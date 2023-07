Como saber se o site é VERDADEIRO ou FALSO?

Criado pelo Governo Federal, o Desenrola Brasil é um programa que visa possibilitar a renegociação de dívidas de milhões de brasileiros. A expectativa é que mais de 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas. O programa iniciou em maio de 2023 e tem como meta ajudar os brasileiros endividados a recuperar o “nome limpo” e a possibilidade de ter acesso a crédito, realizar compras a prazo, solicitar empréstimos e realizar contratos de aluguel. No entanto, criminosos têm aproveitado a ocasião para criar sites falsos e aplicar golpes. Este artigo tem como objetivo principal orientar os cidadãos a distinguir os sites verdadeiros dos falsos e evitar serem vítimas de fraudes.

Sites falsos do Desenrola Brasil

Infelizmente, criminosos têm se aproveitado da situação para aplicar golpes. Eles criam sites e perfis falsos nas redes sociais que utilizam símbolos e o nome do programa do governo federal de renegociação de dívidas. Os bandidos prometem auxiliar as pessoas a “limpar o nome”, atraindo as vítimas com ofertas tentadoras de descontos de até 99%.

Para isso, os criminosos criam sites fraudulentos que se passam por governamentais ou negociadores de dívidas. Quando as vítimas clicam nos links, são direcionadas para esses sites falsos. A partir daí, os criminosos conseguem obter os dados pessoais das vítimas e até mesmo aplicar golpes financeiros.

Dessa forma, as vítimas desses golpes correm o risco de perder dinheiro e ter seus dados pessoais vazados. Além do golpe de estelionato – em que a vítima acredita que está quitando a dívida com a instituição financeira, mas na verdade está pagando ao criminoso –, as pessoas correm o risco de ter seus dados pessoais, como nome, CPF, endereço e número da conta bancária, usados para a aplicação de outros golpes.

O Ministério Público tem conduzido investigações para identificar e monitorar os sites e perfis falsos nas redes sociais. O objetivo é “derrubar” os acessos a esses endereços eletrônicos e responsabilizar os criminosos. Os suspeitos podem responder por invasão de dispositivo informático, estelionato e crimes contra a economia popular.

Como se proteger

Para se proteger desses golpes, é necessário adotar algumas medidas de segurança:

Acesse apenas os sites oficiais do governo federal e das instituições bancárias. Não clique em links divulgados em redes sociais e enviados por aplicativos de conversas. Desconfie de sites que oferecem vantagens excessivas, descontos muito grandes ou a retirada da negativação em menos de 24 horas.

Caso você suspeite que um site do Desenrola Brasil é falso, entre em contato com o governo federal ou com o Ministério Público. Eles poderão orientá-lo sobre como proceder.

É fundamental que as pessoas estejam conscientes desses golpes e saibam como se proteger. Compartilhe essas informações com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Quanto mais pessoas estiverem informadas, menor será o número de vítimas.

Esteja atento e denuncie, caso se depare com um site falso do Desenrola Brasil

Por fim, o Desenrola Brasil é uma iniciativa louvável que tem o potencial de ajudar milhões de brasileiros a negociar suas dívidas. No entanto, é necessário estar atento aos golpes que têm se aproveitado do programa. Navegar na web pode ser uma experiência gratificante e educacional, mas também pode ser arriscado se você não for cuidadoso. É importante estar ciente dos riscos e saber como identificar sites falsos. Dessa forma, ao seguir as dicas fornecidas neste artigo, você pode navegar com confiança e segurança.



Você também pode gostar:

Para mais informações sobre o programa Desenrola Brasil, acesse o site oficial do governo: gov.br/desenrolabrasil

Em caso de suspeita de golpe, entre em contato com o Ministério Público: contato@mpmg.mp.br

Para denunciar um site falso, entre em contato com a Polícia Federal: denuncia.pf@dpf.gov.br

Lembre-se: a sua segurança e a sua privacidade são importantes. Não se deixe enganar por criminosos. Esteja sempre atento e proteja-se.