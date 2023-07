Concurso Bombeiros MA tem inscrições abertas, confira detalhes do edital

O Concurso Bombeiros MA está com inscrições abertas, oferecendo uma oportunidade única para aqueles que desejam fazer parte dessa importante corporação.

Com vagas disponíveis para diferentes níveis de escolaridade, o edital traz todos os detalhes necessários para os interessados. Além disso, o concurso conta com uma remuneração atrativa e diversos benefícios, além de proporcionar uma carreira estável e cheia de desafios.

Então, se você tem o sonho de atuar como bombeiro e ajudar a salvar vidas, não perca essa chance. Confira mais detalhes sobre o edital para participar desse processo seletivo. Acompanhe a leitura!

Conheça os detalhes do concurso Bombeiros MA

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão divulgou o edital para o processo seletivo do cargo de Oficial, oferecendo um total de 15 vagas para o curso de Formação de Oficiais — Bacharelado em Segurança Pública do Trabalho.

Assim, o período de inscrições para o concurso será entre os dias 10 de julho e 11 de agosto, sendo obrigatório realizar o procedimento no site oficial do certame, no endereço https://sigconcursos.uema.br/.

Além disso, para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$85,00. As provas estão agendadas para o dia 26 de novembro. Portanto, deve atentar para se preparar ao máximo para o certame, visto que, é um período curto para estudar.



Remunerações do concurso Bombeiros MA

O concurso para Bombeiros MA deverá oferecer remuneração e benefícios bastante atrativos. Afinal, segundo a lei n.º10.233/2013, a carreira de oficial possui diferentes níveis de remuneração.

Dessa forma, para o Aluno CFO, a remuneração é de R$5.046,49. Já para o Aspirante Oficial, o valor é de R$8.520,06.

Enquanto isso, os 2º Tenentes recebem uma remuneração de R$9.830,83 e os 1º Tenentes têm um salário de R$10.650,06.

Além disso, a remuneração para o cargo de Capitão é ainda mais atrativa, chegando a R$11.469,30, enquanto o valor para o posto de Major é de R$13.763,16.

Por fim, o Tenente Coronel recebe uma remuneração de R$15.073,95, e o Coronel recebe o maior valor, ultrapassando os R$18.mil por mês.

Além desses valores de remuneração, os oficiais dos Bombeiros do Maranhão também têm acesso a benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, auxílio-alimentação ou refeição, auxílio-transporte, entre outros.

Quais os requisitos para participar do certame?

Para participar do concurso Bombeiros MA e concorrer às vagas para o curso de Formação de Oficiais — Bacharelado em Segurança Pública do Trabalho, é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos pela instituição.

Ou seja, os candidatos devem possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa, idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos até a data de inscrição no certame.

Outros requisitos incluem altura mínima de 1,65 m para candidatos do sexo masculino e 1,60 m para candidatas do sexo feminino, aptidão física e mental para o exercício do cargo, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso dos candidatos do sexo masculino.

É importante ressaltar que todos os requisitos devem ser comprovados no momento da posse, caso o candidato seja aprovado em todas as etapas do concurso.

Como será o concurso?

O concurso Bombeiros MA consiste em um processo seletivo rigoroso e dividido em diversas etapas.

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos a provas escritas abrangendo conhecimentos gerais e específicos. Além disso, haverá avaliação de títulos, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

Dessa forma, o certame visa selecionar os candidatos mais capacitados para ingressar no curso de Formação de Oficiais, preparando-os para exercerem as atividades relacionadas à segurança pública e ao trabalho dos bombeiros.

Assim, é fundamental que os participantes estejam bem preparados em relação ao conteúdo programático do concurso, tanto teórico quanto físico, a fim de obterem um bom desempenho em todas as etapas.

Dicas para se preparar para o concurso Bombeiros MA

Em primeiro lugar, é fundamental conhecer detalhadamente o edital e o conteúdo programático, concentrando-se especialmente nos tópicos mais relevantes.

Ademais, estabelecer um cronograma de estudos com metas diárias ajudará a manter o foco e o progresso constante. Além disso, é essencial praticar exercícios físicos regularmente, a fim de se preparar efetivamente para o exigente teste de aptidão física.

Resolver questões de concursos anteriores é uma estratégia valiosa para se familiarizar com o formato das provas. Todavia, vale a pena buscar materiais de estudo de qualidade, como livros e videoaulas, e considerar a participação em grupos de estudo ou cursos preparatórios para obter um suporte adicional.

Não se esqueça de revisar e realizar simulados para consolidar o conhecimento adquirido e melhorar o desempenho nos exames. Boa sorte!