Como redefinir um controle remoto Firestick ou emparelhar o controle remoto FireTV (2023)

FireTV Stick ou Firestick está sendo usado por milhares de pessoas todos os dias para transmitir milhões de filmes, shows, esportes ao vivo, música e muito mais. Atualmente, a demanda por dispositivos como o Firestick está aumentando devido a vários motivos. O Firestick é usado principalmente por pessoas que não possuem uma Smart TV ou estão interessadas em assistir a Amazon Shows.

Com a ajuda do Firestick, os usuários podem facilmente transmitir filmes e programas com uma conexão à Internet e uma porta HDMI. Os usuários devem conectar o Firestick à TV na qual devem assistir aos programas. Os usuários adoram assistir aos programas e webséries disponíveis na plataforma. No entanto, muitos usuários não estão satisfeitos com o Firestick Remote.

Os usuários relataram que estão enfrentando alguns problemas menores com o Firestick Remote. Agora, eles estão procurando uma maneira de corrigir o problema que estão enfrentando. A melhor maneira de corrigir o problema do Firestick Remote é redefini-lo. Neste guia, listaremos as etapas para redefinir o Firestick Remote facilmente. Então, vamos começar com ele.

Por que você deve redefinir um controle remoto Firestick?

Muitos usuários podem estar pensando por que devem redefinir o Firestick Remote se ele não estiver funcionando corretamente ou se houver algum problema com ele. Os usuários estão confusos porque todos sabemos que redefinir o Firestick Remote não é uma tarefa geral. Existem diferentes tipos de motivos disponíveis pelos quais você pode precisar redefinir o Firestick Remote para que funcione corretamente sem problemas. Então, vamos começar com os motivos para redefinir o Firestick Remote.

Problemas de software: Os usuários podem redefinir o Firestick Remote se houver algum problema de software com ele. Há chances de que haja algumas falhas de software devido às quais o Firestick Remote não está funcionando.

Como redefinir um controle remoto Firestick 2023: o controle remoto Firestick não está funcionando?

Os usuários do Firestick estão procurando as etapas que devem seguir para redefinir o Firestick Remote. Eles estão confusos porque as etapas são diferentes para redefinir o Firestick com base em sua versão. Vamos listar as etapas necessárias para redefinir o Firestick Remote. Então, vamos começar com eles um por um.

Para a maioria dos controles remotos Fire TV

Existem vários controles remotos Fire TV disponíveis de acordo com a versão e os recursos baseados. Vamos listar as etapas para redefinir os controles remotos Fire TV mais básicos. Também listaremos as etapas para os controles remotos Fire TV específicos, portanto, verifique-os abaixo.

Em primeiro lugar, desconecte a TV Fogo.

a TV Fogo. Esperar por 60 segundos .

. Agora, imprensa e segurar o Botão esquerdo , Botão de menu e Botão “voltar ao mesmo tempo e segure-os por 12 segundos .

e o , e ao mesmo tempo e segure-os por . Depois disso, solte os botões que você segurou e espera por outro 5 segundos .

que você segurou e espera por outro . Agora, você tem que remova as baterias do controle remoto.

do controle remoto. Plugar a FireTV e aguarde a tela para ser ligado e você verá a mensagem de que o controle remoto não foi detectado.

a FireTV e para ser ligado e você verá a mensagem de que o controle remoto não foi detectado. Coloque as pilhas de volta no controle remoto.

Agora, imprensa o Botão Início. Se o controle remoto não estiver emparelhado, então imprensa e segurar o botão home por cerca 10 segundos.

Alexa Voice Remote (1ª Geração)

Os usuários que possuem o Alexa Voice Remote (1ª geração) deverão seguir as etapas listadas abaixo para redefini-lo.

Alexa Voice Remote Pro

Se você possui o Alexa Voice Remote Pro, deve seguir as etapas listadas abaixo.

Controle Remoto Firestick 3ª Geração

Os usuários que possuem o Amazon Alexa Firestick Remote de 3ª geração podem seguir as etapas listadas abaixo para redefini-lo.

Fire TV Alexa Voice Remote

Se você tiver o Fire TV Alexa Voice Remote, deverá seguir as etapas listadas abaixo para redefini-lo.

Alexa Voice Remote Lite 2ª Geração

Os usuários com o Alexa Voice Remote Lite 2nd Generation podem seguir as etapas listadas abaixo para redefini-lo.

Empacotando

Milhões de usuários têm o Amazon Fire TV. Eles estão usando o Amazon Fire TV para transmitir as séries e filmes disponíveis na plataforma. No entanto, alguns problemas gerais continuam ocorrendo para os usuários por vários motivos.

Um dos principais problemas que os usuários enfrentam são os problemas do Firestick Remote. A questão não é séria; no entanto, os usuários não são capazes de corrigi-los.

Alguns problemas comuns estão ocorrendo com o Firestick Remote. A melhor maneira de resolver o problema é redefini-lo. Neste guia, listamos o procedimento para redefinir o Firestick Remote. Esperamos que ajude você a redefinir o Firestick Remote sem problemas.

