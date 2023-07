Como seguir todos os tópicos depois de pular (2023)

O aplicativo Threads está em alta em todos os lugares porque é o rival do Twitter com quase a mesma experiência. Os usuários adoram a experiência geral que estão obtendo com o aplicativo Threads. Logo após o lançamento do aplicativo, ele obteve milhões de downloads. Os usuários ainda estão baixando o aplicativo para experimentar seus novos recursos. Existem muitos recursos que os usuários adoram. No entanto, como o aplicativo foi lançado recentemente, os usuários estão lutando para se estabelecer na plataforma.

Como os outros aplicativos da Play Store, também está tendo alguns problemas que os usuários já relataram. Os usuários já corrigiram muitos erros que enfrentavam ao usar o aplicativo. Mas agora as coisas estão piorando e os usuários estão se concentrando em postar coisas no aplicativo Threads. Todos sabemos que a plataforma foi lançada recentemente, então é normal que você tenha que fazer conexões com a pessoa que conhece. Existem muitos usuários que já criaram suas contas no Threads.

Quando os usuários criam suas contas, eles recebem sugestões na plataforma, que inclui as pessoas que você conhece. Os usuários relataram que conhecem muitas pessoas que estão sendo sugeridas. Mas os usuários estão confusos sobre como eles podem seguir ao mesmo tempo. É possível fazer isso? Se sim, então como? Por isso, estamos aqui com todas as respostas para te ajudar. Continue lendo este guia até o final para saber mais sobre isso.

É possível seguir todos os tópicos depois de pular?

Os usuários estão confusos sobre se é possível seguir todos no Threads depois de pular ou não. Eles estão pesquisando sobre isso na internet para encontrar a resposta. Por se tratar de uma plataforma nova, os usuários estão explorando cada vez mais as funcionalidades. Também estamos explorando o aplicativo para você, para que possamos ajudá-lo a resolver o problema que está enfrentando.

Ao seguir alguém nos Tópicos, você continuará recebendo a notificação quando eles postarem ou adicionarem respostas ao seu tópico. Certifique-se de seguir a pessoa que você deseja adicionar à sua lista. No entanto, quando os usuários criam a conta, eles recebem a sugestão de seguir as pessoas.

Muitos usuários ignoraram as pessoas da sugestão. No entanto, agora eles estão pensando em seguir todos ao mesmo tempo. Muitos estão confusos sobre se é possível ou não. Então a resposta é que é possível. Você pode seguir todos os que você pulou seguindo as etapas corretas que listaremos.

Vamos verificar as etapas necessárias para fazer isso.

Como seguir todos os tópicos depois de pular

Os usuários que estiverem pensando em seguir os Tópicos ao mesmo tempo após pular, deverão seguir alguns passos, listados abaixo. Muitos usuários estão tentando fazer isso, mas devido à falta de etapas, não conseguem concluir esse processo. Vamos listar o processo corretamente, então verifique-os.

Em primeiro lugar, abra o Tópicos aplicativo.

aplicativo. Vou ao Perfil seção através do ícone de perfil.

seção através do ícone de perfil. Clique na opção de Seguidores .

. Agora, selecione a opção de Seguindo .

. Você receberá a mensagem: Veja outras pessoas que você está seguindo no Instagram e que ainda não está seguindo nos tópicos. ver tudo .

. Agora, clique no Siga todos Botão.

Empacotando

Nosso objetivo é fornecer clareza sobre como seguir vários usuários após pular. Este guia explicará o processo em detalhes, na esperança de torná-lo mais fácil de entender.

