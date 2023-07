CONCURSO AERONÁUTICA 2023 abre inscrições para 225 vagas e deixa brasileiros pulando de felicidade

O concurso Aeronáutica 2023 anuncia que as inscrições estão abertas. Ao todo são 225 vagas para o cargo de Sargentos.

Os interessados poderão se inscrever das 10h do dia 10 de julho até as 15h do dia 28 de julho de 2023 pelo endereço eletrônico http://ingresso.eear.aer.mil.br. A taxa custa R$ 80,00.

Vagas concurso Aeronáutica 2023

Ao todo são 225 vagas destinadas ao exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos para o segundo semestre do ano de 2024 (EA CFS 2/2024).

Para participar, o candidato precisa seguir estes requisitos:

formação de ensino médio completo;

ter idade entre 17 e 25 anos (até 31 de dezembro de 2024);

não possuir filhos ou dependentes;

não ser casado/ter união estável.

As oportunidades são para ambos os sexos, veja as especialidades:

Comunicações (24 vagas)

Mecânica de Aeronaves (30 vagas)

Material Bélico (9 vagas)

Foto inteligência (8 vagas)

Eletricidade e Instrumentos (6 vagas)

Estrutura e Pintura (10 vagas)

Meteorologia (18 vagas)

Suprimento Técnico (14 vagas)

Informações Aeronáuticas (12 vagas)

Eletromecânica (12 vagas)

Guarda e Segurança (20 vagas)

Bombeiro (5 vagas)

Cartografia (2 vagas)

Desenho (3 vagas)

Metalurgia (2 vagas)

Controle de Tráfego Aéreo (50 vagas)

Vale lembrar que 45 vagas do concurso Aeronáutica 2023 são para candidatos negros.

Curso de formação e remuneração concurso Aeronáutica 2023



O edital esclarece que durante a permanência no curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e terá remuneração fixada como Aluno da Escola de Formação de Sargentos.

Além disso, será custeada alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.

Depois de concluído, o candidato será declarado Terceiro Sargento, com salário de R$ 3.825,00, de acordo com a tabela de remuneração dos militares de 2023.

Como serão as provas do concurso Aeronáutica 2023?

O concurso vai acontecer mediante algumas etapas, sendo elas:

Prova Escrita com questões de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física;

Inspeção de saúde;

Exame de Aptidão Psicológica;

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar;

Validação Documental.

A primeira fase está marcada para 19 de novembro e vai acontecer nestas cidades:

Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Lagoa Santa/Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Os locais do concurso Aeronáutica serão anunciados no dia 09 de novembro. Segundo o edital, os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 21 de novembro e os gabaritos oficiais saem em 12 de dezembro de 2023.

TAF

O TAF – Teste de Aptidão Física- deve levar em conta os seguintes exercícios:

Sexo Masculino

Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo: 26 repetições;

Flexão do tronco sobre as coxas: 42 repetições;

Salto horizontal: 1,8 metro;

Corrida: 2.250 metros em 12 minutos.

Sexo Feminino

Flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo: 16 repetições;

Flexão do tronco sobre as coxas: 34 repetições;

Salto horizontal: 1,4 metro;

Corrida: 1.850 metros em 12 minutos.

Sobre a validade do certame, termina após a data subsequente à realização da matrícula e início do curso dos aprovados em questão.

Clique aqui para o edital completo

Concurso da Marinha em andamento

Está em andamento o concurso da Marinha. Os candidatos puderam se inscrever ate o dia 02 de julho. As 40 vagas são para nível médio com curso técnico. As chances são para estas especialidades:

Administração (4 postos);

Estatística (1);

Administração hospitalar (4);

Edificações (2);

Geodésia e cartografia (1);

Higiene dental (3);

Meteorologia (2);

Nutrição e dietética (1);

Processamento de dados (5);

Prótese dentária (1);

Química (2);

Telecomunicações (2);

Eletrônica (2);

Estruturas navais (2);

Mecânica (2);

Metalurgia (1);

Motores (2);

Marcenaria (1); e

Eletrotécnica (2).

As vagas do concurso Marinha são para candidatos de ambos os sexos com idade entre 18 e 24 anos.

Como serão as provas do concurso Marinha?

A prova objetiva do certame está marcada para 17 de setembro. Vale lembrar que o certame vai contar com as seguintes fases:

provas escritas objetivas de conhecimentos profissionais, redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos, avaliação psicológica e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e período de adaptação.

O curso de formação de Cabo será realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro. Vale pontuar que o aluno será matriculado como praça especial, no grau hierárquico de grumete, e ao obter aprovação no curso, que terá a duração de até 24 semanas, será nomeado cabo do CAP.