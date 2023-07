Concurso da USP anuncia editais para médio e superior; salários até R$ 10,2 mil

O concurso da USP (Universidade de São Paulo) anuncia que mais oportunidades foram divulgadas. Dessa vez, são vagas para nível médio e superior.

A lotação ocorrerá em sete cidades do estado de São Paulo: Bauru, Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Paulo, São Carlos e São Sebastião. Os interessados poderão se inscrever no site da FUVEST (www.fuvest.br), nas datas informadas a seguir:

ensino médio: das 12h do dia 8 de agosto às 12h de 4 de setembro; e

nível superior: das 12h do dia 22 de agosto às 12h de 18 de setembro.

Vagas concurso da USP

Ao todo são 87 vagas sendo 17 são para o cargo de técnico para assuntos administrativos, que requer escolaridade de ensino médio completo. Os salários são de R$ 5.440,92.

As outras oportunidades são para nível superior. Os salários poderão chegar a R$ 10.231,05. Confira os cargos abaixo:

analista de sistemas – especialidade – conectividade (10);

analista de sistemas – especialidade – desenvolvimento de sistemas (24);

analista de sistemas – especialidade – ciência de dados (1);

arquiteto (6);

contador (8);

engenheiro civil – especialidade – orçamento de obras (2);

engenheiro civil – especialidade – sistemas hidrossanitários (2);

engenheiro civil – especialidade – estruturas (2);

engenheiro civil – especialidade – obras e serviços de engenharia (11);

engenheiro eletricista – especialidade – sistemas elétricos (3); e

engenheiro mecânica – especialidade – sistemas mecânicos (1).

Como serão as provas do concurso da USP?

Além da prova objetiva, o certame vai contar com outras duas fases:

prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, para nível superior; e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para arquiteto e engenheiros.

As provas serão aplicadas nas datas previstas de 24 de setembro (ensino médio) e 8 de outubro (nível superior). O horário e o local serão divulgados em tempo oportuno.

Vale lembrar que a contratação será por CLT.

Outros concursos para universidades

O concurso UFFRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) anuncia que estão abertas as inscrições para 31 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até as 15h do dia 22 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da própria Universidade.

A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de R$ 180 (assistente) e R$ 260 (adjunto), e efetuar o seu pagamento até a data limite.

Vagas concurso UFFRJ

São 31 vagas para carreira do magistério superior, sendo uma reservada a pessoas com deficiência e seis aos negros. As vagas são para candidatos com graduação, mestrado e/ou doutorado. O salário é de R$ 7.312,77 para professor assistente e R$ 10.481,64 para professor adjunto, já inclusa a retribuição por titulação. Confira aqui a distribuição de vagas.

O professor vai exercer carga horária de 40 horas. As atribuições dos cargos são:

atividades pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão que, indissociáveis, visem à aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; e atividades inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

Como serão as provas do concurso UFFRJ ?

Além da fase objetiva, os candidatos realizarão as seguintes fases:

prova didática (eliminatória); e análise de títulos (classificatória).

Acesse o edital aqui

Outros concursos universidade

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) está aberto para nível superior, carreira de professor, além de vários cargos.

Ao todo serão 14 vagas para atuação no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, localizado no município de Cruz das Almas/BA.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do enderece eletrônico da própria Universidade. O valor de inscrição é R$ 200.

Vagas concurso UFRB

Ao todo serão 14 vagas que serão distribuídas levando em conta as matérias/áreas de conhecimento, o regime de trabalho, os requisitos específicos e a titulação exigida estão especificados no anexo I do edital.

O ingresso será para o nível I da Classe A, cuja remuneração varia de R$ 2.437,59 a R$ 4.875,18. As principais atribuições são:

as atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, que visem à aprendizagem, à produção de conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura, e as atividades inerentes ao exercício das funções de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência na própria Instituição, além de outras previstas na legislação vigente.

Provas concurso UFRB

O concurso será dividido em quatro fases:

prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; defesa de memorial, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova escrita vai acontecer entre os dias 05 e 26 de novembro.