Como visualizar perfis bloqueados em tópicos 2023

Threads é uma plataforma de mídia social recém-lançada pelo Instagram. Este aplicativo de mídia social é semelhante ao Instagram em muitos aspectos, exceto pelo fato de que o Threads se concentra apenas em postar conversas de texto, enquanto o Instagram se concentra em conteúdo visual e gráfico, como fotos, vídeos e bobinas. Se você está irritado com alguém no Threads, você pode bloqueá-lo. Depois de bloquear um perfil no Threads, ele será adicionado à lista de bloqueios. Você pode visualizar a lista de bloqueios em Tópicos para ver quem você bloqueou e também desbloqueá-los. Neste artigo, discutiremos como você pode visualizar o perfil bloqueado no Threads.

Sobre tópicos: novo aplicativo de mídia social do Instagram

Mark Zuckerberg apresentou recentemente o Threads, um aplicativo de conversa baseado em texto. No Threads, você pode compartilhar seus pensamentos por meio de texto e outras pessoas podem acompanhá-lo na conversa. Você pode postar texto de até 500 caracteres com fotos, links e também vídeos com duração de até 5 minutos. No entanto, você precisa fazer login com a conta do Instagram no aplicativo Threads para começar a postar.

Você pode compartilhar suas ideias no aplicativo Threads e aumentar seus seguidores. Além disso, você pode seguir outros criadores no aplicativo Threads, assim como no Instagram. Além disso, você pode tornar seu perfil privado se não quiser que outras pessoas vejam seu perfil, mas apenas seus seguidores, ou tornar seu perfil público se quiser que todos no Threads vejam seu perfil. Além disso, você pode encontrar as últimas tendências no aplicativo Threads.

Maneiras de visualizar perfil bloqueado em tópicos 2023

Sua conta do Instagram também é sua conta do Threads. Qualquer pessoa que você bloquear no Threads também será bloqueada no Instagram. As pessoas que você bloqueou agora poderão ver seu perfil e postagens e não poderão interagir com elas. Você pode visualizar o perfil bloqueado no Threads no aplicativo Threads e também no aplicativo Instagram. Vamos ver como você pode fazer isso-

Através de Aplicativos de Tópicos

Abra o Tópicos aplicativo em seu telefone. Verifique se você está conectado à sua conta.

Toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Agora, toque no Privacidade ícone no canto superior esquerdo.

Na próxima tela que se abrir, toque no botão Bloqueado opção.

Agora você verá uma lista de todos os perfis que bloqueou no Threads.

Através do aplicativo Instagram

Lançar o Instagram app e entre na mesma conta que você usa no Threads.

Toque no Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque em Cardápio (Ícone de Hambúrguer) na página de perfil no canto superior direito.

Agora, toque em Configurações e privacidade .

Role para baixo até o Quem pode ver seu conteúdo seção e toque em Bloqueado .

Isso mostrará a lista de todos os perfis bloqueados.

Observação- O perfil que você bloquear no Threads também será bloqueado no Instagram e vice-versa. É por isso que você pode ver o perfil bloqueado no Threads e no aplicativo do Instagram.

você vai ver o Desbloquear botão ao lado de todos os perfis, independentemente de você verificar a lista de bloqueio por meio do Instagram ou do aplicativo Threads. Você pode tocar nisso Desbloquear botão para desbloquear o perfil do seu Instagram e Threads.

Por que você deve bloquear pessoas em tópicos?

Com o Threads, você pode ver as últimas tendências e notícias do mundo, mas isso não o impede de saber que existem pessoas que podem ser perturbadoras. Veja por que você deve bloquear perfis no Threads-

Se o perfil estiver intimidando ou assediando você, o ideal seria bloqueá-lo. Eles podem fazer isso marcando você em uma postagem que talvez você não goste.

Você deve bloquear o perfil se eles estiverem comentando algo abusivo em suas postagens. Embora você possa excluir os comentários, isso não os impedirá de comentar novamente. Seria bom se você os bloqueasse para impedi-los de comentar.

Se você não quer que uma pessoa veja o que você está postando no Threads, a melhor maneira de evitar isso é bloquear esse perfil.

Você pode bloquear o perfil se ele postar postagens inapropriadas nos Tópicos e não quiser que apareça no seu feed de Tópicos.

Conclusão

Você pode facilmente bloquear e desbloquear perfis no Threads. As pessoas que você bloqueou nos tópicos serão impedidas de ver e interagir com seu perfil. Se você deseja verificar quem bloqueou no Threads, pode fazê-lo no aplicativo Threads e no aplicativo Instagram conectado com a mesma conta. Discutimos as etapas no artigo acima para que você possa segui-las para visualizar o perfil bloqueado no Threads.

LEIA TAMBÉM: