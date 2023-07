Concurso ALE RS: autorizado edital para temporários

O concurso ALE RS ( Assembleia Legislativa Rio Grande do Sul) está sendo um dos mais esperados para contratação de efetivos.

Contudo, a Casa informou que haverá também contratação para temporários. A autorização para as oportunidades foi divulgada no diário oficial do estado da última sexta-feira, 14 de julho.

Os que aguardam o edital para fixos, o certame já conta com comissão. O grupo será responsável pelo andamento e escolha da banca.

Vagas concurso ALE RS

Para os temporários serão 3 vagas para os seguintes cargos:

engenheiro civil – 1 vaga

engenheiro mecânico – 1 vaga

arquiteto – 1 vaga

A contratação será por um ano, com prorrogação, caso haja necessidade. No que se refere aos efetivos, os salários poderão chegar a quase R$ 30 mil.

No caso de ensino médio, as oportunidades serão para as seguintes opções:

agente de polícia legislativa

técnico legislativo

A remuneração inicial, para os dois cargos do concurso ALE RS, será de R$ 6.705,18

Para nível superior:

procurador

analista legislativo – administrador

analista legislativo – arquiteto

analista legislativo – consultor

analista legislativo – contador

analista legislativo – engenheiro civil

analista legislativo – engenheiro elétrico

analista legislativo – engenheiro mecânico

Além dos salários, a Casa oferta os seguintes benefícios:

auxílio especial – R$ 1.858,74

auxílio creche de R$ 697,03 para meio período e R$ 929,37 para turno integral

vale refeição de R$ 909,92.

Remunerações dos aprovados do concurso ALE RS

Sobre as remunerações, os valores são:

Cargos Salário inicial Técnico Legislativo e Agente de Polícia Legislativa R$ 6.705,18 Analista Legislativo R$ 10.487,59 Procurador R$ 29.363,77

Quando aconteceu o último concurso ALE RS?

O último edital aconteceu em 2018 e ofertou 51 vagas para médio e superior. A carreira de Técnico e Agente Legislativo foi para nível médio, já para nível superior, foram os seguintes cargos: Procurador e Analista Legislativo

Sobre os salários, confira:

Nível médio: Agente Legislativo: 06 vagas – Inicial de R$ 6.325,61 Técnico Legislativo: 35 vagas – Inicial de R$ 6.325,61



Nível superior: Procurador: 01 vaga – Inicial de R$ 23.084,61 Analista Legislativo – TI e Comunicação: 01 vaga – Inicial de R$ 9.893.90 Analista Legislativo – Administrador: 02 vagas – Inicial de R$ 9.893.90 Analista Legislativo – Contador: 03 vagas – Inicial de R$ 9.893.90 Analista Legislativo – Arquiteto: 01 vaga – Inicial de R$ 9.893.90 Analista Legislativo – Engenheiro Elétrico: 01 vaga – Inicial de R$ 9.893.90 Analista Legislativo – Engenheiro Mecânico: 01 vaga – Inicial de R$ 9.893.90



Como foram as provas?

A duração das provas do concurso ALE RS tiveram duração de 5 horas e se dividiram da seguinte forma:

Para Agente Legislativo

Prova Objetiva com: 15 questões de Português 15 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Legislação 20 questões de Conhecimentos Específicos

Redação

Teste de Aptidão Física

Avaliação Psicológica

Para Analista Legislativo

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 10 questões de Administração Financeira e Orçamentária 10 questões de Administração Geral e Administração Pública

Redação – 02 discursivas – 1 Administração Geral e Pública e 2 Orçamento e Finanças

Administração Geral e Pública e Orçamento e Finanças Prova de Títulos

Para Analista Legislativo – Contador

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 05 questões de Administração Financeira e Orçamentária e Administração Pública 15 questões de Contabilidade Geral e Contabilidade Pública

Redação – 02 discursivas – 1 Contabilidade e 2 Orçamento e Finanças

Contabilidade e Orçamento e Finanças Prova de Títulos

Para Analista Legislativo – Arquiteto

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 20 questões de Arquitetura e Urbanismo

Redação – 02 discursivas – 1 Arquitetura e Urbanismo e 2 Arquitetura e Urbanismo

Arquitetura e Urbanismo e Arquitetura e Urbanismo Prova de Títulos

Para Analista Legislativo – Engenheiro Mecânico

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 20 questões de Engenharia Mecânica

Redação – 02 discursivas – 1 Engenharia Mecânica e 2 Engenharia Mecânica

Engenharia Mecânica e Engenharia Mecânica Prova de Títulos

Para Analista Legislativo – Engenheiro Elétrico

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 20 questões de Engenharia Elétrica

Redação – 02 discursivas – 1 Engenharia Elétrica e 2 Engenharia Elétrica

Engenharia Elétrica e Engenharia Elétrica Prova de Títulos

Mais provas do concurso ALE RS

Para Analista Legislativo – Ti e Comunicação

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 20 questões de Tecnologia da Informação

Redação – 02 discursivas – 1 Tecnologia da Informação e 2 Tecnologia da Informação

Tecnologia da Informação e Tecnologia da Informação Prova de Títulos

Para Técnico Legislativo

Prova Objetiva com: 10 questões de Português 10 questões de Raciocínio Lógico 10 questões de Direito Administrativo 10 questões de Noções de Direito Constitucional e Legislação Específica 15 questões de Administração Pública 05 questões de Legislação

Redação – Tema Geral



Para Procurador

Prova Objetiva com: 16 questões de Português 04 questões de Noções do Regimento Interno do Poder Legislativo 20 questões de Direito Administrativo 20 questões de Direito Constitucional 05 questões de Direito Financeiro e Tributário 02 questões de Direito Ambiental 06 questões de Direito Eleitoral 05 questões de Direito Previdenciário 05 questões de Direito do Trabalho 06 questões de Direito Civil e Empresarial 06 questões de Direito Processual Civil 05 questões de Direito Penal e Processo Penal

Redação – 1 Direito Civil e Empresarial; Direito Processual Civil; Direito Ambiental; Direito Previdenciário e Direito do trabalho 2 Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Eleitoral; Direito Financeiro e Direito Tributário

– Títulos