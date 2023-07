Concurso PM ES tem edital autorizado, veja detalhes

Foi autorizado o edital para o Concurso PM ES, trazendo uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira militar.

Com um número expressivo de vagas a serem preenchidas, o concurso promete movimentar a área de segurança pública do estado e atrair candidatos de todo o país.

Então, se você sonha em fazer parte da PM ES, não perca tempo e confira todos os detalhes para se preparar da melhor forma possível. Fique conosco e leia até o final, para saber tudo sobre o certame. Boa leitura!

Status atual do concurso PM ES

O concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PM ES) teve sua abertura autorizada pelo governador José Renato Casagrande.

A informação foi divulgada oficialmente no Instagram da PM ES, pelo Comandante-Geral, Coronel Caus.

Assim, a autorização para o concurso gerou grande expectativa entre os candidatos interessados na carreira militar. Afinal, ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar.

Agora, as medidas referentes à contratação da banca organizadora estão em andamento. A empresa escolhida será responsável pelo planejamento e execução das etapas do processo seletivo, como elaboração e aplicação das provas.

Além disso, é importante ressaltar que o concurso público é uma oportunidade para ingressar na carreira militar e contribuir para a segurança pública do estado do Espírito Santo. Contudo, a seleção exigirá dos candidatos habilidades físicas, intelectuais e emocionais compatíveis com as atribuições do cargo.

Dessa forma, os interessados devem estar atentos às próximas informações divulgadas pela PM ES, como data de inscrição, conteúdo programático das provas, requisitos para participação, entre outros detalhes importantes para a preparação dos candidatos.



Quanto ganha o Oficial da PM ES?

Um Oficial da Polícia Militar do Espírito Santo recebe uma remuneração considerada atraente. Afinal, durante o curso de formação para oficial, o aluno recebe uma bolsa salário de R$3.128,91.

Além disso, à medida que o período de formação avança, o valor vai aumentando, chegando a R$4.171,88 no último ano.

Após concluir o curso de formação, o aluno se torna Aspirante a Oficial e passa a receber um salário de R$7.775,54. Esse valor é uma recompensa pelo esforço e dedicação necessários para se tornar um oficial qualificado da PM ES.

Essas remunerações mostram que a PMES valoriza o trabalho de seus oficiais e reconhece a importância de investir em sua formação. Afinal é um cargo de muita responsabilidade e riscos.

Além do salário, os Oficiais também têm direito a benefícios, como plano de saúde e outros auxílios.

Como foi a última edição do concurso PM ES?

O último concurso que a Polícia Militar do Espírito Santo realizou, foi no ano de 2022 e ofereceu um total de 1.052 vagas para o cargo de Soldado.

Deste número, 1.000 vagas foram destinadas para a função de Soldado Combatente, 30 vagas para Soldado da Saúde e 22 vagas para Soldado Músico da PM ES.

Ademais, o salário para os candidatos aprovados no concurso de Soldado foi de R$1.505,96 durante o período de curso de formação. Após a conclusão desta etapa, o salário passou a ser de R$3.735,79 para os Soldados Combatentes.

Este concurso representou uma excelente oportunidade para os interessados em ingressar na carreira militar e fazer parte da Polícia Militar do Espírito Santo. Além disso, a variedade de opções de cargos na própria função de Soldado também proporcionou diferentes possibilidades de atuação na corporação.

O que estudar para o concurso?

Para se preparar para o concurso PM ES é essencial estudar algumas áreas específicas.

Em primeiro lugar, é necessário ter conhecimentos sólidos em língua portuguesa, incluindo gramática, interpretação de texto, ortografia e redação. Além disso, é importante estudar matemática básica, raciocínio lógico e noções de estatística.

Outras disciplinas essenciais para dominar são direito constitucional, direitos humanos, direito penal, noções de direito administrativo e noções de direito processual penal.

Também recomendamos estudar história e geografia do Espírito Santo, além de atualidades, legislação específica da PM ES e noções de administração pública.

Ademais, não se deve negligenciar a preparação física e psicológica, já que exigirão testes de aptidão física e psicotécnicos no concurso.

Assim, praticar exercícios físicos regularmente e desenvolver técnicas de controle emocional são fundamentais para obter um bom desempenho nessas etapas.

É importante destacar que uma preparação consistente e com dedicação é indispensável para conseguir ir bem nesse concurso.

Portanto, busque materiais de estudo confiáveis, como livros, apostilas e cursos preparatórios, além de contar com a ajuda de professores especializados na área. Dessa forma conseguira garantir um bom resultado