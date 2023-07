Concurso ANTAQ é autorizado, saiba detalhes do certame

O concurso para a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) foi autorizado e promete ser uma excelente oportunidade para os concurseiros que desejam ingressar no serviço público. Ademais, com a autorização oficial, os detalhes do certame começam a ser divulgados, despertando o interesse de milhares de candidatos em todo o país.

A ANTAQ é responsável por regular e fiscalizar o transporte aquaviário no Brasil, o que torna esse concurso ainda mais relevante para quem busca uma carreira sólida e com boas perspectivas de crescimento.

Neste texto, vamos apresentar todos os detalhes desse aguardado concurso, para que você esteja preparado e saiba tudo sobre essa oportunidade única. Acompanhe a leitura!

Autorização do concurso ANTAQ, saiba detalhes

Durante uma entrevista coletiva, a Ministra Esther Dweck anunciou a autorização para a realização do novo Concurso ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), visando o preenchimento de 30 vagas.

Essa decisão foi tomada em resposta a uma solicitação do MPF (Ministério Público Federal) que havia obtido uma sentença favorável na Justiça Federal, condenando a União a viabilizar o certame para o provimento de cargos efetivos.

O principal objetivo dessa autorização é possibilitar a recomposição do quadro de servidores, cuja demanda se tornou essencial para reativar o posto avançado da unidade localizada em Macapá – AP.

Ademais, com o novo concurso, espera-se fortalecer a equipe responsável pela regulamentação e fiscalização do setor de transportes aquaviários, garantindo a eficiência e o bom funcionamento desses serviços no país.

Essa iniciativa representa, portanto, uma oportunidade para profissionais qualificados ingressarem no serviço público, contribuindo com o aprimoramento e desenvolvimento do segmento aquaviário, crucial para a economia nacional e o bem-estar da população.

Detalhes dos cargos do concurso ANTAQ

O concurso ANTAQ oferece diversas oportunidades em diferentes cargos, com requisitos variados para atender a diferentes níveis de formação acadêmica. Para os cargos de nível médio, temos o Técnico em Regulação e o Técnico Administrativo, que exigem o ensino médio completo como requisito mínimo.

Os vencimentos para estas posições são atrativos, com o Técnico em Regulação recebendo uma remuneração de R$8.053,32 e o Técnico Administrativo, R$7.648,17. Já para os cargos de nível superior, existem duas opções: Especialista em Regulação e Analista Administrativo.

Para concorrer a essas vagas, é necessário ter concluído o ensino superior na área específica do cargo. Ademais, as remunerações oferecidas para esses cargos são bastante competitivas, sendo R$16.413,35 para Especialista em Regulação e R$15.050,25 para Analista Administrativo.

Essa variedade de cargos e requisitos permite que candidatos com diferentes formações acadêmicas tenham, então, a oportunidade de participar do concurso e buscar uma carreira na Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Como foi o último concurso da agência?

O último concurso ANTAQ ocorreu em 2014, sendo conduzido pelo Cespe/UnB, atualmente conhecido como Cebraspe. Esse certame trouxe um total de 143 vagas disponíveis para os candidatos, distribuídas em diferentes cargos.

Para os cargos de nível médio, foram ofertadas 19 vagas para Técnico Administrativo e 55 para Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários. Já para os cargos de nível superior, há 17 vagas disponíveis para Analista Administrativo e 52 vagas para Especialista em Regulação de Transportes Aquaviários.

Ademais, esse concurso proporcionou uma oportunidade para candidatos com formações diversas, abrangendo áreas administrativas e de regulação de serviços de transportes aquaviários.

Assim, a demanda por esses cargos demonstrou o interesse dos profissionais em contribuir para o setor de transportes aquaviários e fortalecer a atuação da ANTAQ na regulamentação e fiscalização desse segmento essencial para o país.

Dicas para se preparar

Confira a seguir, algumas dicas valiosas para se preparar de forma eficiente e garantir uma vaga no concurso ANTAQ:

Conheça o edital: Leia atentamente o edital do concurso para entender os conteúdos programáticos, a estrutura da prova e os critérios de avaliação;

Organize um cronograma: Elabore um plano de estudos realista, dividindo os assuntos em etapas para cobrir todo o conteúdo dentro do prazo disponível;

Materiais de estudo: Utilize materiais atualizados e confiáveis, como livros, apostilas, vídeo aulas e recursos online. Além disso, faça anotações para revisar posteriormente;

Faça simulados: Realize simulados e provas anteriores do concurso para se familiarizar com o estilo das questões e praticar a gestão do tempo;

Resolva exercícios: Resolva questões de diferentes níveis de dificuldade para aprimorar o conhecimento e identificar suas áreas de maior desafio;

Cuide da saúde: Mantenha uma rotina saudável, com boa alimentação, sono adequado e momentos de lazer para evitar o estresse excessivo;

Foco e persistência: Mantenha-se motivado e focado em seus objetivos, perseverando mesmo diante de dificuldades.

Por fim, coloque essas dicas em prática e comece a se preparar desde cedo. Boa preparação e sucesso no concurso!