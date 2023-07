Como usar a inteligência artificial? Confira 6 funções úteis

A tecnologia é uma ferramenta muito útil para a rotina dos usuários. Por isso, é muito importante aprender como usar a inteligência artificial em seu dia a dia e tornar suas atividades mais simples.

Então, aproveite para conferir algumas dicas e utilidades da inteligência artificial no dia a dia. Separamos as melhores funções e ferramentas para você conhecer e começar a aproveitar agora mesmo em suas atividades.

Como funciona a inteligência artificial

Antes de saber como usar a inteligência artificial, é importante entender como ela funciona. De forma básica, ela é um conjunto de algoritmos e muitos dados, que os próprios usuários geram quando interagem com as ferramentas de IA.

Assim, ela reconhece padrões de respostas, pesquisas, interesses e comportamentos para gerar resultados melhores, usando esses componentes. Ela aprende a responder de forma automática e simular reações humanas através dessas análises.

Então, não deixe de ver mais por aqui: Atualidades: 5 mitos sobre a Inteligência Artificial.

Como usar a inteligência artificial no dia a dia

Então, agora que você já sabe como funciona a inteligência artificial, que tal conhecer 6 formas úteis de usar essa vantagem em sua rotina? Então, separamos algumas das melhores funções que ela oferece para os usuários.

1. Buscadores e pesquisas no navegador

Por incrível que pareça, a inteligência artificial está mais perto de você do que imagina. Hoje, os buscadores, como do Google, já integram esse tipo de tecnologia para gerar os resultados de suas pesquisas.

Assim, quando você procura por algo na internet, a IA compila essas informações para gerar conteúdos adaptados para suas preferências. Ainda, os anúncios também usam essa ferramenta para te recomendar novos produtos e serviços.



Você também pode gostar:

Ainda, aproveite para conferir também: LuzIA: Inteligência Artificial para Whatsapp e Telegram chega ao país (Confira!)

2.Assistentes virtuais

Outra forma de aprender como usar a inteligência artificial para facilitar sua vida é através de assistentes virtuais. Por exemplo, a Alexa, que tem integração com diferentes tipos de equipamentos dentro de sua casa.

Eles facilitam o uso de funções no dia a dia, reconhecendo suas preferências, armazenando informações e até mesmo te acordando no horário certo. Ainda, tudo isso é personalizado, de forma individual, de acordo com o que você mais costuma fazer ou usar.

3.Segurança na internet – como usar a inteligência artificial

Um dos maiores pontos de interesse de aprender como usar a inteligência artificial é aumentar a segurança na internet. Hoje, existem vários tipos diferentes de golpes e invasões em dispositivos que utilizam conexões de rede.

Assim, a IA consegue reconhecer certos padrões de golpes e outros tipos de ilegalidades. Hoje, existem vários tipos de programas para computadores e celulares que podem te ajudar a preservar seus dados e manter suas informações seguras.

Achou difícil? Então, observe o reconhecimento facial em seu aparelho, principalmente para instituições bancárias. Isso mesmo, é a inteligência artificial classificando marcas e peculiaridades em seu rosto para garantir sua segurança.

4.Análise comportamental

Outra função bem bacana que a IA pode trazer para sua rotina é a análise de comportamentos básicos. Como ela reconhece padrões, pode facilitar as interações humanas, fazendo uma leitura mais precisa desse tipo de fator.

Por exemplo, o comportamento de compras dos possíveis clientes e indicações de produtos e serviços. Assim, fica mais fácil tanto vender, quanto encontrar o que você precisa comprar através de buscas simples usando a IA.

5.Transporte e geolocalização – como usar a inteligência artificial

Ainda, a inteligência artificial também está presente na área dos transportes, e de uma forma bem mais simples do que você imagina. O seu GPS, hoje já possui ferramentas integradas com a IA, para facilitar sua mobilidade.

Ela está presente em aplicativos, criando padrões de rota e integrando informações, te mostrando onde estão os radares, acidentes e até mesmo blitz. Além disso, é possível também acompanhar até mesmo o seu pedido por aplicativos de delivery, usando a IA.

Dessa maneira, também é possível utilizar padrões de rota em carros autônomos, para que eles possam dirigir por você. Com isso, dá para melhorar o tráfego, reduzir riscos de acidentes e até evitar aquele engarrafamento super chato para chegar ao trabalho.

6.Funcionalidades nas empresas

Por fim, outra forma de aprender como usar a inteligência artificial no dia a dia são as ferramentas de funcionalidade empresarial. Assim, existem vários aplicativos e softwares, para diferentes melhorias operacionais.

Por exemplo, é possível controlar o estoque de sua empresa usando softwares que reconhecem o padrão de compras e saídas dos produtos. Ainda, é possível usar a IA para analisar comportamentos de compra de seus clientes e potencializar suas vendas.

Ainda, a IA também pode ajudar a dinamizar o atendimento aos clientes, através de chatbots ou assistentes virtuais. Por fim, você consegue encontrar até mesmo ferramentas para apoio jurídico ou nas tomadas de decisão da sua empresa.

Quais as vantagens de aprender como usar a inteligência artificial?

Ainda, é importante entender também quais as vantagens de utilizar a inteligência artificial, e porque ela é o futuro das tecnologias. Separamos uma lista com os principais pontos positivos que essas ferramentas apresentam:

Redução de custos e recursos;

Inovação e tecnologia;

Maior segurança online e para dados;

Eficiência de operações;

Precisão na toma de decisões;

Personalização e resultados mais adaptados.

Além disso, ela está presente na questão da qualidade de vida, na área da saúde e no desenvolvimento de pesquisas. Portanto, vale a pena entender bem como a IA funciona e principalmente acompanhar o desenvolvimento dela nas tarefas diárias.

LuzIA e Bard

Ainda, hoje existem também robôs com criação específica para utilizar a IA. Por exemplo, a LuzIA, que tem integração com WhatsApp e Telegram, para facilitar o Machine Learning. Ou mesmo o Bard, assistente do Google, que também funciona através da IA.

Essas ferramentas ajudam a encontrar respostas de forma mais simples, corrigir suas mensagens e várias outras funções. Assim, a intenção é tornar o uso da internet cada vez mais adaptado e simples, juntando várias ferramentas diferentes em uma só.

Por fim, se você gostou desse conteúdo e quer conhecer mais novidades sobre tecnologia e inovações, basta continuar por aqui. Deixamos vários outros posts para você conhecer as principais tendências que estão em alta no mercado, e como aproveitar cada uma para facilitar sua rotina.