Como ter ideias para REFORMAR sua CASA usando Inteligência artificial

O universo da decoração de interiores ganhou um aliado poderoso: o Remodeled.AI, uma plataforma de inteligência artificial que promete revolucionar a maneira como decoramos nossas casas.

Decoração inteligente com o Remodeled.AI: dê uma nova vida à sua casa com a Inteligência Artificial

Com a capacidade de recriar cômodos a partir de fotos, essa ferramenta se torna uma fonte inestimável de inspiração para transformar qualquer espaço. Saiba como utilizar essa plataforma de forma gratuita e obter ideias incríveis para decorar sua casa.

O que é o Remodeled.AI e como funciona?

O Remodeled.AI é um site de design de interiores que utiliza inteligência artificial para gerar imagens e sugestões de decoração. Embora esteja disponível apenas em inglês no momento, seu funcionamento é descomplicado e acessível a todos.

Assim, o primeiro passo é fornecer uma foto do cômodo que você deseja redecorar e selecionar o estilo desejado. Desse modo, a partir dessas informações, a plataforma cria uma opção personalizada de decoração para o ambiente escolhido.

Na versão gratuita do Remodeled.AI, os usuários têm direito a até três imagens geradas. Contudo, se precisar de mais opções, pode optar pela versão Pro, que oferece até 100 renderizações por um preço mensal acessível, cerca de US$ 13 (aproximadamente R$ 52 em conversão direta).

Explorando o Remodeled.AI para ideias de decoração

Agora que já está familiarizado com o Remodeled.AI, vamos mostrar como aproveitar ao máximo essa ferramenta para obter ideias criativas e inovadoras para decorar sua casa.



Passo 1: acesse o site e comece o processo

Primeiramente, acesse o site do Remodeled.AI pelo link https://remodeled.ai/ e clique em “Generate your room” (“Gerar o seu cômodo”).

Passo 2: a criação de uma conta

Em suma, para usufruir dos recursos da plataforma, será necessário criar uma conta ou efetuar login. No entanto, se você ainda não possui uma conta, selecione “Sign up for a free account” (“Inscreva-se em uma conta gratuita”) para realizar o cadastro. Caso já tenha uma conta Gmail, pode optar por “Login with Google” para acessar a plataforma rapidamente.

Passo 3: envie a imagem do cômodo

De modo geral, neste ponto, é hora de enviar a foto do cômodo que você pretende redesenhar. Para isso, basta clicar em “Drag and drop an image, or tap to select” (“Arraste e solte uma imagem ou toque para selecionar”) e escolher a imagem desejada.

Passo 4: escolha o estilo de decoração

Com a imagem enviada, é hora de selecionar o estilo de decoração desejado. Assim, clique em “Click to select themes” (“Clique para escolher um tema”) e, em seguida, opte pelo estilo que mais lhe agrada, tocando sobre o nome correspondente.

Passo 5: indique o cômodo da casa

Agora é o momento de indicar o cômodo específico da casa que você está decorando. De modo geral, há opções diversas disponíveis, como banheiro, sala, cozinha e quarto. Após fazer sua escolha, clique no botão “Generate” (“Gerar”).

Passo 6: inspire-se com a imagem gerada

Finalmente, a plataforma concluirá o processo e apresentará a imagem gerada pela inteligência artificial, lado a lado com sua foto original. Essa é a hora de se inspirar e explorar as possibilidades de decoração para transformar seu espaço em um ambiente único e especial.

Uma importante ferramenta

Certamente, o Remodeled.AI chegou para revolucionar o processo de decoração de interiores, tornando-o mais acessível e criativo por meio da inteligência artificial. Assim, com essa ferramenta poderosa, é possível explorar diversas opções de decoração de forma simples e gratuita.

Portanto, se está buscando ideias para redecorar sua casa, não hesite em experimentar o Remodeled.AI e descubra como a tecnologia pode ser sua grande aliada nessa jornada criativa. De forma geral, a inteligência artificial tende a ganhar cada vez mais espaço na rotina das pessoas, sendo uma ferramenta importante para diversas profissões.