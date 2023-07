COMUNICADO para quem tem dívidas no Cartão de Crédito: Valores poderão ser renegociados

Sem dúvidas, as dívidas no cartão de crédito são um grande desafio para milhares de brasileiros. Muito disso se deve ao fato de que os juros são bastante elevados, o que dificulta na hora de quitar os pagamentos em aberto.

No entanto, recentemente o Governo Federal lançou o programa Desenrola Brasil, que tem como intuito auxiliar brasileiros que estão com dívidas em aberto. O programa se divide em duas faixas principais, sendo que a atual é para os brasileiros com renda mensal de até R$ 20 mil e que tenham dívidas com bancos, o que inclui as dívidas relacionadas aos cartões de crédito.

Por isso, se você está com dificuldades para pagar aquelas faturas que ficaram para trás, acompanhe este texto e entenda como pode ser possível renegociar as dívidas com os bancos que estão participando do Desenrola. Continue lendo.

Como renegociar as dívidas do cartão de crédito?

Se você tem dívidas com o banco, especificamente com relação ao cartão de crédito, saiba que é possível fazer a renegociação por meio do programa Desenrola Brasil. Entretanto, um ponto importante que devemos ter em mente é que apenas os bancos que participam do programa é que apresentam essa possibilidade.

Isto é, se o banco não aderiu ao programa do Governo, o processo de negociação segue como sempre foi. Para isso, será necessário entrar em contato com o banco para solicitar a possibilidade de negociar a dívida que está em aberto.

Por outro lado, se o banco aderiu ao programa do Desenrola Brasil, será possível fazer a negociação por intermédio dele. Além disso, quem tiver dívidas de até R$ 100 com o banco, terá a dívida perdoada – ou seja, o nome será limpo, mas a dívida não será extinta, obviamente.

Veja como você deverá seguir para conseguir renegociar:

Primeiro, é necessário encontrar os canais de atendimento do banco; Em seguida, entre em contato e comente sobre o seu objetivo de renegociar as dívidas com base no programa Desenrola Brasil; Depois disso, é possível que o banco apresente todas as dívidas que você possui e que são passíveis de negociação. Se as dívidas com o cartão de crédito forem apresentadas, você poderá prosseguir com a negociação diretamente com o banco; Vá seguindo as instruções do atendimento, se atentando aos números de parcelas e valores; Agora é só voltar a pagar as parcelas para regularizar a sua situação financeira.

Lembrando, novamente, que nem todos os bancos aderiram ao programa. Caso não esteja, será necessário conversar diretamente com a instituição, como já acontecia antes do programa Desenrola Brasil.

Quais bancos estão participando?

Até o momento, temos a informação de alguns bancos já aderiram ao Desenrola Brasil. Esses bancos têm oferecido a renegociação das dívidas de cartão de crédito, mas também de outras dívidas que possam estar em aberto.



Inclusive, há bancos oferecendo até mesmo 90% de desconto na dívida pendente, o que se torna uma grande oportunidade para os brasileiros. Veja a lista prévia dos que estão participando:

Banco do Brasil;

Bradesco;

Caixa Econômica Federal;

Inter;

Itaú;

Luiza Cred;

PicPay;

Santander.

Organize-se por meio do Desenrola Brasil e boa sorte na negociação!