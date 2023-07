conceitos e exemplos do fenômeno linguístico

A língua é uma entidade viva que está constantemente evoluindo e se adaptando às necessidades dos falantes. Uma das formas pelas quais essa evolução é evidente é através da criação de neologismos. Os neologismos são palavras ou expressões que surgem como resultado da inovação linguística, seja para descrever novos conceitos ou para suprir lacunas lexicais existentes.

Pensando nisso, apresentamos neste texto a importância dos neologismos na língua portuguesa, analisando sua função social e cultural, além de explorar exemplos recentes e seu impacto na comunicação.

Função dos neologismos

Os neologismos têm um papel fundamental na linguagem, uma vez que permitem que uma língua se mantenha viva e atualizada. Eles surgem de diversas maneiras, como a incorporação de termos estrangeiros, a adaptação de palavras já existentes e a criação pura e simples de novas palavras. Essas novidades lexicais são um reflexo direto da sociedade e da cultura em que estão inseridas.

A função social dos neologismos é evidente quando observamos como eles podem criar um senso de identidade e pertencimento a determinados grupos.

Nas últimas décadas, com o avanço da tecnologia, por exemplo, surgiram inúmeros neologismos para descrever novos dispositivos e conceitos relacionados à informática, como “smartphone“, “tablet” e “selfie“. Essas palavras se tornaram parte do vocabulário comum, demonstrando a influência da tecnologia em nossas vidas.

Além disso, os neologismos também são uma ferramenta linguística para expressar ideias inovadoras. Eles preenchem lacunas lexicais existentes, permitindo que novos conceitos sejam comunicados de maneira eficaz. A palavra “sustentabilidade”, por exemplo, é um neologismo que surgiu para descrever a preocupação com a preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais. Esse termo se tornou essencial na discussão sobre questões ambientais e sociais.



Ao longo dos anos, a língua portuguesa tem incorporado diversos neologismos que refletem mudanças sociais, tecnológicas e culturais. Alguns exemplos recentes incluem:

“Cancelamento”: originário do inglês “cancel culture”, esse neologismo descreve o ato de boicotar ou rejeitar publicamente uma pessoa, geralmente uma figura pública, devido a suas opiniões controversas ou comportamento considerado inaceitável.

“Empoderamento”: esse termo surgiu para descrever o fortalecimento individual ou coletivo, especialmente no contexto de questões de gênero. Ele reflete a luta por igualdade e autonomia das mulheres na sociedade.

“Uberização”: originado do nome da empresa Uber, esse neologismo se refere ao fenômeno de aplicativos e plataformas digitais que conectam prestadores de serviços independentes a clientes, como ocorre nos setores de transporte e entrega de alimentos.

Impacto na comunicação

Os neologismos têm um impacto significativo na comunicação, pois enriquecem o vocabulário e possibilitam a expressão de ideias de maneira mais precisa e concisa. No entanto, é importante destacar que o uso adequado dos neologismos depende do contexto e do entendimento mútuo entre os interlocutores.

Embora essas novas palavras possam ser úteis para preencher lacunas lexicais, seu uso excessivo ou desnecessário pode dificultar a compreensão. Portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre a inovação e a clareza comunicativa, evitando criar barreiras linguísticas entre os falantes.

Além disso, os neologismos também podem gerar debates e controvérsias linguísticas. Alguns podem ser rapidamente adotados pela comunidade linguística, enquanto outros podem enfrentar resistência e serem considerados modismos passageiros. A avaliação da relevância e da permanência dos neologismos é um desafio constante para linguistas e falantes da língua.

Estudar o tema “neologismos na língua portuguesa” para um vestibular requer uma abordagem estruturada e eficiente. Portanto, busque compreender a definição de neologismo e pesquise sobre os principais momentos históricos e movimentos sociais que influenciaram a criação de neologismos na língua portuguesa. Por exemplo, estude como a tecnologia, a globalização e as transformações culturais têm impactado o vocabulário.

