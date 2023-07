Concurso PMDF Capelão: edital retificado; veja mudanças!

O concurso PMDF Capelão ( Polícia Militar do Distritp Federal) é retificado. Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial, nesta segunda-feira, 03 de julho.

Entre outras mudanças, as principais estão na reserva de vagas para candidatos negros, cronograma e outros detalhes do certame.

Diante disso, será possível desistir ou optar por concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Neste caso, o candidato deverá solicitar alteração por meio do (candidato@institutoaocp.org.br), até a data de 10 de julho.

Outra informação inserida no documento é que o diploma deverá ser apresentado da convocação para o ato da inclusão ou matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais. Esta fase está marcada para 22 de julho, segundo prazo previamente divulgado.

Confira a retificação na íntegra aqui

Sobre o concurso PMDF Capelão

As inscrições estão abertas até o dia 12 de julho, assim para o cargo de Oficial de Saúde. Os interessados poderão se inscrever através do site do Instituto AOCP, ao custo de R$ 135,00.

Vagas concurso PMDF

Ao todo são 46 vagas. Veja tabela:

Oficiais Médicos

Vagas: 15

Requisitos: graduação na área de escolha



Oficiais Dentistas

Vagas: 6

Requisitos: graduação na área de escolha

Oficial Veterinário

Vagas: 1

Requisitos: graduação na área de escolha

Capelão

Vagas: 1

Requisitos: ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana há pelo menos 2 (dois) anos, com comprovação por documento oficial da igreja.

As 23 vagas são imediatas e as outras 23 são para formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 9.623,97 (durante o curso de formação) e R$ 11.435,59 (após o curso).

Especialidades

O edital informa que as especialidades ofertadas são:

Oficiais Saúde

Especialidades Médicas Psiquiatria: 3 imediatas e 2 CR; Ortopedia: 4 imediatas e 4 CR; Otorrinolaringologia: 1 imediata e 1 CR; Cardiologia: 1 imediata e 2 CR; Oftalmologia – Retina: 1 imediata e 2 CR; Oftalmologia – Catarata: 1 imediata e 1 CR; Ginecologia: 1 imediata e 3 CR; Hematologia: 1 vaga imediata; Angiologia: 1 vaga imediata; Oncologia Clínica: 1 vaga imediata.

Especialidades Odontológicas Prótese Dentária: 1 imediata e 1 CR; Disfunção Temporomandibular de Dor Orofacial: 1 imediata; Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial: 1 imediata e 1 CR; Periodontia: 1 imediata e 1 CR; Odontologia para Pacientes Especiais: 1 imediata e 1 CR; Cirurgião-dentista (clínico geral): 1 imediata e 2 CR;

Especialidades Veterinárias Animais de Grande Porte (Equinos): 1 imediata e 1 CR;

Capelão Capelão Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana: 1 vaga imediata e 1 CR.



Requisitos

Os requisitos variam a depender do cargo, confira:

Oficiais Saúde Possuir nível superior de graduação na especialidade desejada (área médica, odontológica ou veterinária), além de registro no órgão de classe;

Capelão Diploma de nível superior em Teologia.



Oficiais Saúde Mínimo de 18 anos e máximo de 35 anos (não pode ter completado 36 até a data de inscrição); Estatura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres) Ter concluído o curso de doutorado, mestrado ou especialização na especialidade em que se inscrever, até a data da nomeação



Capelão Mínimo de 18 anos e máximo de 35 anos (não pode ter completado 36 até a data de inscrição); Ser sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana há pelo menos 2 anos (com comprovação por documento oficial da igreja); Ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica, a que estiver subordinado, para inscrever-se no concurso e para prestar assistência religiosa, espiritual e moral; Ter o consentimento expresso do Arcebispo Militar para a prestação de assistência religiosa, espiritual e moral em Corporação Militar. Estatura mínima de 1,65m.



Como serão as provas do concurso PMDF?

À princípio, as provas estavam marcadas para 18 de junho. Com a mudança, os candidatos deverão comparecer para realizar as provas no dia 27de agosto. O certame será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva e redação;

Teste de aptidão física;

Avaliação médica e odontológica;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos; e

Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social.

De acordo com os editais, as provas objetivas contarão com 80 questões de múltipla escolha. Cada questão contará com 5 alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única reposta correta.

Para ser aprovado no concurso PMDF, é preciso:

obter no mínimo 60% da pontuação máxima possível da Prova Objetiva, ou 48 pontos;

não obter pontuação igual a 0 nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa (Saúde);

não obter pontuação igual a 0 nas áreas de conhecimento de Língua Portuguesa ou de Legislação Aplicada à PMDF (Capelão).

A prova de redação vale 20 pontos e será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos, onde o candidato adotará a tipologia textual “Dissertação”. O texto deve conter no mínimo 15 e no máximo 30 linhas.

O candidato também passará pela fase de avaliação médica e odontológica. A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física.

A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. Três últimas fases do edital As três últimas fases do edital são: Avaliação Psicológica, Títulos e Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social. De caráter eliminatório, a avaliação psicológica será realizada para os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Médica e Odontológica. Os exercícios cobrados no TAF são: Flexão de braços – 1 minuto;

Flexão Abdominal (Remador); e

Corrida de 12 minutos; A prova de títulos, por sua vez, será aplicada para todos os cargos. Vão realizar a etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, todos os candidatos aprovados na prova Objetiva e Discursiva. Segundo o edital a etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social se valerá dos dispositivos previstos na Lei nº 7.289/1984, e suas alterações; da Portaria PMDF nº 1.271, de 3 de maio de 2022 que Regulamenta os critérios e procedimentos da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social dos candidatos dos concursos públicos para ingresso nos cargos dos Quadros da Polícia Militar do Distrito Federal; da Portaria PMDF nº 718 de 5 de agosto de 2010, que aprova o Código de Conduta Profissional para o Policial Militar e demais legislações internas de interesse geral.

Edital de retificação