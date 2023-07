Concurso ALESC será retomado, saiba mais sobre o certame

O Concurso ALESC (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) estava temporariamente suspenso, porém, agora a retomada do certame está próxima de acontecer.

Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar 016/2023, a aplicação das provas está prevista para acontecer em breve. O concurso visa preencher diversas vagas em cargos de nível superior, oferecendo oportunidades para diversas áreas de atuação.

Assim, é importante ficar atento às informações atualizadas sobre o processo seletivo e concorrer a essa chance de ingressar no serviço público catarinense. Fique conosco e saiba mais sobre esse tema!

Retomada do concurso ALESC, saiba mais

O concurso ALESC, que oferece 29 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Legislativo III e Consultor Legislativo, teve sua suspensão em meados de fevereiro. No entanto, há indícios de que o certame poderá ser retomado em breve.

Segundo informações do Sindicato dos Servidores da Assembleia, ocorreu a aprovação do Projeto de Lei Complementar 016/2023, que estabelece as condições para que se dê continuidade ao concurso.

O projeto tem o objetivo de solucionar questões técnicas e aprimorar a nomenclatura dos cargos, para evitar problemas legais que estavam sendo enfrentados pela seleção.

Essa notícia é bastante positiva para os candidatos que aguardam ansiosamente a retomada do concurso.



Contudo, é importante acompanhar de perto as atualizações e os comunicados oficiais para ficar informado sobre as datas e os procedimentos para participar do certame.

Detalhes do certame

O concurso Alesc, promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tem como banca organizadora a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Instituição consolidada, sendo responsável por diversos concursos.

Esse certame, que está atualmente suspenso, exige dos candidatos um nível de escolaridade superior para participar. Além disso, é uma boa oportunidade de ingressar no serviço público em um órgão legislativo importante.

Das vagas disponíveis, o edital prevê a reserva de 5% para candidatos com deficiência, conforme estabelecido no § 1º do artigo 68 da Lei Estadual núm. 17.292, datado de 19 de outubro de 2017.

Essa política de inclusão visa garantir igualdade de oportunidades e acesso aos cargos públicos para pessoas com deficiência, promovendo a diversidade e a valorização da inclusão social.

Embora o concurso esteja suspenso no momento, é fundamental acompanhar as atualizações e aguardar a retomada do processo seletivo, pois essa pode ser uma excelente chance para aqueles que possuem formação superior e buscam uma carreira no âmbito legislativo estadual.

Além disso, é importante consultar os editais e demais informações disponibilizadas pela FGV para estar bem preparado quando o concurso for reaberto.

Como é o processo seletivo da ALESC?

Como já vimos anteriormente, o concurso ALESC é um processo seletivo que visa preencher vagas e a formação de cadastro reserva para cargos específicos.

Embora os detalhes específicos possam variar de acordo com cada edital, o concurso ALESC geralmente apresenta características comuns.

Dessa vez, o certame está sendo organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e possui etapas de avaliação, que podem incluir provas objetivas, discursivas, práticas, de títulos, entre outras, dependendo do cargo em questão.

Ainda mais, o nível de escolaridade exigido para essa edição em específico é de nível superior.

Por fim, é importante acompanhar atentamente o edital, pois nele serão encontradas informações sobre requisitos, atribuições dos cargos, conteúdo programático das provas, cronograma do certame e demais detalhes relevantes para os candidatos interessados.

Quais matérias serão cobradas?

O concurso ALESC abrange diversas matérias que irão cobrar nas provas. Entre as disciplinas que os candidatos devem estar preparados estão:

Língua Portuguesa: Essa matéria avalia a capacidade de compreensão e expressão escrita e gramatical dos candidatos. Dessa forma, é importante dominar a ortografia, gramática, interpretação de texto e redação;

Raciocínio Lógico Matemático: Nessa disciplina, abordam conceitos de lógica e matemática, envolvendo raciocínio dedutivo, sequências lógicas, operações matemáticas básicas e resolução de problemas;

Noções de Informática: É necessário possuir conhecimentos básicos de informática, como sistemas operacionais, pacote Office, internet, segurança digital e utilização de softwares e aplicativos comuns;

Conhecimentos gerais sobre SC: Essa matéria abrange informações sobre Santa Catarina, como geografia, história, economia, cultura e atualidades relacionadas ao estado;

Regimento Interno da ALESC: Esse tema avalia o conhecimento dos candidatos sobre as regras e normas que regem o funcionamento interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Dominar essas matérias é fundamental para uma preparação efetiva e aumentar as chances de sucesso no concurso ALESC. Ou seja, são matérias cruciais para quem quer ter um bom resultado.

Comece sua preparação o mais cedo possível e garanta uma das vagas disponíveis no concurso ALESC. Afinal, essa pode ser uma ótima chance de construir uma carreira sólida e de sucesso no serviço público. Boa sorte!