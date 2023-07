Como saber se alguém encaminhou sua mensagem do Whatsapp 2023

Os usuários podem facilmente compartilhar mensagens, fotos e vídeos através do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo. No entanto, você já se perguntou se alguém está encaminhando suas mensagens sem o seu conhecimento? Neste artigo, mostraremos vários métodos para ajudá-lo a determinar se alguém encaminhou sua mensagem no WhatsApp. A compreensão dessas técnicas permite que você entenda melhor como as informações são processadas na plataforma, além de controlar melhor sua privacidade.

Por que o Whatsapp rotula mensagens encaminhadas?

É impossível confiar em uma mensagem que foi encaminhada várias vezes se ela estiver marcada como encaminhada várias vezes.

As pessoas costumam espalhar mensagens em vários (e geralmente lotados) bate-papos em grupo com a função de encaminhamento do WhatsApp, aumentando suas chances de viralização. O WhatsApp limitou o número de chats que você poderia encaminhar de uma só vez, à medida que mais e mais usuários disseminavam desinformação.

Além disso, o aplicativo começou a marcar as mensagens encaminhadas por mais de cinco destinatários. Dessa forma, os usuários seriam capazes de ver um Encaminhado muitas vezes rótulo acima da mensagem original se houver mais de cinco graus de separação.

É uma ótima maneira de sinalizar o conteúdo que contém desinformação e desencorajar os usuários de espalhá-lo amplamente. Felizmente, existe uma maneira de contornar a restrição quando você deseja encaminhar um GIF engraçado para o bate-papo em grupo de seu amigo.

É Possível Ver Se Sua Mensagem do Whatsapp Foi Encaminhada?

Quando uma mensagem é encaminhada, ela tem um encaminhado rótulo, que indica se foi enviado por um amigo ou familiar ou se veio de outra fonte.

Você sabe se uma mensagem do WhatsApp foi encaminhada para você?

É verdade que as mensagens encaminhadas no WhatsApp têm um encaminhado rótulo; no entanto, o remetente também pode evitá-lo copiando e colando. Se uma mensagem foi encaminhada várias vezes, esse método pode ser usado para recuperá-la novamente.

As mensagens enviadas por meio de links encaminhados não podem circular mais de cinco vezes após o remetente, podem ser copiadas e coladas e, em seguida, renderizadas como uma ‘nova mensagem’. Depois disso, você só pode enviar a mensagem encaminhada para um chat por vez se quiser que ela alcance até mais cinco chats.

Considerando a declaração anterior, você pode ver como uma mensagem pode ser encaminhada sem o rótulo “Encaminhado” ativado.

Alguém sabe se você encaminhou a mensagem deles?

Você não pode notificá-los de que encaminhou uma mensagem no seu WhatsApp por meio de uma notificação ou marcador. Os remetentes não podem saber com certeza se encaminharam sua mensagem do WhatsApp, embora o destinatário possa saber se a anotação de voz foi encaminhada.

Alguém não pode saber se sua mensagem foi encaminhada quando você não os informa. Se a mensagem do remetente original for encaminhada, ele não receberá uma notificação ou rótulo.

As exceções a essa regra incluem você dizer a eles que encaminhou a mensagem ou mostrar a eles uma mensagem do WhatsApp com um “encaminhado” rótulo de alguém que eles conhecem. Embora seja improvável, não é totalmente impossível. Embora não haja notificação no WhatsApp de que você encaminhou a mensagem, pode ficar tranquilo.

Como ver quem encaminhou sua mensagem

Ao contrário do WhatsApp, você não será notificado se sua mensagem for encaminhada; no entanto, você pode descobrir se sua mensagem foi encaminhada de uma maneira.

A única maneira de saber se alguém encaminhou sua mensagem do WhatsApp para você é se eles a enviaram de volta acidentalmente. Como não há notificação, não há como saber quem encaminhou sua mensagem. Mas, ainda assim, achei as etapas a seguir realmente úteis para saber um pouco sobre as mensagens encaminhadas. Então, vamos a eles:

Em seu smartphone, abra o WhatsApp, vá até o chat desejado e encontre a mensagem que lhe causa preocupação. No menu de contexto, toque e segure a mensagem e escolha Informações . No caso de uma mensagem não ter sido encaminhada, será exibido apenas o horário do envio e da leitura. Haverá um contador com o número exato de vezes que a mensagem foi encaminhada, caso a mensagem tenha sido encaminhada.

Não há diferença entre mensagens de texto, voz, vídeo ou foto quando se trata desse contador. Além disso, você pode rastrear não apenas seus próprios atacantes, mas também os de outras pessoas.

Como encaminhar mensagens sem um rótulo

Você deve tocar na seta na parte superior da tela para selecionar o texto no bate-papo que deseja encaminhar e, em seguida, dar um toque longo para selecionar o texto.

Seria um erro confiar em seus instintos quando sua mensagem seria estigmatizada como encaminhada.

Em vez disso, você pode tocar no três pontos no canto superior direito da tela e selecione o cópia de opção tocando longamente na mensagem que deseja reenviar. Ele irá notificá-lo de que a mensagem agora está em sua área de transferência, para que você possa usá-la da maneira que achar melhor.

Você pode reenviá-la pressionando longamente o campo de mensagem no chat do destinatário até ver a opção de colar a mensagem. Você pode colá-lo e enviá-lo.

É o mesmo processo para reenviar um arquivo, vídeo ou foto. Em seguida, toque no três pontos no canto superior direito da tela para abrir as opções pressionando longamente no documento. você vai ver isso cópia de não é uma opção; em vez disso, clique Compartilhar. Em seguida, você será levado para a tela de compartilhamento, onde poderá escolher outro aplicativo de mensagens, se preferir. Caso seu chat preferido não esteja lá, escolha WhatsApp no ​​final do menu e selecione o contato desejado.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você se alguém encaminhou sua mensagem no WhatsApp. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

