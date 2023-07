Concurso PF deverá nomear excedentes, saiba mais

O Concurso PF é um dos mais almejados por concurseiros de todo o país. E com a notícia de que a PF deverá nomear excedentes, a expectativa e ansiedade dos aprovados só aumentam.

A necessidade de reforçar o efetivo da instituição, diante do aumento da criminalidade e da demanda por segurança pública, torna essa medida essencial. Neste contexto, conhecer os detalhes sobre a nomeação dos excedentes se torna fundamental para os candidatos que aguardam a convocação.

Afinal, essa pode ser a oportunidade tão esperada para ingressar em uma das carreiras mais prestigiadas do país. Quer saber mais? Então não deixe de ler até o final, pois vamos te contar tudo sobre isso. Boa leitura!

Nomeação dos excedentes do concurso PF, saiba mais

No último dia 06 de junho, foi concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a permissão para a nomeação dos candidatos excedentes aprovados no último Concurso PF (Polícia Federal).

Essa autorização oficial foi publicada através do Decreto n.º 11.553/2023, no Diário Oficial da União.

Assim, no total, serão nomeados 201 candidatos, sendo distribuídos em diferentes cargos na instituição. Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, serão nomeados 30 profissionais.

Já para o cargo de Agente de Polícia Federal, serão nomeados 90 candidatos. E, por fim, para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, serão nomeados 81 candidatos.



Essa medida visa fortalecer o quadro de servidores da Polícia Federal, possibilitando o preenchimento de vagas que estavam em aberto e contribuindo para a efetividade das atividades e missões desempenhadas pela instituição.

Possível reestruturação na carreira

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, revelou que elaboraram projetos para a reestruturação das carreiras da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Além disso, ele expressou sua expectativa de obter a aprovação desses projetos até o final do ano.

A intenção por trás dessa iniciativa é promover melhorias significativas nas carreiras das forças de segurança. Assim, a reestruturação proposta tem em vista modernizar e otimizar as estruturas de carreira, garantindo condições mais favoráveis para os servidores dessas instituições.

Além disso, visa valorizar e reconhecer o trabalho desempenhado por esses profissionais, proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento e crescimento em suas respectivas carreiras.

Com a aprovação desses projetos, se espera que haja uma maior eficiência e efetividade nas atividades de segurança pública, contribuindo para o fortalecimento dessas importantes instituições no combate ao crime e na proteção da sociedade.

Quando terá um novo concurso PF?

Durante sua campanha eleitoral, o atual presidente Lula (PT), enfatizou a importância de realizar novos concursos públicos na área de segurança pública, incluindo a Polícia Federal.

Esse compromisso evidencia a necessidade de fortalecer o efetivo policial e garantir a segurança da população. Além disso, recentemente, em entrevista, o Ministro da Justiça Flávio Dino reiterou que a realização de novos concursos está em pauta no governo atual.

Essa declaração do Ministro da Justiça é um indicativo positivo para aqueles que almejam ingressar na PF.

Assim, a expectativa é de que a abertura de novos concursos proporcione oportunidades para os profissionais interessados em contribuir com a segurança nacional.

Ademais, a demanda por renovação e ampliação do quadro de servidores é essencial para suprir as necessidades do país e fortalecer as instituições responsáveis pela proteção dos cidadãos.

Dessa forma, embora ainda não terem feito a divulgação uma data específica para os próximos concursos da PF, a afirmação do Ministro da Justiça evidencia o comprometimento do Governo em investir na segurança pública e, consequentemente, abrir caminho para a realização desses concursos em um futuro próximo.

Como se preparar para o concurso da Polícia Federal?

Por fim, veja algumas dicas essenciais para uma preparação específica para os concursos da Polícia Federal:

Conheça o edital: Estude minuciosamente o edital do concurso da PF para entender quais são as disciplinas cobradas, o formato das provas e outros detalhes;

Organize um cronograma de estudos: Estabeleça um plano de estudos realista e bem estruturado, dedicando tempo suficiente para cada disciplina;

Foque nas disciplinas mais importantes: Identifique as disciplinas com maior peso no concurso da PF como Direito Penal, Direito Administrativo, Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico;

Resolva questões anteriores: pratique com questões de concursos anteriores da PF. Afinal, isso ajudará a familiarizar-se com o estilo das perguntas e aprimorar sua velocidade e precisão.

Faça simulados: realize simulados periódicos para simular o ambiente de prova e testar seus conhecimentos. Isso ajudará a melhorar seu desempenho sob pressão e identificar pontos fracos que precisam de mais estudo;

Mantenha-se atualizado: acompanhe as notícias e atualidades relacionadas à segurança pública, política e temas relevantes para a PF. Isso será útil para a prova de atualidades e para a fase de entrevistas.

Com essas dicas, você estará preparado para os próximos concursos PF!