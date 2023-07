Concurso PMDF suspenso, veja o que acontece agora

Muitos concurseiros foram pegos de surpresa com o concurso PMDF suspenso. Afinal, muitos estavam se preparando há tempos, para prestar certame e concorrer a uma das vagas disponíveis.

Contudo, é importante entender os próximos passos, para aproveitar o que foi aprendido nesse período e saber mais sobre a situação atual do concurso.

Então, se você também está entre os candidatos, não deixe de ler até o final, para saber o que fazer agora que o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal está suspenso. Boa leitura!

Concurso PMDF suspenso, saiba mais

No dia 03 de julho, o Diário Oficial do Distrito Federal divulgou a suspensão temporária do Concurso PMDF para o cargo de Soldado.

A medida foi tomada pela própria Polícia Militar do Distrito Federal enquanto aguarda uma resposta do Tribunal de Contas (TCDF) sobre a nota de corte.

Ademais, essa suspensão visa assegurar a transparência e a legalidade do processo seletivo, garantindo uma avaliação justa e imparcial aos candidatos.

O motivo para a suspensão é que o edital previa que cerca de 3.700 provas fossem corrigidas para os candidatos do sexo masculino, porem, somente 2.570 atingiram a nota de corte.

No caso das candidatas do sexo feminino, por sua vez, o edital previa um total de 420 provas para passarem pela correção, no entanto, mais de 980 candidatas alcançaram a nota de corte.



Conheça mais detalhes sobre o concurso

O Concurso PMDF é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira policial militar.

O edital foi divulgado pelo Instituto AOCP, responsável pela organização do certame, e contempla um total de 3.100 vagas, sendo 700 para contratação imediata e 2.400 para formação de cadastro reserva. É importante ressaltar que tanto homens quanto mulheres puderam se inscrever.

Para participar do concurso, é necessário ter nível superior completo. Permitiram inscrições entre as 09h do dia 07 de março e as 12h do dia 24 de abril de 2023.

Ademais, os aprovados no concurso receberão uma remuneração inicial de R$5.336,96 durante o curso de formação. Além disso, após a conclusão, o salário aumentará para R$6.081,28, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Como é o concurso PMDF?

O concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal possui bastante concorrência e exige preparo físico, conhecimentos específicos e habilidades psicológicas. Afinal, o objetivo é selecionar candidatos aptos a integrarem a corporação e a desempenharem suas funções com excelência.

Assim, o processo seletivo possui diferentes etapas, como provas objetivas, exames médicos, avaliação psicológica, teste de aptidão física, investigação social e curso de formação.

Os candidatos aprovados em todas as fases são convocados para iniciar o curso de formação, onde recebem treinamentos teóricos, práticos e de condicionamento físico.

Durante o curso de formação, os alunos aprendem sobre legislação, técnicas de combate ao crime, abordagem policial, primeiros socorros, entre outros assuntos relevantes para a atuação como policial militar.

Além disso, eles são submetidos a situações reais de simulação policial, que testam sua capacidade de tomar decisões rápidas e seguras.

O que é preciso para participar?

Para prestar o concurso PMDF é necessário atender a uma série de requisitos. Entre eles, destacam-se:

Ser brasileiro;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens);

Possuir idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos;

Ter altura mínima de 1,60 m (homens) ou 1,55 m (mulheres);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B;

Ter concluído o Ensino Médio;

Não possuir antecedentes criminais;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Não ter sido demitido de cargo público;

Não possuir tatuagens contrárias aos princípios da instituição, entre outros.

O que fazer agora?

A suspensão temporária do concurso da PMDF pode ser uma situação complicada para os candidatos, mas é importante manter a calma e agir estrategicamente.

Agora, mais do que nunca, é hora de focar na preparação contínua. Ou seja, utilize esse tempo extra para revisar e aprofundar os estudos nas matérias cobradas no concurso.

Mantenha-se atualizado sobre as informações divulgadas pela PMDF, verifique se houve alguma alteração no edital ou no cronograma e esteja atento às orientações fornecidas pela instituição.

Além disso, é recomendável buscar alternativas para aprimorar suas habilidades, como realizar simulados de outros concursos relacionados, participar de cursos online ou buscar orientação de profissionais da área.

Lembre-se de que a perseverança e a determinação são fundamentais nesse processo. Então, use esse tempo de suspensão para se preparar ainda mais e esteja pronto para retomar o concurso com confiança assim que for possível. Ou seja, usar esse tempo para se preparar e estudar bastante para garantir a tão sonhada vaga.