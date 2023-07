Concurso CRECI MT 19ª Região é suspenso por suspeita de fraude

O concurso público para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª região no estado do Mato Grosso (CRECI – MT) foi suspenso por prazo indeterminado.

A decisão foi publicada no site do CRECI. Clique aqui para ler o documento.

De acordo com o comunicado oficial, o presidente da autarquia, Claudecir Roque Contreira, optou pela suspensão do certame após graves denúncias de fraude e compra de cargos públicos denunciadas pela imprensa.

Em reportagem publicada no site G1, a banca responsável pela organização do certame, a Método e Soluções, é alvo de investigação na Operação Ápate deflagrada pela Polícia Civil do estado.

Desde o último dia 29 de junho, o dono da empresa administradora de concursos e o operador do esquema estão foragidos após denúncia de fraude em concursos públicos realizados nas Prefeituras de Mirassol D’Oeste e de Porto Esperidião.

Ao todo, a operação culminou em 82 mandatos de busca, apreensão, prisão e bloqueio de bens.

O esquema contava com um operador que era o responsável por intermediar a compra do gabarito da prova entre os candidatos e a empresa de concursos.

A justiça já decretou a prisão preventiva do operador do esquema, do proprietário da empresa administradora de concursos e da chefe de gabinete e do vice prefeito de Porto Esperidião.



Em comunicado, o CRECI MT informou que está apurando o caso internamente. “Importante destacar que a Administração desta Autarquia Federal instituiu uma comissão para análise dos fatos apurados, inclusive oportunizou o devido contraditório e a ampla defesa para empresa Método Soluções Educacionais que, no entanto, permaneceu inerte”.

Vale lembrar que o prazo de inscrições para o concurso do CRECI MT encerraria nesta quinta-feira, dia 13.

Concurso CRECI MT oferece vagas para nível médio

Por meio de concurso público, o CRECI MT 19º Região oferece vagas para candidatos com nível médio completo para o cargo de Agente de fiscalização.

O salário oferecido pelo CRECI – MT é de R$ 3.700,00 mensais.

Ao todo, são oferecidas pelo CRECI – MT quatro vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva.

Localidades e vagas

Confira a distribuição de vagas a seguir:

Barra do Garças – 1 vaga;

Rondonópolis – 1 vaga;

Sinop – 1 vaga;

Pontes e Lacerda – 1 vaga;

Alta Floresta – CR;

Campo Novo do Parecis – CR;

Confresa – CR;

Cuiabá – CR;

Tangará da Serra – CR.

O que faz um agente de fiscalização?

Confira a seguir as principais funções do agente de fiscalização:

Agente de Fiscalização

Realizar atividades de fiscalização, na capital e interior do Estado, sempre que se fizer necessário, a fim de dar cumprimento ao plano de ação de fiscalização aprovado pela Diretoria/Plenário do CRECI-MT, obedecendo portarias que especifiquem os municípios a serem fiscalização, devidamente divididos por áreas de atuação;

Atender as pessoas que procurarem o CRECI-MT para formalização de denúncias, ficando sob sua responsabilidade o bom desempenho da fiscalização;

Constatar o ilícito disciplinar, ainda que fora da sede do estabelecimento do infrator e lavrar auto de infração;

Fiscalizar anúncios em jornais, painéis, cartazes ou stand de vendas ou construtoras, incorporadoras ou loteamentos constatando todas as formalidades próprias inerentes ao exercício da profissão de corretores de imóveis.

Etapas concurso CRECI – MT da 19ª

O concurso público para o CRECI – MT da 19ª previa em seu cronograma as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova redação de caráter eliminatório e classificatório, apenas será corrigida a redação dos 15 primeiros classificados na prova objetiva.

A data de aplicação da prova objetiva estava prevista para o dia 13 de agosto.

O Concurso CRECI 19º Região teria validade de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.