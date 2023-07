Como será a quarta temporada de ‘The Witcher’?

a bruxar é um dos programas mais populares atualmente em execução na plataforma de streaming Netflix, com suas três primeiras temporadas registrando números consideráveis ​​de streaming desde o lançamento.

No entanto, os fãs ficaram horrorizados quando descobriram que a terceira temporada será a última a incluir Henry Cavill como Geralt de Ríviacom a estrela sendo substituída por Liam Hemsworth na Temporada 4.

É parte de uma considerável mudança de talento no programa, já que a Netflix procura atualizar o produto no futuro e garantir uma audiência para mais temporadas no futuro.

Por que Henry Cavill foi substituído?

O raciocínio exato sobre essa decisão de elenco não está claro no momento. Não é uma substituição per se, mas sim uma reformulação do personagem original.

Hemsworth assumirá o papel de Geralt a partir da quarta temporada. Os fãs da série especularam que um desacordo entre Cavill e os escritores causou a separação.

Também não se sabe como a reformulação será abordada no próprio programa. Haverá um lapso de tempo? Ele ainda manterá os mesmos relacionamentos de antes?

Quem mais está sendo reformulado?

Liam Hemsworth é o só cara nova chegando no show pela quarta temporada, apesar dos rumores terem especulado anteriormente que outras estrelas poderiam ser substituídas.

A quarta temporada de The Witcher provavelmente seguirá o mesmo arco da história, com Yennefer assumindo o trono do falecido Tissaia. Geralt, que será interpretado por Hemsworth, está em busca de Ciri, embora o mundo tenha sido injetado com vários Ciris falsos, o que pode complicar sua busca.

Vilgeforz, outro personagem popular, terá uma cicatriz facial na 4ª temporada depois de receber uma poderosa magia de fogo na terceira temporada.