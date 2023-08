Concurso na área do AGRONEGÓCIO anuncia edital com salários de quase R$ 5 MIL em diversos cargos

Mais um concurso na praça, dessa vez, na área de agronegócio. O certame oferta salários próximos de R$ 5 mil e diversos cargos.

A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) é o órgão que anuncia as vagas. Os interessados neste concurso poderão se inscrever do dia 03 de agosto até 10 de setembro pelo site:

O valor da taxa de inscrição é de R$ 220.

Vagas concurso

Confira as oportunidades, cargos e vagas:

ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO N° DE VAGAS Nº VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PcD (5%) GRADUAÇÃO UNIDADE DE EXERCÍCIO Agricultura de Precisão 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Geografia IAC – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Solos e Recursos Ambientais – Campinas, SP Bacteriologia Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Biologia IB – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento em Sanidade Agropecuária (CAPSA/IB), Campinas, SP Bioinformática 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biomedicina, Biologia, Química, Farmácia e Bioquímica, Matemática, Ciência da Computação IB – Centro de Sanidade Vegetal, São Paulo, SP Biologia Molecular Aplicada às Sanidades Animal e Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Biologia, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia e Bioquímica, Veterinária, Zootecnia IB – Centro de Sanidade Vegetal, São Paulo, SP Biotecnologia Aplicada à Produção Animal 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Ciências Biológicas IZ – Centro de Pesquisa em Genética e Biotecnologia, Nova Odessa, SP Biotecnologia da Reprodução na Avicultura 1 0 Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Biotecnologia AR – Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Brotas, Brotas, SP Biotecnologia de Produtos e Processos em Piscicultura Continental 1 0 Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Engenharia da Pesca AR – Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Pariquera-Açú, SP Biotecnologia de Produtos e Processos em Piscicultura e Ranicultura 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia IP – Centro de Pesquisa de Aquicultura, São Paulo, SP

de Pesca, Biologia, Engenharia de Aquicultura Desenvolvimento de Produtos Cárneos 1 0 Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia de Carnes, Ciência de Alimentos, Nutrição, Bioquímica, Biomedicina, Biologia, Química, Farmácia ITAL – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Carnes, Campinas, SP Economia e Política Agrícola 2 0 Engenharia Agronômica, Economia, Administração, Geografia, Ciências Políticas e Ciências Sociais. IEA – Centro de Estudos Econômicos dos Agronegócios, São Paulo, SP Estatísticas Econômicas e Sociais 2 0 Estatística, Matemática, Economia e Ciência da Computação IEA – Centro de Informações Estatísticas dos Agronegócios, São Paulo, SP Fisiologia Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IAC – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Biossistemas Agrícolas e Pós-colheita – Campinas, SP Genética e Genômica Aplicadas à Produção Animal 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, Ciências Biológicas IZ – Núcleo Regional de Pesquisa de São José do Rio Preto – Centro de Pesquisa em Pecuária Sustentável, São José do Rio Preto, SP Genética e Reprodução em Salmonídeos 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Biologia, Engenharia de Aquicultura IP – Núcleo Regional de Pesquisa em Salmonicultura Dr. Ascânio de Faria de Campos do Jordão, Campos do Jordão, SP Genética e Reprodução Aplicada a Organismos Aquáticos 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia De Pesca, Biologia, Química, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais, Oceanografia, Engenharia de Aquicultura IP – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento do Pescado Continental, São José do Rio Preto, SP

Inovação em Ingredientes para a Indústria de Alimentos 1 0 Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia Química, Engenharia Agronômica Engenharia de Produção, Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Química, Farmácia e Biomedicina ITAL – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Cereais e Chocolate, Campinas, SP Inovação em Ingredientes para a Indústria de Alimentos 1 0 Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia Química, Engenharia Agronômica Engenharia de Produção, Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Química, Farmácia e Biomedicina ITAL – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Frutas e Hortaliças, Campinas, SP Mecanização e Automação Agrícola 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola IAC – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Engenharia e Automação – Campinas, SP Melhoramento Genético Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IAC – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Seringueira e Sistemas Agroflorestais – Votuporanga, SP Melhoramento Genético Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IAC – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Cana – Ribeirão Preto, SP Melhoramento Genético Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IAC – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Citricultura “Sylvio Moreira” – Cordeirópolis, SP Melhoramento Genético Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IAC – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Frutas – Jundiaí, SP Melhoramento Genético Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IAC – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Grãos e Fibras – Campinas, SP

Melhoramento Genético Vegetal 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia IZ – Centro de Pesquisa em Pastagens e Alimentação Animal, Nova Odessa, SP Microbiologia de Alimentos e Água 1 0 Engenharia de Alimentos, Ciência de Alimentos, Ciências Biológicas, Biotecnologia, Biomedicina, Farmácia- Bioquímica, Farmácia. ITAL – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Ciência e Qualidade de Alimentos, Campinas, SP Microbiologia do Solo 1 0 Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Biologia, Biotecnologia, Química IAC – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Solos e Recursos Ambientais – Campinas, SP Nematologia de Plantas 1 0 Engenharia Agronômica, Biologia IB – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento em Sanidade Agropecuária (CAPSA/IB), Campinas, SP Nutrição Animal e Pastagens 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária IZ – Núcleo Regional de Pesquisa de Registro, Registro, SP Nutrição de Ruminantes 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária IZ – Núcleo Regional de Pesquisa de São José do Rio Preto – Centro de Pesquisa em Pecuária Sustentável, São José do Rio Preto, SP Pesca e Recursos Pesqueiros de Ambientes Aquáticos Marinhos 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia De Pesca, Biologia, Química, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais, Oceanografia IP – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento do Pescado Marinho, Santos, SP Química 1 0 Engenharia Química, Química IB – Centro de Pesquisa de Proteção Ambiental, São Paulo, SP Saúde das Abelhas – Biologia, Manejo e Produção Aplicados à Atividade Apícola 1 0 Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Veterinária, Zootecnia IB – Laboratório Regional de Pesquisa em Sanidade Apícola (LASA)/Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Sanidade Animal, Pindamonhangaba, SP Segurança de Embalagens para Alimentos e Bebidas 1 0 Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Química, Farmácia. ITAL – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Embalagens, Campinas, SP

Sustentabilidade da Pesca e dos Recursos Pesqueiros de Ambientes Continentais 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia De Pesca, Biologia, Química, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais, Oceanografia IP – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Recursos Hídricos e Pesqueiros, São Paulo, SP Tecnologia em Maricultura 1 0 Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia de Pesca, Biologia, Oceanografia, Engenharia de Aquicultura IP – Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento do Pescado Marinho, Santos, SP

Os aprovados receberão salários de R$ 4.751,93 e jornada de trabalho equivalem a 40 horas semanais. As provas estão marcadas para 22 de outubro.

Acesse o edital.





Fonte: Notícias Concursos