AOL.

O número de telefone de recuperação que você usou ao criar o AOL ID.

O endereço de e-mail de recuperação que você inseriu ao criar o ID AOL.

Se você tiver acesso a qualquer um deles, recupere seu bom e velho e-mail da AOL. Dito isso, aqui estão os passos que você precisa seguir:

Vá para a página oficial de recuperação de e-mail da AOL clicando no link. Insira o ID de usuário do seu e-mail. Na AOL, o ID do usuário são as primeiras letras e números antes do @ símbolo. Marque e prove que você não é um Robô. Clique em Continuar. Agora, ele enviará um código de verificação para o seu e-mail. Digite o código de 8 dígitos e clique em Verificar. Agora redefina sua senha e você está pronto para ir.

Na pior das hipóteses, como sua conta AOL é muito antiga e você não tem acesso a nenhum dos 3 pré-requisitos, há muito menos possibilidade de recuperar sua conta de e-mail AOL antiga.

O que fazer se você não tiver acesso para recuperar e-mail ou telefone?

Suponha que você não tenha acesso a nenhuma das coisas mencionadas acima, como recuperar e-mail ou recuperar número de telefone. Nesse caso, as chances são muito menores de que você consiga recuperar seu antigo e-mail da AOL. No entanto, ainda há uma coisa que você pode fazer: entrar em contato com a AOL por e-mail e relatar seu problema.

Esse processo pode levar muito tempo, como 3 a 4 meses, e seu cartão de identificação emitido pelo governo pode ser necessário para permitir sua entrada. Eles também podem solicitar detalhes extras, como sua data de nascimento ou qualquer outra informação que você tenha. inserido ao se inscrever na AOL.

Todas as informações sobre isso podem ser encontradas em sua página de Ajuda. Clique no link fornecido para ir para essa página e levantar o problema. Curiosamente, eles têm um suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode ajudá-lo durante todo o antigo procedimento de recuperação de e-mail da AOL.

Você deve usar a AOL como seu driver de e-mail diário?

A AOL, no início, era um provedor de e-mail muito confiável. As coisas permanecem inalteradas até hoje. AOL é excelente em termos de segurança. No Gmail, você costuma receber e-mails sobre cartões de crédito, empréstimos aprovados e mensagens de crédito de salário que geralmente são tentativas de phishing e golpes. No entanto, as coisas acabam sendo bem diferentes na AOL.

Eles têm um mecanismo de segurança que impede que esses e-mails assumam que são spam e os coloca na caixa de spam. Se algo for importante, você pode verificá-los mais tarde, mas para a maioria, os e-mails de phishing são apenas spam. Isso torna a AOL muito segura e ainda mais do que o Gmail. Se você está pensando em usar a AOL como seu parceiro de e-mail regular, você está certo.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode recuperar seu antigo e-mail da AOL. Esperamos que este guia tenha ajudado você a recuperar seu antigo e-mail da AOL ou pelo menos fornecido uma maneira de contornar esse problema. Se você ainda tiver algum problema, comente abaixo e tentaremos ajudá-lo.

