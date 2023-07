como serão as provas para 140 vagas?

O concurso Câmara dos Deputados já conta com banca organizadora. Um excelente avanço, visto que o certame está sendo um dos mais aguardados, até o momento.

Sendo assim, os próximos passos são a assinatura do contrato, divulgação do edital e abertura das inscrições. Vale lembrar que existe um prazo pré determinado. A FGV será a banca responsável pelo certame.

A empresa foi anunciada no dia 18 de julho. No mesmo dia, o novo pacote de certames federais foi anunciado pela ministra da Gestão Esther Dweck.

Neste caso, os concursos anunciados têm até 180 dias, seis meses, para liberação do documento. Diante disso, até janeiro de 2024. Já sobre as provas, devem acontecer respeitando o prazo de dois meses após o edital.

Vagas concurso Câmara dos Deputados

Serão disponibilizadas 140 vagas para Analista Legislativo, com salário inicial de R$ 26.196,30. As especialidades são:

Analista Legislativo: Contador, Informática Legislativa e Técnico em Material e Patrimônio;

Analista Legislativo: Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira);

Analista Legislativo: Técnica Legislativa; e

Analista Legislativo: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico e Médico.

Os candidatos do concurso Câmara dos Deputados serão avaliados mediante três fases, além da prova objetiva, serão as etapas discursivas e de títulos, a depender da especialidade escolhida.

Remunerações

Além dos salários, os servidores contarão com os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 1.331,59

Assistência pré-escolar: R$ 1.093,37

Auxílio-transporte: R$ 142,03

Assistência médica e odontológica: R$ 641,41

Como serão as provas do concurso Câmara dos Deputados?

De acordo com últimos esclarecimentos, serão quatro editais respeitando as seguintes áreas:



O certame vai contar com estas etapas:

provas objetivas

provas dissertativas

análise de títulos

A divisão das fases acontecerá deste modo:

Analista Legislativo – atribuição Consultoria (Consultoria Legislativa e Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira): 1ª etapa de provas objetivas; 2ª etapa de provas discursivas; e 3ª etapa de prova de títulos.

Analista Legislativo – atribuição Médico: 1ª etapa de provas objetivas e prova discursiva; e 2ª etapa de prova de títulos.

Analista Legislativo – atribuições: Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Informática Legislativa, Técnico em Material e Patrimônio, e Técnica Legislativa: Etapa única de provas objetivas e prova discursiva.

As provas objetivas serão compostas por conhecimentos gerais e específicos. Já a fase discursiva contarão com os critérios sobre conhecimentos específicos, além de domínio da norma culta.

Quando aconteceu o último edital?

O último edital do concurso Câmara dos Deputados aconteceu em 2014 e foram ofertadas 113 vagas para os seguintes cargos:

Analista Legislativo Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira; Consultor Legislativo (em 22 áreas específicas).



Técnico Legislativo Agente de Polícia Legislativa.



Sobre as provas, foram divididas em objetivas e discursivas. As avaliações foram divididas do seguinte modo:

Prova Objetiva 40 questões de Língua Portuguesa 30 questões de Língua Espanhola e Inglesa 30 questões de Processo Legislativo 120 questões de Conhecimentos Específicos

Discursiva 01 1 dissertação 2 emendas com justificação

Discursiva 02

Avaliação de Títulos

Analista – Consultor Legislativo

Prova Objetiva 40 questões de Língua Portuguesa 30 questões de Língua Espanhola e Inglesa 40 questões de Processo Legislativo 110 questões de Conhecimentos Específicos

Discursiva 01 1 dissertação 1 discurso

Discursiva 02 1 minuta de proposição 1 parecer à proposição

Avaliação de Títulos

– Analista – Consultor Legislativo

Prova Objetiva 40 questões de Língua Portuguesa 30 questões de Língua Espanhola e Inglesa 40 questões de Processo Legislativo 110 questões de Conhecimentos Específicos

Discursiva 01

Discursiva 02 1 discurso contrário 1 discurso favorável

Avaliação de Títulos

– Técnico Legislativo – Agente de Polícia

Prova Objetiva 30 questões de Língua Portuguesa 20 questões de Legislação 20 questões de Informática e Raciocínio Lógico 70 questões de Conhecimentos Específicos

Discursiva

Prova de Aptidão Física

Concursos Federais

Nesta terça-feira, 18 de julho, por meio de entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou o novo bloco de concursos federais. O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.