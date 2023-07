Como Vender no IFOOD? Saiba Tudo

Saber como vender no iFood é crucial para aumentar a visibilidade do seu restaurante e garantir que novos clientes encontrem você. Para isso, basta seguir um passo a passo simples e prático. A seguir, detalhamos ele para que você tire as suas dúvidas. Confira!

Passo a passo de como vender no iFood

Para vender no iFood não tem muito mistério. Se você tem uma empresa ativa e quer alcançar novos clientes, confira o passo a passo a seguir!

1. Baixe e instale o app iFood para parceiros

Antes de qualquer coisa, é importante que você baixe e instale no seu celular o aplicativo específico do iFood para parceiros. Isso porque o seu cadastro não pode ser feito pelo app tradicional, já que ambos têm funções bem diferentes.

Além disso, é no app para parceiros que você poderá criar o perfil da sua empresa e preencher com todos os detalhes necessários para chamar a atenção do seu público-alvo.

2. Cadastre-se no app

Após baixar o app, você deverá fazer um cadastro inicial com os seus dados de contato. É muito importante que você use apenas dados que estejam realmente atualizados e que você tenha acesso.

Isso porque o aplicativo utilizará essas vias de contato para enviar qualquer mensagem ou solicitação a você.

3. Preencha com as informações do seu CNPJ



Você também pode gostar:

É importante ter em mente que quem não possui um CNPJ não poderá fazer uma conta no iFood. Apenas pessoas com esse documento é que poderão, de fato, fazer uma conta como parceiro.

Isto é, se você trabalha informalmente fazendo algum tipo de lanche, sem possuir CNPJ e vendendo por meio do seu CPF, não será possível se cadastrar. Lembrando que ter um CNPJ pode trazer benefícios e até mais credibilidade para a sua empresa alimentícia.

4. Escolha o plano de entrega

Existem, basicamente, dois planos de entrega dentro do iFood. Um deles é focado no grupo de empreendedores que têm entrega própria, ou seja, que contam com profissionais que estão disponíveis para fazer a entrega dos alimentos.

Outro é focado naqueles profissionais que não têm entregadores e que precisam do auxílio dos entregadores do próprio iFood. Escolha qual plano melhor se alinha às suas necessidades nesta etapa.

Lembrando que a entrega feita pelos entregadores iFood pode acarretar em mais custos para você, além de que é preciso verificar se na sua região há essa possibilidade.

5. Informe os seus dados bancários

Depois de concluir todas as etapas anteriores, você deverá preencher os campos que solicitam os seus dados bancários. Aqui, sugerimos que você opte por uma conta PJ, que facilite na hora de você separar o seu lucro das despesas da empresa.

6. Assine o seu contrato

Por fim, um contrato será gerado e você deverá lê-lo com atenção para ter certeza de que concorda com o que está sendo apresentado ali. Afinal, você precisa saber quais taxas serão cobradas, em quais situações, e assim por diante.

Não negligencie essa etapa, pois assim você poderá vender no iFood com mais consistência e sem “surpresas desagradáveis” no faturamento mais tarde.