Como saber se alguém salvou seu número no telefone (2023)

Hoje em dia, todos nós temos o número de telefone de alguém salvo em nossos telefones devido ao advento da comunicação digital. Você já se perguntou se alguém salvou seu número também? Se alguém salvar seu número, você poderá obter informações sobre o nível de importância em sua vida, seja você um interesse romântico em potencial, um novo conhecido ou uma conexão profissional.

Embora não exista um método infalível para determinar se alguém salvou seu número, você pode descobrir se eles estão interessados ​​ou engajados usando alguns indicadores. Neste artigo, mencionamos alguns métodos pelos quais você pode descobrir facilmente se alguém salvou seu número no ano de 2023.

Você sabe dizer se alguém salvou seu número?

A resposta para essa pergunta é sim; é possível saber se o seu número foi salvo. Apesar do que estou dizendo, não é tão simples assim. Embora não haja uma maneira clara de encontrar essas informações nas configurações do telefone, existem algumas técnicas que você pode tentar.

Não é possível identificar todos que salvaram seu número, exceto verificando os telefones de quem você suspeita. Mas claramente, se isso fosse uma opção, você já teria aproveitado.

Em outras palavras, você pode dizer, mas nem todos serão revelados. Se isso for suficiente para você, certifique-se de ler este guia até o final.

Portanto, se você não sabe se alguém salvou seu número, pode ser uma questão de privacidade, mas não há razão para isso. Você seria incapaz de saber sempre que alguém salvou ou excluiu seu número, o que seria um grave problema de privacidade.

Não faz sentido para provedores de telefonia e desenvolvedores torná-lo um recurso porque não há motivo real para saber. Você também pode descobrir quem me ligou deste número de telefone.

Como saber quem salvou meu número em seu Android ou iPhone

Portanto, se você quiser saber isso, aqui estão alguns métodos para saber facilmente quem salvou seu número no telefone:

Método 1: Quem salvou o aplicativo My Number

Usando o aplicativo quem salvou meu número em seu smartphone, você pode descobrir quem salvou seu número em sua lista de contatos. Assim que você abrir o aplicativo, aparecerá uma lista de pessoas cujos nomes salvaram seu número em seus contatos.

Método 2: recurso de transmissão do Whatsapp

O WhatsApp também possui esse método confiável, que depende do envio de uma mensagem de transmissão ao destinatário. Quando você enviar uma mensagem de difusão para alguém que não armazenou seu número em seus contatos, você saberá que eles salvaram seu número em seus contatos porque o WhatsApp não permite que você envie mensagens de difusão para pessoas que não salvaram seu número em seus contatos. Podemos fazer isso imaginando uma pessoa chamada Harry:

Adicione Harry à sua lista de contatos. Abrir Whatsapp. Para enviar uma transmissão, toque em Novo Transmissão e toque no Nova lista selecione Harry como um contato e selecione outra pessoa para que seja uma transmissão em vez de uma mensagem direta. Clique em Criar . Vamos enviar uma mensagem. O que você quiser. Depois disso, segurar a mensagem e clique no botão informação botão. Ele contém duas seções chamadas lido por e Entregue por Quando um destinatário salva seu número, o nome dele aparecerá na categoria Lido por ou Entregue por. Se eles não salvarem seu número, o nome deles não aparecerá em nenhuma seção.

Método 3: verifique se alguém salvou seu número usando o TikTok

Agora você sabe com certeza se alguém salvou seu número em sua lista de contatos. Você será notificado se o TikTok achar que seu número foi salvo. Como parte do recurso sugerido, existe um recurso que informa quem tem seu número na lista de contatos.

Diz “Você está nos contatos deles” em vez do habitual “de seus contatos” ao percorrer a lista sugerida. Estas são as pessoas que têm você em sua lista de contatos.

No entanto, você terá que sincronizar seus contatos por meio das configurações. Além disso, você deve identificá-lo como o proprietário da conta do TikTok. Assim, ele exibirá apenas as pessoas que se inscreveram com seu número de telefone, não com seu endereço de e-mail. Veja como descobrir quem salvou seu número no TikTok:

Você pode salvar o número deles em suas anotações, mas precisa excluí-lo de seus contatos agora mesmo. Inicie o TikTok. No canto inferior direito, clique em perfil . Vá para Configurações e privacidade e bater Privacidade Depois disso, toque em Sincronizar contatos e amigos do Facebook Sincronizar contatos. Ligar Retorne ao seu perfil. Em seguida, toque em Seguindo e bater Sugerido . Encontrar “ Você está nos contatos deles ” na lista. Seu número foi salvo por essas pessoas. Salve novamente as informações de contato.

Método 4: saber se alguém salvou seu número com confirmação direta

Mesmo que pareça ousado, as abordagens diretas podem ser eficazes quando se trata de descobrir se alguém salvou seu número. Quando você estiver conversando casualmente, pergunte educadamente se eles salvaram suas informações de contato. Em vez de assumir qualquer coisa ou aplicar pressão, evite qualquer pressão ou suposição ao abordar o assunto. Ao perguntar diretamente, você poderá tirar dúvidas e obter uma resposta definitiva, promovendo uma comunicação mais aberta entre você e seu oponente.

Método 5: verificar o último status visto

Pode ser um sinal de que o indivíduo salvou seu número se você puder ver o último status visto. Você também pode identificar se alguém salvou seu número, sabendo se o status visto pela última vez está visível para todos os contatos.

Posso ver quem salvou meu número no WhatsApp?

Não há nenhum recurso no WhatsApp que permita ver quem salvou seu número de contato. É importante para o WhatsApp que os dados do usuário permaneçam confidenciais e o aplicativo não compartilhe dados com outros usuários.

Encerrando | Saber se alguém já armazenou meu número

Então, é assim que você pode saber se alguém salvou seu número no ano de 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida ou pergunta.

