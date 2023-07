Como se inscrever para 682 vagas de Auxiliares Técnicos de Educação em SP?

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anuncia vagas para Auxiliares Técnicos de Educação. Ao todo são 682 vagas. A carga horária será de 40 horas semanais e o contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade.

O salário mensal para a função é de R$ 1.782,94, acrescido de R$ 999,56 como Abono Complementar. Sobre as atribuições do cargo são:

desempenhar atividades técnico-administrativas nas escolas, atender ao público interno e externo, além de realizar atividades relacionadas à Inspeção Escolar.

Como se inscrever para Auxiliares Técnicos de Educação?

As inscrições estão chegando ao fim. Os interessados poderão se cadastrar até o dia 07 de julho por meio do site oficial da prefeitura.

Neste certame, as experiências de Auxiliares Técnicos de Educação documentadas são contabilizadas por meio de pontos. Veja:

Tempo de serviço público na Prefeitura do Município de São Paulo, nos cargos/funções de Auxiliar Técnico de Educação, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar Administrativo de Ensino, Secretário de Escola, Inspetor de Alunos, Assistente de Gestão de Políticas Públicas, Assistente Administrativo de Gestão: dois pontos por dia;

Tempo de serviço público estadual, federal ou em outros municípios, nos cargos/funções relacionadas à área de atuação do Auxiliar Técnico de Educação: um ponto por dia;

Tempo de serviço/experiência profissional em atividades relacionadas à área de atuação de Auxiliar Técnico de Educação, desenvolvidas em instituições/empresas privadas: um ponto por dia.

Caso haja empate, serão verificados os seguintes pontos para Auxiliares Técnicos de Educação:

maior tempo de serviço na Prefeitura do Município de São Paulo;

maior tempo de serviço público estadual, federal ou de outro município;

maior tempo de serviço/experiência profissional em instituições/empresas privadas; e maior idade.

Classificação e requisitos Auxiliares Técnicos de Educação



O resultado prévio sairá no dia 21 de julho. Já a interposição de recursos poderá ser feita entre os dias 24 e 25 de julho. Os resultados dos recursos interpostos e a classificação final será divulgada no dia 31 de julho de 2023.

Para ser admitido à vaga, o candidato precisa apresentar estes requisitos:

ser brasileiro, cidadão português ou estrangeiro;

ter idade mínima de 18 anos completos;

apresentar certificado de conclusão de Ensino Médio ou Diploma e/ou certificado de Curso Técnico/Profissionalizante ou equivalente, acompanhado de Histórico Escolar, expedido por instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

comprovar estar quite com as obrigações militares (no caso do sexo masculino);

estar em dia com as obrigações eleitorais;

ter boa conduta;

gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme dispõe o artigo 11 da Lei nº 8.989/79;

apresentar o documento comprobatório original do tempo de experiência;

os classificados pela lista específica dos que se declararam pessoas com deficiência deverão apresentar o laudo médico com a citação do tipo de deficiência.

Outros concursos

Mais um concurso educação. Desta vez, no estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Catalão anuncia abertura de um novo edital com 1.584 vagas para a Secretaria Municipal de Educação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 04 de agosto e 05 de setembro de 2023, através do site da banca organizadora, a Fundação Aroeira. A taxa ficou fixo em R$ 150,00.

Vagas

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS SALÁRIO PROFESSOR DE BANDA

MUSICAL PD-1

20 HORAS-AULA VA-AC 4 + CR-AC 11 + CR-PcD 1 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA VA-AC 304 + VA-PCD 16 + CR-AC 912 + CR-PcD 48 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA (DISTRITO DE

SANTO ANTONIO DO RIO VERDE

E REGIÃO) VA-AC 25 + VA-PCD 1 + CR-AC 74 + CR-PcD 4 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA (DISTRITO DE PIRES BELO) VA-AC 19 + VA-PCD 1 + CR-AC 57 + CR-PcD 3 R$ 2.210,28 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

PD-1 – 20 HORAS-AULA VA-AC 23 + VA-PCD 1 + CR-AC 68 + CR-PcD 4 R$ 2.210,28 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – PD-1 – 20 HORAS-AULA (DISTRITO

DE SANTO ANTONIO DO RIO

VERDE E REGIÃO) VA-AC 2 + CR-AC 6 R$ 2.210,28

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Como serão as provas do concurso educação?

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no 22 de outubro de 2023.

Será aprovado na Etapa Única e no concurso público o candidato que obtiver nota igual ou superior a 35,0 (trinta e cinco) pontos e estiver classificado até o ponto de corte que corresponda à nota obtida pelo candidato classificado na posição equivalente à soma das vagas abertas e das vagas do cadastro de reserva.

A segunda etapa para os cargos de Professor de Educação Física, Professor de Banda Musical e Professor Pedagogo, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá na Prova Discursiva, a ser realizada na mesma data das Provas Objetivas.

Já a segunda etapa para os cargos de Assistente Social, Engenheiro, Nutricionista e Psicólogo, de caráter classificatório, apenas, consistirá na prova títulos.

