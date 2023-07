Concurso em Goiás anuncia edital com mais de 500 VAGAS

No estado de Goiás, a Prefeitura Municilal de Goiandira anuncia abertura de um novo edital com mais de 500 oportunidades para diversos cargos na adminitração pública.

Os interessados poderão se inscrever das 10h do dia 3 de agosto até às 23h59 do dia 5 de setembro de 2023. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da Fundação Aroeira, banca organizadora.

A prefeitura tambem vai disponibilizar a Biblioteca Pública Municipal Celuta Mendonça Teles, que fica localizada na Rua Doutor Joaquim Faleiro, 36, no Centro de Goiandira para realização das inscrições.

Vagas deste concurso em Goiás

As 508 vagas são divididas entre 127 vagas imediatas e 381 para formação de cadastro reserva para vários níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 4.750 a depender do nível de escolaridade e da especificidade de cada cargo escolhido pelo candidato.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível alfabetizado: Auxiliar de Serviços Gerais (48 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (48 vagas); Nível fundamental: Operador de Máquinas Leves (3 vagas); Operador de Máquinas Pesadas (5 vagas); Recepcionista (5 vagas); Oficial de Obras E Serviços (3 vagas); Mecânico (1 vaga); Agente de Vigilância (6 vagas); Motorista (9 vagas); e Oficial de Serviços Gerais – Merendeira (6 vagas);

Operador de Máquinas Leves (3 vagas); Operador de Máquinas Pesadas (5 vagas); Recepcionista (5 vagas); Oficial de Obras E Serviços (3 vagas); Mecânico (1 vaga); Agente de Vigilância (6 vagas); Motorista (9 vagas); e Oficial de Serviços Gerais – Merendeira (6 vagas); Nível médio: Fiscal de Obras, Posturas e Trânsito (1 vaga); Fiscal de Tributos (1 vaga); Agente Administrativo (4 vagas); e Agente de Combate de Endemias (1 vaga);

Fiscal de Obras, Posturas e Trânsito (1 vaga); Fiscal de Tributos (1 vaga); Agente Administrativo (4 vagas); e Agente de Combate de Endemias (1 vaga); Nível técnico: Técnico em Enfermagem (1 vaga); Técnico em Informática (1 vaga); Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga); e Técnico em Higiene Dental (2 vagas);

Técnico em Enfermagem (1 vaga); Técnico em Informática (1 vaga); Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga); e Técnico em Higiene Dental (2 vagas); Nível superior: Fisioterapeuta (2 vagas); Nutricionista (2 vagas); Odontólogo – PSF (2 vagas); Professor – PIII (14 vagas); Agente de Defesa Ambiental (1 vaga); Analista Ambiental (3 vagas); Enfermeiro – PSF (2 vagas); e Farmacêutico (2 VAGAS).

A maioria das oportunidades são para jornada de trabalho de 40 horas semanais, com exceção dos cargos de enfermeiro, nutricionista e professor P III, cuja carga horária é de 30h semanais e dos cargos de farmacêutico e fisioterapeuta. Nestes casos, são 20 horas semanais.

Sobre as provas do concurso em Goiás

As provas objetivas estão marcadas para 15 de outubro de 2023 e terá duração de três horas. As disciplinas cobradas variam a depender do cargo. Contudo, o certame vai contar com provas sobre conhecimentos gerais e específicos.



Você também pode gostar:

O cargo de professor deverá realizar prova discursiva. A Prova Discursiva, para os candidatos ao cargo de Professor PIII, será realizada na mesma data da Prova Objetiva, sendo que os locais e horários serão previamente divulgados no sítio de divulgação do concurso.

A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá o valor máximo de 20,0 (vinte) pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo, com extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas, sobre um dos temas de conhecimento específico constantes do Anexo II – Conteúdo da Avaliação.

Prova prática

Os candidatos deste concurso em Goiás aos cargos de Operador de Máquinas Leves e Operador de Máquinas Pesadas, aprovados na Primeira Etapa – Prova Objetiva – serão submetidos à Prova Prática.

Já a prova de títulos será para: Agente de Defesa, Analista Ambiental, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta e Nutricionista, aprovados na Primeira Etapa – Prova Objetiva, e os candidatos ao cargo de Professor PIII, aprovados na Segunda Etapa – Prova Discursiva.

A Prova de Títulos deste concurso em Goiás terá o valor máximo de 10,0 (dez) pontos, atribuídos de acordo com o Quadro de Avaliação de Títulos.

EDITAL AQUI

Outros concursos em Goiás

Mais um concurso educação. Dessa vez, no estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Catalão anuncia abertura de um novo edital com 1.584 vagas para a Secretaria Municipal de Educação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 04 de agosto e 05 de setembro de 2023, através do site da banca organizadora, a Fundação Aroeira. A taxa ficou fixo em R$ 150,00.

Vagas concurso educação

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS SALÁRIO PROFESSOR DE BANDA

MUSICAL PD-1

20 HORAS-AULA VA-AC 4 + CR-AC 11 + CR-PcD 1 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA VA-AC 304 + VA-PCD 16 + CR-AC 912 + CR-PcD 48 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA (DISTRITO DE

SANTO ANTONIO DO RIO VERDE

E REGIÃO) VA-AC 25 + VA-PCD 1 + CR-AC 74 + CR-PcD 4 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA (DISTRITO DE PIRES BELO) VA-AC 19 + VA-PCD 1 + CR-AC 57 + CR-PcD 3 R$ 2.210,28 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

PD-1 – 20 HORAS-AULA VA-AC 23 + VA-PCD 1 + CR-AC 68 + CR-PcD 4 R$ 2.210,28 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – PD-1 – 20 HORAS-AULA (DISTRITO

DE SANTO ANTONIO DO RIO

VERDE E REGIÃO) VA-AC 2 + CR-AC 6 R$ 2.210,28

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Como serão as provas do concurso educação?

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portugues, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no 22 de outubro de 2023.

Clique aqui e acesse o edital completo