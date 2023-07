Companhia de energia elétrica DÁ PRESENTE para quem paga CONTA DE LUZ

O custo com energia elétrica é uma das principais despesas enfrentadas pelos cidadãos brasileiros. Assim, é essencial quitar a fatura da conta de luz mensalmente para evitar o corte do fornecimento. Além do mais, pode gerar problemas consideráveis, já que a energia é utilizada em atividades cotidianas como trabalho, cozinha e banho.

No entanto, pagar a tarifa da conta de luz pode ser um desafio, seja por esquecimento ou por demora no processamento da transação, levando à suspensão do serviço. Mas, uma novidade promete mudar essa dinâmica, beneficiando a forma como a tarifa de energia é quitada.

Conta de luz pode ser paga com mais facilidade

A Neoenergia, empresa do setor, anunciou uma grande inovação para auxiliar os brasileiros no pagamento das contas de luz. A partir de agora, será possível quitar a tarifa utilizando o PIX. A empresa incluirá um QR Code em todos os boletos, o que permitirá que os clientes utilizem o aplicativo do banco, apontem a câmera do celular para o código e realizem o pagamento.

Vale ressaltar a importância de confirmar as informações do recebedor antes de efetuar a transação, como:

Nome da empresa;

CNPJ;

Valor;

Outros detalhes.

Essa precaução aumenta a segurança nas transações e previne golpes relacionados ao PIX. Com esse procedimento simples, o cliente assegura maior tranquilidade no pagamento de suas contas de energia.

Uma vantagem adicional é que os brasileiros poderão efetuar o pagamento via PIX em qualquer data, inclusive em finais de semana e feriados. Dessa forma, a confirmação do pagamento é automática todos os dias. Desse modo, não há mais a necessidade de preocupações com demoras na baixa da transação, já que o processo pode ser concluído em até uma hora.

Essa mudança na forma de pagamento será aplicável nos locais em que a Neoenergia atua como distribuidora de energia elétrica, o que inclui algumas cidades de São Paulo e Bahia.

Vale destacar que o PIX tem se tornado o método preferido de pagamento para muitos brasileiros. Com a adição dessa opção na conta de luz, a tendência é que mais pessoas optem por utilizar esse método, uma vez que ele é prático, ágil e seguro. Segundo informações do Banco Central, apenas no ano de 2022, o PIX movimentou trilhões de reais.

Mutirão oferece negociação, desconto e troca de lâmpada

Uma iniciativa coletiva está oferecendo benefícios especiais relacionados à energia elétrica, como:



Descontos na tarifa;

Troca de lâmpadas antigas por novas;

Oportunidades de negociar débitos em Ananindeua e Belém durante esta semana.

Os serviços já estão em andamento nas duas cidades, ocorrendo sempre pela manhã, e terão duração até sábado (29).

A ação, promovida pela Equatorial, está presente em:

Belém nos bairros do Tapanã, Parque Verde e no distrito de Icoaraci;

Ananindeua, no Centro.

Durante o mutirão, será possível se cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica, que proporciona descontos de até 65% na conta para clientes de baixa renda. Para se inscrever, é necessário apresentar:

Comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar;

Estar inscrito no CadÚnico;

Número atualizado do NIS ou BPC;

Fornecer documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia em nome do titular.

Mais vantagens para o consumidor

Outra vantagem oferecida é a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED mais econômicas. Cada cliente poderá realizar a troca de até cinco lâmpadas. Para participar, é preciso apresentar os documentos do cliente cadastrado na tarifa de energia elétrica e estar em dia com as contas junto à distribuidora.

Para aqueles que possuem débitos em atraso, também há a possibilidade de negociar a situação. É necessário ter pelo menos três tarifas em atraso ou parcelamentos pendentes. Para participar desse serviço, é imprescindível levar documento de identificação com foto, além dos números de RG e CPF e as faturas a serem negociadas.