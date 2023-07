Concurso CVM vai acontecer em breve, saiba mais

O concurso CVM está prestes a ocorrer, trazendo oportunidades imperdíveis para quem busca uma carreira sólida no mercado financeiro.

A Comissão de Valores Mobiliários, responsável por regular e fiscalizar o setor, promete oferecer vagas em diferentes áreas, como Economia, Direito e Administração. Com excelente remuneração e estabilidade, o concurso é muito aguardado por concurseiros de todo o país.

Saiba mais sobre o assunto e comece a se preparar desde já. Afinal, o concurso deve ter uma concorrência expressiva. Não perca essa oportunidade de ingressar na CVM e alavancar sua carreira profissional. Acompanhe a leitura!

Concurso CVM, saiba mais

Em entrevista recente, a Ministra Esther Dweck divulgou a autorização do concurso BACEN, para provimento de 60 vagas, sendo 20 para Inspetor, 20 para Analista e 20 para Agente Executivo.

Assim, a realização do concurso é uma ótima oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma carreira promissora e estável na área financeira.

A Comissão de Valores Mobiliários é responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil. E os aprovados no concurso terão a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico e desafiador, tendo a chance de contribuir para a transparência e a segurança do mercado financeiro.

Além disso, a expectativa é que o edital do concurso seja divulgado em breve, com informações sobre as etapas de seleção, conteúdo programático e demais detalhes do certame.

Para se preparar adequadamente, é importante que os interessados estudem as matérias relacionadas ao mercado de valores mobiliários, assim como a legislação específica que rege a atuação da CVM.

Afinal, com o concurso CVM autorizado, é necessário redobrar os esforços nos estudos e se preparar completamente para conquistar uma das vagas disponíveis.

A concorrência certamente será grande, mas com dedicação e empenho é possível alcançar a tão almejada aprovação.

Conheça mais sobre os cargos do concurso CVM



A Comissão de Valores Mobiliários está anunciando um concurso com diversas oportunidades de carreira. Com o intuito de fortalecer sua equipe, a CVM deverá abrir vagas para profissionais de diferentes áreas de atuação.

Assim, este concurso é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma instituição de excelência e contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento do mercado de valores mobiliários no Brasil.

Afinal, a CVM é reconhecida nacional e internacionalmente pela sua atuação como órgão regulador e fiscalizador. Confira mais detalhes sobre os cargos a seguir.

Agente Executivo

O Agente Executivo do CVM é responsável por executar atividades relacionadas à supervisão, regulação e fiscalização do mercado de valores mobiliários no Brasil.

Assim, esse profissional atua conforme as diretrizes e normas estabelecidas pela CVM, buscando garantir a transparência, proteção aos investidores e a integridade do mercado.

As principais atribuições do cargo incluem a análise e aprovação de registros de companhias abertas, oferta pública de valores mobiliários e de auditorias independentes.

Além disso, são responsáveis por fiscalizar e punir infrações cometidas por participantes do mercado financeiro.

Para exercer essa função, é necessário possuir formação superior em áreas como Administração, Economia ou Direito, além de experiência prévia no mercado financeiro. O salário inicial oferecido para o cargo é de R$7.189,98.

Inspetor

O cargo de Inspetor do CVM é um cargo de extrema importância na Comissão de Valores Mobiliários. Os inspetores são responsáveis por fiscalizar, investigar e regular o mercado de capitais, garantindo o cumprimento das normas e leis que regem esse ambiente.

Além disso, o cargo de Inspetor conta com uma remuneração atrativa de R$19.197,06, valor que contempla uma base salarial considerável, além de benefícios e gratificações adicionais.

Essa remuneração é uma forma de reconhecimento pela complexidade e responsabilidade das atividades exercidas pelos inspetores, bem como pelo conhecimento técnico exigido para desempenhar suas funções.

Portanto, ser um Inspetor do CVM não só significa ocupar um cargo de prestígio e relevância no mercado financeiro, como também garantir uma remuneração competitiva, que valoriza o trabalho e a dedicação desse profissional.

Analista

Por fim, o cargo de Analista do CVM é uma importante posição na Comissão de Valores Mobiliários.

Afinal, os analistas do CVM são responsáveis por analisar e regular o mercado de valores mobiliários no Brasil, buscando garantir a transparência e a segurança das operações financeiras.

Os profissionais desse cargo possuem formação acadêmica sólida nas áreas de economia, administração, direito ou contabilidade, além de terem experiência e conhecimento profundo do mercado financeiro.

Além disso, o salário inicial para um Analista do CVM também é de R$19.197,06, refletindo a importância e complexidade das responsabilidades atribuídas a esse cargo.

Comece a se preparar desde já e fique de olho nas próximas novidades sobre o concurso CVM. Até a próxima!