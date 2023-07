Concurso BNDES terá 94 vagas, veja detalhes do certame

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou a abertura de um novo concurso público com 94 vagas disponíveis.

Dessa forma, o certame promete ser uma excelente oportunidade para profissionais que desejam ingressar no setor bancário e contribuir para o desenvolvimento econômico do país.

Com um excelente plano de carreira e salários atrativos, o concurso BNDES é uma ótima opção para quem busca estabilidade e crescimento profissional. Quer saber mais sobre o assunto? Então não deixe de ler até o final e fique por dentro de todos os detalhes. Boa leitura!

Concurso BNDES, saiba mais

Fique atento, pois no início de 2024, está prevista a publicação do edital para o Concurso BNDES.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social oferecerá 94 vagas, destinadas a candidatos com nível médio e superior. E uma grande vantagem desse concurso é que 40% das oportunidades serão reservadas para cotas, garantindo a inclusão de grupos historicamente pouco representados.

Dentre essas vagas reservadas, 30% serão destinadas a candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. Essa medida visa promover a igualdade de oportunidades e a diversidade no âmbito do concurso.

Portanto, se você está buscando uma chance de ingressar no BNDES, fique atento ao edital, que será publicado no próximo ano, e prepare-se para conquistar uma das vagas disponíveis.

Cargos ofertados no concurso

Apesar de ainda não terem sido divulgadas as oportunidades do edital, geralmente, no concurso do BNDES, são ofertados dois tipos de cargos: Técnico de Suporte Administrativo e Profissional Básico.

Para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo, é necessário ter o nível médio completo. Ainda mais, este cargo envolve atividades de apoio administrativo nas áreas de recursos humanos, financeiro, logística, entre outras.



Além disso, os profissionais desse cargo auxiliam nas rotinas administrativas e operacionais do BNDES.

Já para o cargo de Profissional Básico, é necessário ter o nível superior completo em diversas áreas.

Os profissionais desse cargo atuam em diferentes áreas e departamentos do BNDES, exercendo atividades específicas relacionadas à sua formação e especialização. Algumas das áreas contempladas são:

Administração;

Análise de Sistemas (Desenvolvimento e Suporte);

Arquitetura;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Ciências Contábeis;

Comunicação Social;

Direito;

Economia;

Engenharia;

Geologia; e



Esses cargos oferecem uma ampla oportunidade para profissionais de diferentes áreas de atuação, possibilitando o desenvolvimento de carreira dentro do BNDES.

Como foi a última edição do concurso BNDES?

A última edição do concurso BNDES, ocorrida em 2012, teve a organização da Fundação Cesgranrio e contou com um total de 137.989 inscritos.

O objetivo do certame era formar um Cadastro Reserva (CR). Assim, o processo seletivo foi dividido em duas etapas: Prova Objetiva e Prova Discursiva.

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, testou o conhecimento dos candidatos em diversas áreas, como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Conhecimentos de Informática, Economia, entre outras.

Já a Prova Discursiva, também eliminatória e classificatória, avaliou a capacidade de argumentação e de expressão escrita dos concorrentes.

Ainda mais, para passar no certame, além de ter um bom desempenho em ambas as provas, o candidato precisava atingir a pontuação mínima estabelecida no edital.

O concurso BNDES é conhecido por ser um dos mais concorridos do país, atraindo milhares de candidatos interessados em ingressar no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Assim, a última edição, ocorrida em 2012, demonstrou a grande procura pela oportunidade, com um número expressivo de inscritos na disputa pelas vagas disponíveis no Cadastro Reserva.

Quais disciplinas estudar?

Para se preparar de maneira adequada para o concurso BNDES, é importante dedicar tempo ao estudo de disciplinas específicas, frequentemente cobradas nas provas. Algumas matérias importantes incluem:

Conhecimentos Bancários: É essencial entender as características e atividades do setor bancário, como operações financeiras, crédito, sistema monetário, entre outros;

Economia: Conhecimentos em microeconomia, macroeconomia, políticas econômicas e teorias econômicas são fundamentais para entender o contexto e análise de questões relacionadas ao desenvolvimento e finanças;

Direito Administrativo: Compreender a legislação relacionada à administração pública, processos licitatórios, contratos administrativos e Lei de Responsabilidade Fiscal, é essencial para atuar no BNDES;

Contabilidade: Estudar aulas que abordam contabilidade geral e avançada, balanço patrimonial, análise de demonstrativos financeiros, entre outros assuntos contábeis, auxiliará na compreensão de questões relacionadas à análise financeira de empresas;

Matemática Financeira: Ter habilidade na resolução de cálculos financeiros, como juros simples e compostos, descontos, taxas de rentabilidade, fluxos de caixa, entre outros, é importante para resolver questões tanto de matemática como de raciocínio lógico.

Por fim, coloque essas dicas em prática, faça um cronograma de estudos e comece a se preparar desde já para o concurso BNDES do próximo ano. Boa sorte!