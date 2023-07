COMUNICADO SERASA para quem coloca o CPF na nota fiscal

Frequentemente, os consumidores questionam se incluir o CPF na nota fiscal durante as compras pode significar um aumento no score do cartão de crédito. De acordo com especialistas da Serasa, esta prática não possui um efeito diretamente proporcional ao aumento da pontuação.

O score é uma métrica que, em uma escala que vai de 0 a 1000, indica a probabilidade de um consumidor honrar os compromissos financeiros no prazo de 12 meses. Quanto mais próxima a pontuação estiver de 1000, maior a confiança dos bancos naquele consumidor

CPF na nota fiscal interfere no score?

Muitos se confundem pensando que o simples ato de inserir o CPF na nota fiscal pode influenciar positivamente essa métrica, entretanto, o Serasa explica que o score é calculado a partir de outros fatores. Histórico de pagamento, volume de compras e relacionamento com instituições financeiras são exemplos de elementos que realmente podem impactar a pontuação.

Existe algum benefício em adicionar o CPF na nota fiscal?

Apesar de não influenciar na pontuação do score, existem sim vantagens em disponibilizar seu CPF ao realizar uma compra e receber a nota fiscal. Entre esses benefícios estão a facilitação para acionar a garantia ou solicitar a troca de um produto, a participação em programas de fidelidade que podem oferecer descontos exclusivos e a possibilidade de restituição de impostos em algumas situações específicas. Além disso, o ato de inserir o CPF na nota contribui de forma significativa para o combate à sonegação fiscal.

Quais os fatores que realmente influenciam no score do Serasa?

O Score do Serasa é uma ferramenta que busca representar o comportamento de crédito do consumidor. Com isso, elementos como o histórico de pagamento, o volume total de dívidas, o tempo de crédito do indivíduo, a frequência com que são realizadas novas solicitações de crédito e a variedade dos tipos de crédito que compõem a dívida do consumidor têm maior relevância na hora de calcular a pontuação.



Você também pode gostar:

Portanto, a inclusão do CPF na nota fiscal não tem impacto direto no score do consumidor, mas essa prática traz outros benefícios. Vale a pena utilizar essa estratégia para aproveitar as vantagens oferecidas.

12 Passos para aumentar o seu Serasa Score

O Serasa Score é um sistema de pontuação que indica as chances de um indivíduo cumprir com suas responsabilidades financeiras ao solicitar um empréstimo ou financiamento. Se a sua promessa para o ano de 2023 envolve a aquisição de algum bem através de financiamento ou empréstimo, chegar ao fim do ano com um bom Serasa Score pode facilitar bastante.

A boa notícia é que o comportamento do consumidor influencia diretamente essa pontuação. E com algumas atitudes simples, como manter as contas em dia e evitar endividamentos desnecessários, é possível aumentar o Serasa Score ao longo do ano.

Como aumentar o Serasa Score?

O primeiro passo para aumentar o Serasa Score é se planejar. Comece o ano consultando sua pontuação de crédito na Serasa e estabeleça a meta de aumentá-la até dezembro. Mantenha o controle de seu orçamento, evitando gastos além de suas possibilidades.

A março de 2023 é o mês do Feirão Serasa Limpa Nome, uma excelente oportunidade para quitar suas dívidas com descontos incríveis, o que já contribui para um melhor Serasa Score. E lembre-se de que manter o nome limpo é fundamental para elevar a sua pontuação de crédito.

Devo evitar dívidas para aumentar o Serasa Score?

Não necessariamente. O importante é ter controle sobre suas despesas e garantir que todas as contas serão pagas em dia. Isso não significa que você precise abrir mão de seus momentos de lazer, como o Carnaval e as festas juninas. O segredo é ter disciplina e não comprometer mais do que 20% do seu salário no pagamento de dívidas. Por exemplo, se você ganha R$2.000 por mês, procure não ter prestações que ultrapassem o valor de R$400.

O Cadastro Positivo influencia no Serasa Score?

Sim, e muito! O Cadastro Positivo leva em consideração a pontualidade no pagamento de suas contas, o que pode influenciar positivamente no seu Serasa Score. Ao registrar as informações positivas, como o pagamento pontual da fatura do cartão de crédito, por exemplo, ele possibilita uma análise mais justa e completa do seu histórico de crédito.

Ao manter os bons hábitos de consumo ao longo do ano e com um Cadastro Positivo atualizado, você tem boas chances de aumentar o seu Serasa Score ao final do ano de 2023. É possível consultar a sua pontuação na Serasa de forma gratuita e online quantas vezes quiser.