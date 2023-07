Como saber se você recebeu restituição do IR no 3º lote?

A restituição do IR no 3º estará disponível em breve, e por isso, é importante que os cidadãos saibam como consultar os valores.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto. Para que assim, você possa saber se tem valores a receber no 3º lote do Imposto de Renda 2023. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é a restituição do IR?

Antes de obter informações sobre a restituição do IR no 3º lote, é importante saber do que se trata esse termo.

Sendo assim, a restituição do Imposto de Renda (IR) é um procedimento da Receita Federal que visa devolver ao contribuinte o valor pago a mais no momento da declaração do imposto. Além disso, o IR é um tributo obrigatório que os cidadãos pagam anualmente. Desse modo, este tributo incide sobre os rendimentos obtidos ao longo do ano, sejam eles salários, aposentadorias, alugueis, entre outros.

Assim, no processo de declaração do IR, o contribuinte informa seus rendimentos, deduções e despesas, a fim de apurar o valor a ser pago ou restituído. Portanto, caso o valor pago seja superior ao devido, a Receita Federal realiza a restituição.

Restituição do IR no 3º lote estará disponível neste mês: veja os detalhes

Conforme mencionado acima, no dia 31 de julho, a Receita Federal realizará o pagamento do terceiro lote de restituição do Imposto de Renda deste ano. Então, como é habitual, a consulta para verificar quem receberá a restituição estará disponível uma semana antes, isto é, a partir do dia 24 de julho.

Ademais, o calendário de restituições deste ano teve início em maio e se estenderá até setembro.

Dessa forma, o 3º lote de restituição do IR 2023 será o primeiro lote do ano que atenderá contribuintes que não estão na lista de prioridades que a Receita Federal estabelece. Isso porque, nos dois primeiros lotes, apenas pessoas que faziam parte dos grupos prioritários receberam a restituição do Imposto de Renda.

Confira a ordem de pagamento da restituição do IR no 3º lote:



A ordem de pagamento do 3º lote de restituição no IR será diferente. Assim sendo, a Receita Federal seguirá a ordem descrita abaixo para realizar o pagamento:

Contribuintes com prioridade legal que entregaram a declaração após 10 de junho ou que estavam na malha fina e resolveram as pendências.

Quem usou a declaração pré-preenchida ou solicitou restituição por Pix, duas situações que também dão prioridade.

Contribuintes sem prioridade. Sendo assim, quanto antes a declaração for enviada, maior a chance de entrar neste lote, desde que não haja pendências.

Datas de pagamento da restituição do IR em 2023

Ademais, confira as datas de pagamento da restituição do IR em 2023:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

Critérios de prioridade

O critério de prioridade para o recebimento da restituição, que segue a data de entrega, inclui os seguintes grupos:

Idosos com 80 anos ou mais;

Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida;

Demais contribuintes.

Além disso, a novidade para o Imposto de Renda de 2023 é que os contribuintes poderão receber a restituição via Pix. Dessa forma, quem optar pelo PIX como forma de recebimento da restituição do Imposto de Renda 2023, precisa ter a chave cadastrada com o mesmo CPF do titular da declaração transmitida para a Receita Federal.

Como saber se você tem restituição do IR no 3º lote para receber?

Por fim, para saber se você tem restituição do IR no 3º lote para receber, basta seguir as seguintes orientações:

1. Acesse o site da Receita Federal

Primeiramente é necessário acessar o site oficial da Receita Federal (www.receita.economia.gov.br) e procurar a opção “Consulta Restituições IRPF” no menu principal.

2. Informe seus dados para saber se tem restituição do IR no 3º lote

Em seguida, na página de consulta, você precisará fornecer algumas informações pessoais. Exemplificando, como o número do CPF, a data de nascimento e o ano-calendário do exercício fiscal da declaração.

3. Consulte o status

Por fim, após inserir corretamente todas as informações, clique em “Consultar”. Em seguida, uma página com o status da sua restituição aparecerá, informando se você tem ou não valores a receber no 3º lote.

Além disso, vale ressaltar que os valores desse lote só estarão disponíveis para consulta a partir do dia 24. Por isso, agora que você já descobriu como saber se vai receber restituição do IR no 3º lote, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto.