concurso avança e pode sair em breve

Se você deseja seguir carreira na polícia técnica da Bahia, precisa se preparar para o edital, já que o documento não deve demorar de ser liberado.

O primeiro passo ocorreu na quinta-feira, 27 de julho, com a publicação no Diário Oficial do estado sobre a formação da comissão.

Os nomes serão responsável por cuidar do andamento do concurso, além de escolher a banca. A empresa, por sua vez, vai receber as inscrições e cuidar das etapas do certame.

Vagas polícia técnica da Bahia

As oportunidades ainda não foram definidas oficialmente, contudo, como anunciado anteriormente, o edital deve contar com as seguintes carreiras:

perito criminal

perito médico legista

perito odonto-legal

perito técnico da Polícia Civil

Todos os cargos são para nível superior com remunerações distintas.

No caso de perito técnico, os interessados devem possuir formação de nível superior e carteira de habilitação a partir da categoria “B”, com remuneração inicial de até R$ 4.873,18 considerando vencimento básico de R$ 1.473,18 e gratificação de atividade policial de R$ 1.558,52, além de outros adicionais.

Já para as outras especialidades, o salário inicial será de R$ 12.065,35, considerando vencimento básico de R$ 4.357,37 e gratificação de atividade policial de R$ 2.26,17, além de outros adicionais.

Último edital da polícia técnica da Bahia

A última seleção aconteceu em 2022 e ofertou o total de 456 vagas para os seguintes cargos:

perito técnico -177 vagas

perito criminal – 166 vagas

perito médico-legista – 103 vagas

perito odonto-legal – 10 vagas

As provas objetivas aplicadas tiveram 100 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. Ao todo foram as seguintes fases:

prova objetiva

provas discursivas

análise de títulos

curso de formação profissional

Outros concursos policiais na Bahia

O concurso PC BA (Polícia Civil da Bahia) já tem o quantitativo de vagas previstas. Os esclarecimentos vieram por meio da delegada-geral da corporação, Heloísa Brito, durante evento.

Na última sexta-feira, 22 de julho, anunciou que a expectativa é para mil vagas: “Nosso governador não está atento apenas para a estrutura física. Ele também autorizou novo concurso e está em andamento. Serão provavelmente quase mil novos servidores, entre delegados, investigadores e escrivães, que também virão para o interior do estado, para melhorar e fomentar o trabalho de polícia que estamos desenvolvendo”.

Vale lembrar que o governador Jerônimo Rodrigues já havia falado sobre a seleção. Em anúncio, destacou também que deve convocar os remanescentes da última seleção, bem como promover novos concursos para a área de segurança, não apenas para a Polícia Civil, mas também para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Andamento concurso PC BA

O certame já conta com banca organizadora. O Instituto Ibade foi a escolhida. Somente após a assinatura do contrato com a empresa poderá ser anunciada alguma previsão de quando o edital poderá ser divulgado.

Como foi o último concurso PC BA ?

O último edital aconteceu em 2022 e foram ofertadas mil vagas. A empresa foi a IBFC e o disponibilidade foi de três cargos com exigência em nível superior.

A distribuição aconteceu da seguinte forma

700 para investigador;

150 para escrivão;

150 para delegado.

Outros concursos públicos na Bahia

O concurso CODEBA 2023 (Companhia das Docas do Estado da Bahia) anuncia que as inscrições estão abertas com vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, no site do Instituto AOCP. Confira mais detalhes sobre as vagas.

Vagas concurso CODEBA 2023

As oportunidades do concurso CODEBA 2023 são para nível médio e superior nos seguintes cargos:

Nível médio: Técnico Portuário – Apoio Administrativo, Técnico Portuário – Controle Portuário, Técnico Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente

Nível superior: Analista Portuário – Administrador, Analista Portuário – Advogado, Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário – Contador, Analista Portuário – Economista, Analista Portuário – Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário – Engenheiro Mecânico, Analista Portuário – Gestão Ambiental, Analista Portuário – Sanitarista, Analista Portuário – Serviço Social e Analista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Os salários podem ultrapassar R$ 10 mil. Os servidores ainda terão direito a R$ 1.334,95 de auxílio alimentação .