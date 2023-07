Como tirar 2ª via da Fatura, consultar, e como pagar Cartão Riachuelo

O cartão Riachuelo é um benefício que clientes dessa loja de roupas têm na hora de fazer as suas compras de maneira mais organizada e otimizada. Afinal, nada melhor do que ter um cartão específico para esse tipo de gasto, uma vez que o controle pode ser maior dessa forma, concorda?

Porém, às vezes, a fatura pode ser perdida, ou o cliente deseja consultar o cartão para ter conhecimento do valor atual das compras que foram feitas. Além disso, por se tratar de um cartão “diferente”, pode surgir a dúvida de onde pagá-lo até a data de vencimento.

Pensando nisso, preparamos este guia detalhado com tudo sobre esse assunto. Não deixe de conferir!

Como tirar 2ª via da fatura do cartão Riachuelo?

Para tirar a 2ª via da fatura do cartão de crédito Riachuelo não existe um grande mistério. Em poucos passos você já terá a sua fatura e poderá pagá-la tranquilamente. Veja só como funciona:

Baixe o app Riachuelo (Android / iOS) ou o app Midway (Android / iOS) no seu celular e acesse com seu login e senha; Clique na opção “Cartões”; Depois, clique em “Gerar fatura” e pronto, você já terá a sua nova fatura em mãos, facilmente.

Além de fazer a sua segunda via pelo aplicativo, também é possível ter acesso a ela por meio do site, do seguinte modo:

Acesse o site, clicando neste link; Selecione a opção “Boleto cartão Riachuelo”; Preencha os campos abaixo, com seu CPF e data de nascimento; Clique em “gerar boleto”; Acesse a segunda via com facilidade e pague a sua fatura normalmente.

Como consultar o cartão Riachuelo?

Além de aprender a gerar a 2ª via da fatura do cartão Riachuelo, também é válido aprender a consultar o cartão. Dessa maneira, você poderá acompanhar os seus gastos mais de perto, garantindo uma saúde financeira mais eficiente.

Para fazer a consulta, é muito simples. Veja como funciona:

Baixe o app Riachuelo (Android / iOS) ou o app Midway (Android / iOS); Acesse a sua conta com login e senha; Clique no ícone “Cartões” que aparece no canto da tela; Visualize o valor atual da sua fatura e a data de vencimento; Clique em “detalhes” para ter acesso a informações mais precisas sobre as suas compras.

Pronto. Em poucos passos você consegue consultar e acompanhar todas as suas compras feitas no cartão Riachuelo, impedindo que a fatura venha como uma surpresa mais tarde.

Onde pagar o cartão Riachuelo?

Para fazer o pagamento do cartão Riachuelo também é muito simples. Você pode usar o seu saldo em conta para pagar ou gerar um boleto e pagar de outra maneira, como na lotérica, ou por meio de outro app de banco que você possui no seu celular. Para isso, basta você:

Clicar no ícone “Cartões”; Clicar no botão descrito como “Pagar fatura”; Escolher entre usar o saldo que você tem na conta ou gerar um boleto para pagamento; Seguir com o processo e pronto.

Viu só como é simples? O aplicativo pode ser muito útil na hora de garantir os pagamentos em dia, sempre organizados.