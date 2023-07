Conasa ABRE VAGAS na região Sul do Brasil

A Conasa, holding administradora de Sociedades de Propósito Especí?co (SPE), está contratando novos funcionários no mercado paranaense. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que surgiu para atividades de saneamento básico e tratamento de e?uentes, mas que hoje está presente igualmente nos segmentos de energia e rodovias, confira a lista de vagas:

Estágio em Direito – Londrina – PR – Estágio;

Analista Contábil – Júnior – Londrina – PR – Efetivo;

Analista Contábil – Pleno – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de DP / RH – Londrina – PR;

Analista Financeiro JR – Londrina – PR – Efetivo;

Analista Financeiro – Londrina – PR – Banco de talentos;

Assistente Técnico em TI – Londrina – PR – Efetivo;

Estágio em Controladoria – Londrina – PR – Estágio ;

Analista de Compras – Londrina – PR – Efetivo.

Mais sobre a Conasa

Falando mais sobre a Conasa, é interessante destacar que trata-se de uma companhia que, por mais que tenha sido inicialmente voltada para o segmento de saneamento básico, desde 2016 ampliou sua atuação. Isto é, passou a atuar na iluminação pública e em rodovias, investindo na expansão sustentável da infraestrutura de serviços essenciais no Brasil.

Além disso, vale ressaltar que a Conasa está presente em nove estados: Alagoas, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo, com sede na cidade de Londrina/PR. Através das 21 empresas que compõem o Grupo Conasa são gerados mais de 950 empregos diretos.

Como enviar o seu portfólio?

Bom, agora que as vagas da Conasa já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

