Concurso PMERJ registra mais de 100 mil inscritos, saiba mais

O Concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) despertou grande interesse entre os candidatos, contabilizando mais de 100 mil inscritos.

Essa marca expressiva demonstra o comprometimento da população em contribuir com a segurança do estado e o desejo de ingressar na renomada instituição.

Afinal, com a disponibilização de vagas para diversos cargos, o concurso se tornou uma oportunidade única para aqueles que almejam uma carreira sólida e desafiadora na área da segurança pública.

Então, continue conosco até o final e saiba mais sobre essa concorrida seleção e as etapas do processo seletivo a seguir. Boa leitura!

Veja detalhes sobre o concurso PMERJ

O Concurso PMERJ está com o edital oficialmente publicado e a banca organizadora responsável pelo certame é o IBADE (Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo).

Assim, o concurso planeja preencher 2 mil vagas no cargo de Soldado, que requer nível médio de escolaridade.

Uma das principais características do certame é a remuneração oferecida aos aprovados, a qual é de R$5.233,88, além de outros benefícios. Essa remuneração é atrativa e oferece uma boa oportunidade de carreira para os candidatos interessados em ingressar na PMERJ.

Ademais, é importante ressaltar que o concurso é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam atuar na área de segurança pública, uma vez que a Polícia Militar desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem e no combate à criminalidade no Estado do Rio de Janeiro.

Com o edital publicado e a banca organizadora já definida, os candidatos podem começar a se preparar adequadamente para enfrentar as etapas do concurso, que incluem prova objetiva, exame antropométrico, exame médico, teste de aptidão física, exame psicológico, além de investigação social e documental.

Além disso, é importante ficar atento aos prazos estabelecidos no edital e se preparar adequadamente para aumentar as chances de aprovação no concurso PMERJ.



Inscrições e outras datas importantes do certame

As datas importantes para o concurso PMERJ foram o prazo de inscrição, que começou no dia 14 de junho às 11h e encerrou às 23h59min do dia 12 de julho. De acordo com informações, mais de 100 mil pessoas se inscreveram para o certame.

Além disso, a prova objetiva está programada para ocorrer no dia 27 de agosto, no período da manhã, com uma duração de 3 horas. Já a prova discursiva está prevista para o dia 29 de outubro.

É importante que os candidatos estejam cientes dessas datas e se preparem adequadamente para cada etapa do concurso.

Afinal, a prova objetiva é crucial para a classificação dos candidatos, enquanto a prova discursiva avalia a capacidade de escrita e argumentação.

Portanto, é fundamental estudar e revisar o conteúdo programático para obter um bom desempenho nas provas e aumentar as chances de aprovação no concurso PMERJ.

Conheça as etapas do concurso PMERJ

O concurso da PMERJ será composto por nove etapas distintas. Assim, a primeira etapa será a prova objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório. Nessa etapa, os candidatos serão avaliados em conhecimentos gerais e específicos.

Ademais, a segunda etapa é a prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório. Nessa fase, os candidatos serão avaliados em sua capacidade de argumentação e escrita.

Posteriormente, será realizado o preenchimento do FIC (Formulário de Informações Confidenciais) e verificação dos requisitos para inscrição no concurso, que terá caráter eliminatório.

Em seguida, ocorrerá o exame antropométrico, teste de aptidão física, exame psicológico, exame de saúde, exame social e toxicológico e, por fim, a avaliação documental. Todas as etapas são de caráter eliminatório.

Essas etapas visam selecionar os melhores candidatos para ingressarem na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, avaliarão diferentes aspectos, desde conhecimento teórico até aspectos físicos e mentalidade adequados para exercer o cargo militar.

Dessa forma, o processo seletivo será rigoroso e minucioso, garantindo que somente os candidatos mais aptos sejam selecionados para compor as fileiras da PMERJ.

Dicas de preparação para o certame

Para estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é necessário seguir algumas estratégias eficientes.

Primeiramente, é importante conhecer o edital detalhadamente, entendendo quais são as matérias e os conteúdos exigidos na prova.

Em seguida, é fundamental criar um plano de estudos com boa estrutura, distribuindo o tempo equilibradamente entre as disciplinas. Além disso, recomendamos utilizar materiais de estudo de qualidade, como livros e apostilas recentes.

Realizar exercícios práticos e simulados também é fundamental para a fixação do conhecimento.

Por fim, é essencial ter disciplina, dedicação e perseverança para estudar diariamente e manter-se motivado até o dia da prova.