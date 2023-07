Concurso Bombeiro PB tem edital nos próximos dias

Hoje falaremos sobre o concurso Bombeiros PB. No dia 25 de julho, o Subcomandante Geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Ronildo, divulgou em sua rede social uma notícia importante para os concurseiros que têm o sonho de ingressar no Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBM PB).

Segundo o Coronel, o edital para o tão aguardado Concurso CBM PB está previsto para ser publicado nos próximos dias, trazendo oportunidades para aqueles que almejam uma carreira nobre e desafiadora no serviço público.

Então, se você, assim como muitos candidatos, sonha em fazer parte dessa corporação tão respeitada, não deixe de ler até o final, e fique por dentro de todos os detalhes do certame. Boa leitura!

Confirmação das vagas e banca examinadora do concurso Bombeiros PB

Em uma live realizada no Instagram, no dia 15 de maio, o governador da Paraíba, João Azevedo, anunciou oficialmente a realização do concurso e divulgou o número de vagas disponíveis.

Dessa forma, serão oferecidas 900 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Paraíba e 200 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, totalizando 1.100 oportunidades para ingresso nas forças de segurança do estado.

Além disso, uma informação relevante foi revelada durante o anúncio: a banca examinadora responsável pela elaboração e aplicação das provas será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Assim, essa escolha é crucial para garantir a imparcialidade e qualidade do processo seletivo, já que o IBFC é uma instituição renomada e reconhecida por sua competência na condução de concursos públicos em todo o país.

Saiba mais sobre a banca organizadora

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é uma banca responsável pela organização e realização de concursos públicos em diversas áreas no Brasil.



Fundado em 1999, o IBFC se destaca pela sua especialização na área de seleção de profissionais, oferecendo um serviço de qualidade e confiança.

Ademais, essa banca trabalha com a elaboração de provas objetivas, discursivas e práticas, além de realizar as etapas do processo seletivo, como a análise de títulos e aulas práticas.

O IBFC possui um corpo técnico altamente qualificado, com profissionais de diferentes áreas de conhecimento, garantindo critérios justos e imparciais em todas as etapas do processo seletivo.

Além disso, o IBFC visa promover a formação e a capacitação dos profissionais por meio de cursos presenciais e à distância, possibilitando a atualização constante e o aperfeiçoamento dos conhecimentos.

Dicas de preparação para o concurso Bombeiros PB

Com a expectativa da publicação do edital, é importante que os interessados no concurso Bombeiros PB iniciem sua preparação o mais breve possível.

Afinal, a concorrência costuma ser forte, e a busca por uma das vagas requer dedicação e disciplina.

A seguir, trouxemos algumas dicas valiosas para auxiliar na preparação para as provas e demais etapas do concurso. Confira!

Conheça o edital anterior: enquanto aguarda o lançamento do novo edital, é altamente recomendável estudar o edital do concurso anterior. Afinal, isso ajudará a identificar as principais matérias cobradas, o estilo das questões e o peso de cada conteúdo na avaliação;

Monte um cronograma de estudos: Organização é fundamental para otimizar o tempo de estudo. Sendo assim, crie um cronograma que inclua todas as matérias previstas no edital, reservando mais tempo para aquelas em que você tem maior dificuldade;

Material de estudo de qualidade: busque materiais atualizados e de qualidade para se preparar. Livros, videoaulas, apostilas e cursos preparatórios podem ser excelentes recursos para consolidar seus conhecimentos;

Resolva questões anteriores: pratique com questões de concursos anteriores do CBM PB e da banca IBFC. Pois isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das questões e a ganhar confiança para o dia da prova;

Prepare-se para as etapas físicas e psicológicas: além das provas escritas, os concursos para Bombeiros também incluem etapas físicas e psicológicas. Então, certifique-se de que está em boas condições físicas e psicológicas para enfrentar essas etapas com sucesso;

Simulados e revisões periódicas: faça simulados para testar seus conhecimentos e avaliar seu desempenho. As revisões periódicas são essenciais para reforçar o aprendizado e garantir que você esteja bem preparado para o grande dia.

Coloque essas dicas em prática e comece sua preparação!

O Concurso Bombeiros PB representa uma oportunidade única para aqueles que desejam seguir uma carreira honrosa e dedicada ao serviço público na área de segurança.

Assim, com a previsão da publicação do edital nos próximos dias, é fundamental que os candidatos se preparem com afinco e dedicação, utilizando estratégias inteligentes de estudo e aproveitando os recursos disponíveis para garantir o sucesso nessa jornada.

Afinal, com disciplina, esforço e foco, os candidatos estarão mais próximos de alcançar a realização desse importante sonho profissional. Boa sorte a todos os concurseiros!