Concurso IPMT com 283 vagas já tem prazo para sair

O concurso IPMT (Instituto de Previdência do Município de Teresina), no Piauí, deve sair em breve. O prazo para liberação do edital já foi informado.

O presidente do Instituto, Kennedy Glauber, destacou que a expectativa é de que o edital já saia no próximo mês. Sobre o assunto, destacou: “Estamos muito felizes com a realização do primeiro concurso da história do IPMT, autarquia de Teresina criada há mais de 30 anos.” (…) “A comissão do Concurso está trabalhando para que o edital do concurso seja lançado ainda no mês de agosto do presente ano”.

O certame já está avançado e possui banca organizadora. A empresa responsável será a Fundação Carlos Chagas- FCC. Esta banca vai receber as inscrições e cuidar do andamento da seleção.

Vagas concurso IPMT

Serão 283 vagas, sendo 13 imediatas e 270 para formação de cadastro reserva. As oportunidades serão para Analista Previdenciário. Confira especialidades:

Administrador: 2 + 36 CR

Administração: 1 + 18 CR

Direito: 2 + 36 CR

Tecnologia da Informação: 1 + 36 CR

Psicologia: 1 + 18 CR

Serviço Social: 2 + 36 CR

Contabilidade: 1 + 18 CR

Economia: 1 + 18 CR

Arquivologia: 1 + 18 CR

Ciências Atuariais: 1 + 36 CR

Para candidatar, é preciso ter nível superior.

Como serão as provas do concurso IPMT ?



Os candidatos serão avaliados mediante três etapas, sendo elas:

Prova objetiva: 60 questões de conhecimentos gerais e específicos;

Prova discursiva: A ser especificada;

Avaliação de títulos: Adição de no máximo 10% do valor da prova objetiva na nota.

A fase objetiva terá 60 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

a) Conhecimentos Gerais (comuns a todas as especialidades) Língua Portuguesa Raciocínio Lógico-Matemático Noções de Informática

b) Conhecimentos Específicos

A fase discursiva do concurso IPMT , por sua vez, terá critério estabelecido e divulgado pela Comissão de Organização do certame.

Vale lembrar que este é o primeiro concurso da história do Instituto.

Dicas para o concurso

Como mencionado, o certame vai contar com fase discursiva. Neste caso, é fundamental se atentar nestas dicas.

Antes de mais nada, é importante entender que o texto é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na parte inicial, o candidato precisa apresentar o tema e a tese.

Os esclarecimentos do tema para ter um bom embasamento precisam contar com informações históricas, culturais ou conceituais para apresentar ao leitor qual tema será discutido na redação. Por sua vez, na tese, o candidato vai apresentar de forma mais claro as ideias.

Sobre o desenvolvimento e conclusão

O desenvolvimento será destinado para defesa dos argumentos. Neste momento, é importante ser claro o suficiente a fim de defender as suas ideias.

Diante disso, cada parágrafo precisa ter:

apresentação do argumento mais um exemplo detalhado e respaldado que comprove essa ideia;

mais que comprove essa ideia; a relação entre argumento e exemplo.

É importante detalhar com exemplo para que o corretor entenda que você sabe falar sobre o assunto.

Como concluir a redação do concurso público?

A conclusão tem a principal função de retomar a tese apresentada e realizar um desfecho. Muitas pessoas não sabem como concluir um texto e acaba fugindo do tema proposto.

Sendo assim, é importante verificar se o edital solicita uma proposta de intervenção, caso contrário, uma boa conclusão é o candidato finalizar com desfecho reflexivo.

Analisar o edital

Analisar o edital do concurso público é fundamental para escrever um bom texto. Se você deseja se dar bem no concurso, leia o documento na íntegra e identifique todos os pontos solicitados.

Verifique quantas linhas serão pedidas no texto, se é necessário escrever um título e quais são os critérios para escrever a dissertativa. Como o texto será corrigido e pontuações para cada ponto também deverão ser levados em conta.

Concursos autorizados

Os concursos autorizados são:

Câmara Legislativa do DF: 180 cargos;

Tribunal de Contas do DF: 30 cargos;

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SepladDF): 7.663 cargos;

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF): 19.368 cargos;

Secretaria de Estado de Educação do DF (SeducDF): 18.916 cargos;

Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF): 178 cargos;

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF): 1.112 cargos;

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF): 1.300 cargos;

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito do Distrito Federal (Sejus-DF): 4.570 cargos;

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SececDF): 96 cargos;

Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF): 366 cargos;

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDS): 900 cargos;

Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF): 60 cargos;

Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF): 242 cargos;

Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF): 260 cargos;

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): 260 cargos;

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB): 50 cargos;

Universidade do Distrito Federal (UnDF): 409 cargos;

Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF): 100 cargos;

Departamento de Trânsito (Detran-DF): 645 cargos;

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram-DF): 323 cargos;

Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF): 173 cargos;

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal (Adasa-DF): 135 cargos;

Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal): 634 cargos;

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF): 65 cargos;

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB): 312 cargos;

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater DF): 36 cargos;

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF): 500 cargos