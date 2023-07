Concurso CAERN avança e escolhe banca; oportunidades para médio e superior

O concurso CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte) deve sair em breve. O edital vai ofertar oportunidades para médio técnico e superior.

As vagas são para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva. A banca escolhida foi a Idecan. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

O próximo passo agora é a assinatura de contrato.

Vagas concurso CAERN

Ao todo serão 33 vagas divididas da seguinte forma:

técnico de controle ambiental – 6 vagas e cadastro

técnico em edificações – 6 vagas e cadastro

técnico em mecânica – 6 vagas e cadastro

técnico de instrumentação – 6 vagas e cadastro

engenheiro civil – 2 vagas e cadastro

engenheiro eletricista – 2 vagas e cadastro

engenheiro mecânico – 2 vagas e cadastro

engenheiro químico – 2 vagas e cadastro

advogado – 1 vaga e cadastro

Como serão as provas do concurso CAERN?

O certame será composto por três fases:

prova objetiva

prova dissertativa

análise de títulos

As provas vão acontecer nas seguintes cidades:

Como foi o último concurso CAERN?

O último edital aconteceu em 2018 e foram ofertadas seis vagas mais cadastro reserva.

Para ensino médio técnico a oferta foi de uma vaga para o cargo de técnico de segurança do trabalho, com carteira de habilitação “B” e inicial de R$ 3.021,64.

Já para nível superior:

administrador – 2 vagas

analista de sistema – 1 vaga

contador – 1 vaga

economista – 1 vaga

Vale lembrar que os salários ultrapassaram R$ 6 mil.

Concursos com vagas previstas no Rio Grande do Norte

Os concursos federais ofertam oportunidades para todo o país. A lista foi divulgada no dia 18 de julho por meio da ministra da Gestão Esther Dweck.

O aval será para o preenchimento de 3.026 vagas, sendo 2.480 para novos concursos e as demais para convocação de remanescentes.

As remunerações podem chegar a R$ 16 mil. Sobre as vagas, a ministra pontuou: “É difícil saber qual área conta com maior carência de pessoal no governo, tendo em vista a diminuição do quadro no decorrer do governo anterior”.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.

Concursos Federais já autorizados

Os nomes que já foram autorizados são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 220 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

MCTI: 814 vagas;

Funai: 502 vagas; e

MMA: 98 vagas