Concurso Incra com salários acima de R$ 7 MIL pode sair a qualquer momento

O concurso Incra avançou mais uma fase rumo a liberação do edital. O certame vai ofertar vagas para nível superior e salários acima de R$ 7 mil.

Após a seleção ser autorizada em junho deste ano, já existe comissão formada e o grupo já trabalha em prol da escolha da banca.

A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso. A expectativa é de que o nome da empresa possa ser anunciado no decorrer das próximas semanas. Somente após este procedimento e assinado o respectivo contrato poderá ser confirmada a data precisa de liberação do edital.

Sobre o prazo de divulgação do edital, o documento deverá ser liberado até 13 de dezembro.

Vagas concurso Incra

São 742 vagas para nível superior nos seguintes cargos:

analista adminsitrativo – 137 vagas, com inicial de R$ 5.212,11

analista em reforma e desenvolvimento – 446 vagas, com inicial de R$ 3.389,57

engenheiro agronômico – 159 vagas, com inicial de R$ 7.296,24

Sobre as provas, deverão acontecer dois meses após o edital, diante disso, em fevereiro de 2024.

Cargos vagos

O órgão possui mais de 3 mil cargos vagos. Confira lista de acordo com o cargo:



Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 1.402 vacâncias;

Analista Administrativo – 504 vacâncias;

Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 731 vacâncias; e

Técnico Administrativo – 363 vacâncias.

Como foi o último concurso Incra?

O concurso ofertou 550 vagas e aconteceu em 2010. Os cargos foram:

Nível superior Analista Administrativo Analista Administrativo – Análise de Sistemas Analista Administrativo – Contabilidade Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Antropologia Engenharia Civil Engenharia de Agrimensura ou Cartográfica Engenharia Florestal Engenheiro Agrônomo

Nível médio Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário.



As disciplinas cobradas variam a depender da escolaridade. Veja:

Nível superior: Língua Portuguesa; Noções de Direito Constitucional; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e tópicos de conhecimentos específicos.

Nível médio: Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e tópicos de conhecimentos específicos.

Como estudar para o concurso Incra?

Estudar para o concurso antes da liberação do edital é a chave dos aprovados. Como ainda não se sabe os conteúdos cobrados, a dica principal é estudar por meio de editais anteriores.

Além disso, conhecer as disciplinas, assistir vídeo-aulas e fazer resumos podem ser uma boa estratégia para aprovação nos concursos. Entretanto, não existe fixação de conteúdo se não for realizados exercícios. Sendo assim, busque aprofundar nas disciplinas, faça provas anteriores e boa sorte. Lista dos concursos federais Os órgãos que receberam autorização foram: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, industria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas

Critérios concursos federais Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo: Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro. Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos: ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas.