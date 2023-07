COMUNICADO para beneficiários do BOLSA FAMÍLIA com NIS 8

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (27) a parcela de julho do Bolsa Família. O repasse se destina a um grupo específico de beneficiários programa social, que estavam contando os dias para terem acesso ao valor deste mês.

Na semana, a Caixa Econômica já realizou o pagamento a três grupos de segurados do Bolsa Família. Em resumo, o repasses ocorrem nos 10 últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Nesta quinta-feira (27), os beneficiários com NIS de final 8 foram contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família. Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, poderá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

Confira o calendário de pagamentos de julho

A Caixa Econômica iniciou o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família no último dia 18. A saber, os repasses irão continuar até o final deste mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil. Nesta quinta-feira (27), foi a vez dos segurados com NIS de final 8 receberem a parcela de julho.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho de 2023:

NIS de final 1: dia 18 de julho (LIBERADO);

NIS de final 2: dia 19 de julho (LIBERADO);

NIS de final 3: dia 20 de julho (LIBERADO);

NIS de final 4: dia 21 de julho (LIBERADO);

NIS de final 5: dia 24 de julho (LIBERADO);

NIS de final 6: dia 25 de julho (LIBERADO);

NIS de final 7: dia 26 de julho (LIBERADO);

NIS de final 8: dia 27 de julho (LIBERADO);

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho.

Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

A Caixa Econômica ainda realizará mais dois pagamentos aos segurados com NIS de final 9 e 0. As famílias que fazem parte desses grupos de beneficiários devem ficar atentas para não perderem a chance de acessar o valor da parcela assim que for possível.

Veja quanto é a parcela mínima do Bolsa Família

O novo Bolsa Família, lançado em março deste ano, possui reformulações e novas regras. Uma destas se refere ao Benefício de Renda de Cidadania, que garante o pagamento de R$ 142 por pessoa da composição familiar. Aliás, todos devem estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para serem considerados como membros da família.



Ao levar em consideração esta regra, as famílias unipessoais, compostas por um único indivíduo, teriam direito a receber apenas R$ 142 por mês. Contudo, o Governo Federal complementa a parcela para que alcance o valor mínimo de R$ 600 por cada usuário do Bolsa Família.

Assim, as famílias compostas por até quatro pessoas, que teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4) no mês, recebem, de fato, R$ 600. Em outras palavras, o governo sempre complementa o valor para que a parcela mínima paga pela Caixa seja de R$ 600.

Isso só não irá acontecer se os beneficiários do Bolsa Família tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente. Nesses casos, os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício, ou seja, algumas famílias podem receber menos que R$ 600 no país.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família possui uma parcela mínima garantida, mas não há regras sobre um valor máximo a ser repassado pela Caixa. Por isso, os beneficiários podem receber uma parcela bem maior que R$ 600, e isso já vem acontecendo nos últimos meses graças a benefícios adicionais pagos pelo governo.

Confira os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: assegura o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

assegura o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

Em resumo, o Benefício Primeira Infância vem sendo pago aos usuários desde março, enquanto o Benefício Variável Familiar teve início em junho. Ambos ajudaram a elevar o valor da parcela de milhões de famílias que possuem crianças, jovens, gestantes ou lactantes em sua composição.

Famílias podem receber todos os benefícios adicionais

Segundo as regras do Bolsa Família, cada benefício adicional se destina a um grupo específico de pessoas. Por isso, as famílias podem receber, cumulativamente, todos eles.

Assim, caso a família tenha mais de uma criança de até seis anos de idade, jovens até 18 anos, ou gestantes e lactantes, todas elas terão direito a receber o valor do benefício. Isso explica o motivo de vários usuários estarem recebendo bem mais que R$ 600 todos os meses.

Por exemplo, uma família composta por dois adultos e três crianças de 2, 5 e 6 anos receberá uma parcela maior que R$ 1.000. A família terá direito à parcela mínima de R$ 600, acrescida do valor de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). No total, o valor chega a R$ 1.050 (R$ 600 + R$ 450).

Para saber qual o valor que cada família irá receber, basta acessar o aplicativo do Caixa Tem e visualizar o extrato do benefício, que informa se a parcela foi liberada ou bloqueada, bem como o valor a ser recebido no mês.