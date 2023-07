Como remover seu signo do zodíaco do Snapchat 2023: guia completo

Nossas contas do Snapchat são nada menos que uma primeira e duradoura impressão de nós mesmos e de nossa personalidade online. Portanto, incluir algo em nosso perfil que não determine quem somos pode ser extremamente frustrante. Felizmente, o Snapchat é uma forma de sangue inclusiva que abre espaço para todo tipo de personalização nas contas dos usuários.

O Snapchat é uma plataforma de mídia social divertida e criativa e muitos a consideram a principal fonte de conexão com novos amigos e parceiros online para a maioria dos usuários. Por padrão, o Snapchat mostra o signo do zodíaco de cada usuário ao lado de seu nome de usuário e credenciais. Enquanto algumas pessoas gostam de conversar sobre seus signos do zodíaco, essa pessoa pode não ser você. Da mesma forma, você pode querer manter seu zodíaco um mistério.

Manter o signo do zodíaco visível em sua conta não é obrigatório no Snapchat. Você pode remover o Signo do Zodíaco do Snapchat seguindo algumas etapas simples. Vamos pular direto para ele!

O que é o Signo do Zodíaco no Snapchat?

De acordo com a maioria das tradições em todo o mundo, cada indivíduo tem um signo do zodíaco. As culturas ao redor do mundo celebram a identidade e as características de cada criança e adulto, dependendo do grupo do zodíaco a que pertencem. Chineses, indianos, ocidentais, etc., os sistemas do zodíaco são alguns dos sistemas mais populares seguidos em todo o mundo hoje e diferem muito uns dos outros.

O Snapchat segue o sistema do zodíaco ocidental, segundo o qual os indivíduos se enquadram em um determinado grupo do zodíaco, dependendo da data e do mês de nascimento. Quando você insere sua data de nascimento no Snapchat, ele calcula automaticamente seu signo do zodíaco e o exibe em sua conta. Cada signo do zodíaco normalmente varia de um mês a partir do dia 15 desse mês e terminando no dia 15 do seguinte. Existem 12 signos do Zodíaco aos quais você pode pertencer e estes são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Como ocultar ou remover o signo do zodíaco da sua conta do Snapchat?

Os signos do zodíaco não funcionam para todos; às vezes, eles podem ser extremamente enganosos e até mesmo um insulto para um indivíduo. Aqui está como você pode remover o signo do zodíaco do Snapchat em sua conta-

Abra o Snapchat e faça login na sua conta.

Toque no Bitmoji ícone no canto superior esquerdo para ir para a página de perfil no Snapchat.

Toque no Configurações ícone no canto superior direito.

Aqui, toque no Aniversário .

Toque no x ícone localizado ao lado do Meu Aniversário Astrológico.

Imediatamente você verá que suas informações astrológicas foram removidas da página de perfil.

Como mudar o signo do zodíaco na sua conta do Snapchat?

Mudar seu signo do zodíaco no Snapchat é simples porque tudo que você precisa fazer é mudar seu aniversário. Veja como você pode fazer isso-

Vá para o Perfil página no Snapchat clicando no Bitmoji ícone que você vê quando o Snapchat é aberto.

Toque no Configurações ícone presente no canto superior direito.

Não, toque no seu Aniversário.

Toque no campo de texto onde seu aniversário é mencionado.

Altere seu aniversário a partir daqui e toque em Continuar .

Uma vez feito isso, seu signo do zodíaco será alterado.

Por que há um signo do zodíaco em sua conta?

Os signos do zodíaco foram incluídos no Snapchat para aproximar os usuários e criar uma sensação maravilhosa de união entre os parceiros que se encontram na plataforma. Se você acredita nos signos do zodíaco e está procurando amigos ou um parceiro que faça o mesmo, o signo do zodíaco em sua conta pode beneficiá-lo das seguintes maneiras:

Revele seus pontos fortes- Os signos do zodíaco dão aos usuários e seus amigos e familiares informações sobre os pontos fortes e fracos de cada indivíduo. Qualquer usuário desconhecido que visite sua conta terá uma ideia instantânea sobre seu humor, habilidades, hobbies, linguagem do amor, etc., por meio de seu zodíaco.

Busque compatibilidade- Certos signos do zodíaco alcançam grande compatibilidade com outros signos do zodíaco. Ao mesmo tempo, tentar misturar dois signos do zodíaco incompatíveis em relacionamentos platônicos ou românticos pode levar a um desastre. Portanto, ao exibir seu signo do zodíaco, as pessoas compatíveis com você podem alcançá-lo para que você seja exposto apenas à energia positiva.

Exiba suas preferências- Diferentes signos do zodíaco têm diferentes preferências e maneiras de abordar a vida. Isso vai mais fundo do que apenas preferências alimentares e cores de escolha, porque também o conecta à maneira como você vê a vida, o amor e os relacionamentos. A pessoa certa que ama arte, viagens ou livros pode encontrá-lo fazendo inferências a partir do seu signo do zodíaco.

Conclusão

Remover seu signo do zodíaco do Snapchat leva apenas alguns segundos e pode dar uma transformação completa à sua personalidade online. Você pode seguir as etapas acima para remover o signo do zodíaco do Snapchat. Não hesite em personalizar sua conta do Snapchat e mostrar o melhor de quem você é online para seus amigos e possíveis companheiros verem.

